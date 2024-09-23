الرئيس الأمريكي يؤكد العمل على خفض التصعيد في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين العمل على خفض التصعيد في لبنان الذي يشهد منذ الصباح غارات عنيفة يشنها الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياة مئات الضحايا بين قتيل وجريح حتى الآن.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنه يتلقى إحاطات بشأن المستجدات في لبنان مؤكدا أن "أعضاء فريقي على اتصال دائم مع نظرائهم".
وشدد على "العمل لخفض التصعيد بطريقة تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان".
من جهتها أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها البالغ على سلامة المدنيين وسط حملة قصف
الاحتلال الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ أكتوبر الماضي.
وقالت قوات (يونيفل) في بيان إن رئيس بعثتها وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو أكد أن "الوضع الخطر يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة ليس فقط على أولئك الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق ولكن أيضا على المنطقة ككل".
وأكدت البيان ضرورة "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار".
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق من اليوم ارتفاع ضحايا الغارات العنيفة التي شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان إلى 274 قتيلا و1024 جريحا.
ويشهد لبنان منذ صباح اليوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى من لبنان. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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