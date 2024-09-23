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آل هيازع في اليوم الوطني 94 : الريادة العلمية قاطرة الاقتصاد المعرفي

9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد المملكة، أن نعمة الوحدة، التي يعيش في رحابها هذا الوطن الغالي، تنبع من شريعة إسلامية سمحة، وإرث ثقافي وحضاري وتراثي رائد، غلّب مصلحة البلاد على أي أفكار أخرى داعية للتشرذم والتفكك، لأن الوحدة قوة، تجعل الجميع تحت راية واحدة، وخيرات متدفقة ينعم بها الجميع، ومن ثم يصبح مصير الفرد مرتبط بمصائر الجماعة والجميع؛ لذا حرص الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وأبناؤه من بعده على غرس قيم الوحدة الوطنية، تحت راية خفاقة راسخة ثابتة، تظلل شعباً ينعم بالعدالة والأمن والاستقرار والرفاهية، والسمعة الطيبة في أرجاء العالم.
وأشاد د. ال هيازع ، بالخطاب الملكي في افتتاح الدورة التاسعة لمجلس الشورى وما تضمنه من حرص على الوطن والمواطن ورفاهيته وتاكيد على الرؤية الراسخة للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، ورسائل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المباشرة الموجهة للعالم، وبلغة واضحة، اكد فيها على ثبات الموقف السعودي وقيمه، المتمثلة في عدم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها، والاعتراف العالمي بذلك، مبيناً أن رسالة ولي العهد، تؤكد على ثبات الدبلوماسية السعودية على مواقفها الداعمة للشرعية الدولية، ودعمها الكامل للأشقاء في السودان واليمن وليبيا، إلى جانب مساعيها مع دول العالم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية العالمية.
وأكد د. آل هيازع أن الفترة بين مناسبتي اليوم الوطني الثالث والتسعين والرابع والتسعين، شهدت نقلة لم تشهدها أي دولة في العالم، فبالأمس القريب جداً استضافت المملكة قمة الذكاء الاصطناعي، وقبلها مؤتمراً عالمياً للأمن السيبراني، تأكيداً على مكانة المملكة الرائدة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ونظمت العديد من المؤتمرات واللقاءات وفعاليات عالمية في الطب والاقتصاد والرياضة، والعلوم، هذا التوجه دليل على ما تخطط له المملكة ، لتكون مركز الصدارة العالمي في شتى المجالات، فمن كان يدور بخلده أن تصبح المملكة في يوم من الأيام عاصمة للذكاء الاصطناعي العالمي؟. وأن تستضيف الفعاليات القارية والعالمية كأس آسيا 27، كأس العالم 34 والإكسبو 2030، وتقاطر قادة العالم من الشرق والغرب على عاصمة القرار العالمي الأخير، دليل على الدور القيادي والمؤثر الذي تلعبه المملكة.
وشدد رئيس جامعة الفيصل على أن ما تحقق في مجالات العلوم بشكل عام، والتعليم بشكل خاص، يعد نقلة نوعية، تؤكد عليها جامعة الفيصل، التي تبوأت كلية الطب فيها قمة الهرم العلمي، خاصة في برامج الزمالة مع الجامعات الأمريكية الرائدة، إضافة الى كلياتها النوعية المتعددة، واحتضان الجامعة لأكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم، مما يؤكد على أن السياحة العلمية والتعليمية تسير وفق مخططات رؤية 2030 ومستهدفاتها، مدعومة بفكر راقٍ لتطوير المناهج وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال د. آل هيازع: " إن من دواعي الفخر حقاً اهتمام القيادة الحكيمة بمسيرة الابتكار والإبداع وتطوير التعليم، والتأكيد على ضرورة بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع، ومن ثم تكوين الشخصية الوطنية المتسلحة بالعلم ومنظومة القيم والأخلاق "،
وختم آل هيازع، حديثه بالقول إن توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل ومنها الاقتصاد المعرفي، يؤكد الفكر الثاقب والرؤية الاستراتيجية لقيادة البلاد الحكيمة، الواعية بمتطلبات العصر الحديث، وما يحتاجه جيل الشباب في المملكة من آفاق جديدة للتعليم، ومن ثم فرص وظيفية غير مسبوقة في تنوعها وريادتها بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وسأل رئيس جامعة الفيصل - في ختام تصريحه - الله أن يحفظ الوطن الغالي والقيادة الرشيدة من كل مكروه , وأن يديم عليه أمنه وأمانه ورخائه.

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