وزير الخارجية الأردني: الاحتلال الإسرائيلي يستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 23 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة وإن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
ودعا الصفدي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي
(إكس) إلى ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها مبينا أن عدوان الاحتلال على لبنان يرجع إلى العجز الدولي عن وقف عدوانه على غزة.
وأشار إلى أن تصعيد الاحتلال في حربه على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحديا لها ولقراراتها التي طالبتها يوقف العدوان والتزام القانون الدولي داعيا إلى وقف التصعيد فورا قبل فوات الأوان.
وحمال الوزير الاردني مجلس الامن مسؤولية هذه التطورات قائلا "هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا".
وأكد أن بلاده تتضامن مع لبنان وتدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه مبينا ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701. (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN23092024000071011013ID1108705808
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