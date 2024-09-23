الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني عزيزة في صفحات الوطن
التاريخ
9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم.
ودعى المولى على أن يديم على البلاد الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يحفظها من كل سوء.
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