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أمين (مجلس التعاون) يبحث مع وزير الخارجية الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية

9/23/2024 3:10:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات كافة كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن البديوي جدد التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الوزاري حول موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية والمبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون وفقا للبيان إلى أن دول المجلس ستواصل دعم جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية وبذل المساعي الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا. (النهاية) ع س ت / غ ع

MENAFN23092024000071011013ID1108705810

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