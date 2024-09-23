المرور يدعو للالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني

المرور يدعو للالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني
التاريخ
9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN
- Al Watan)
شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 94.
وحذر المرور من المخالفات الشائعة مثل الترجل من المركبة وسط الطريق وتغيير لون المركبة والوقوف في الأماكن الممنوعة وطمس أرقام اللوحات الأمامية والخلفية.
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