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المرور يدعو للالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني

9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 94.
وحذر المرور من المخالفات الشائعة مثل الترجل من المركبة وسط الطريق وتغيير لون المركبة والوقوف في الأماكن الممنوعة وطمس أرقام اللوحات الأمامية والخلفية.

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