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غدا.. الرياض تحتضن معرض المياه العالمي

9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن الرياض النسخة الثانية من "معرض المياه العالمي" غدا الثلاثاء بمشاركة 350 عارضاً من 35 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال إدارة المياه.
وسيتم تسليط الضوء في المؤتمر على تأمين المياه العالمية بشكل مستدام من خلال الابتكار والتوطين، وتعزيز إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات المياه وصرف صحي فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة.

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