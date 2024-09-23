أمين (مجلس التعاون) يبحث مع وزير الخارجية الماليزي تحضيرات قمة (آسيان) المقبلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين مع وزير
الخارجية الماليزي محمد حسن التحضيرات للقمة المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمقرر عقدها في ماليزيا العام المقبل.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة العمل على عقد الاجتماعات لفرق العمل الفنية المختصة في مجالات التعاون المنصوص عليها في إطار التعاون المشترك.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول عدة موضوعات أبرزها التأكيد على الرغبة المشتركة للجانبين بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات والمضي قدما في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم بينهما. (النهاية)
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