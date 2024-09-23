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وزير الخارجية الأردني: الاحتلال الإسرائيلي يستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة

9/23/2024 3:10:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 23 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة وإن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
ودعا الصفدي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إلى ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها مبينا أن عدوان الاحتلال على لبنان يرجع إلى العجز الدولي عن وقف عدوانه على غزة.
وأشار إلى أن تصعيد الاحتلال في حربه على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحديا لها ولقراراتها التي طالبتها يوقف العدوان والتزام القانون الدولي داعيا إلى وقف التصعيد فورا قبل فوات الأوان.
وحمال الوزير الاردني مجلس الامن مسؤولية هذه التطورات قائلا "هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا".
وأكد أن بلاده تتضامن مع لبنان وتدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه مبينا ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701. (النهاية)

ع م ن / م م ج



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