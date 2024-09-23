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الرئيس الأمريكي يؤكد العمل على خفض التصعيد في لبنان

9/23/2024 3:10:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين العمل على خفض التصعيد في لبنان الذي يشهد منذ الصباح غارات عنيفة يشنها الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياة مئات الضحايا بين قتيل وجريح حتى الآن.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنه يتلقى إحاطات بشأن المستجدات في لبنان مؤكدا أن "أعضاء فريقي على اتصال دائم مع نظرائهم".
وشدد على "العمل لخفض التصعيد بطريقة تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان".
من جهتها أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها البالغ على سلامة المدنيين وسط حملة قصف الاحتلال الإسرائيلي الأكثر كثافة منذ أكتوبر الماضي.
وقالت قوات (يونيفل) في بيان إن رئيس بعثتها وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو أكد أن "الوضع الخطر يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة ليس فقط على أولئك الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق ولكن أيضا على المنطقة ككل".
وأكدت البيان ضرورة "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار".
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق من اليوم ارتفاع ضحايا الغارات العنيفة التي شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان إلى 274 قتيلا و1024 جريحا.
ويشهد لبنان منذ صباح اليوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى من لبنان. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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