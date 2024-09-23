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أمين (مجلس التعاون) يبحث مع وزير الخارجية الماليزي تحضيرات قمة (آسيان) المقبلة

9/23/2024 3:10:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الماليزي محمد حسن التحضيرات للقمة المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمقرر عقدها في ماليزيا العام المقبل.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة العمل على عقد الاجتماعات لفرق العمل الفنية المختصة في مجالات التعاون المنصوص عليها في إطار التعاون المشترك.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول عدة موضوعات أبرزها التأكيد على الرغبة المشتركة للجانبين بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات والمضي قدما في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم بينهما. (النهاية)

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