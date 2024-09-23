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الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني عزيزة في صفحات الوطن

9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم.
ودعى المولى على أن يديم على البلاد الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء.

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