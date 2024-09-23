غدا.. الرياض تحتضن معرض المياه العالمي
التاريخ
9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تحتضن الرياض النسخة الثانية من "معرض المياه العالمي" غدا الثلاثاء بمشاركة 350 عارضاً من 35 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال إدارة المياه.
وسيتم تسليط الضوء في المؤتمر على تأمين المياه العالمية بشكل مستدام من خلال الابتكار والتوطين، وتعزيز إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات المياه وصرف صحي فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة.
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