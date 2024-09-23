أمين (مجلس التعاون) يبحث مع وزير الخارجية الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين مع وزير
الخارجية الأوكراني أندري سيبها مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات كافة كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن البديوي جدد التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الوزاري حول موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية والمبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون وفقا للبيان إلى أن دول المجلس ستواصل دعم جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية وبذل المساعي الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا. (النهاية) ع س ت / غ ع
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