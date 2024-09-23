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دار التوحيد.. أول مدرسة نظامية أسسها الملك عبدالعزيز

9/23/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد مدرسة "دار التوحيد" أول مدرسة نظامية أسسها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لتكون معلما بارزا ونجما ساطعا في سماء العلم والتعليم في محافظة الطائف التي نالت شرف وجود هذه المدرسة على أرضها والتي تشكل إرثا تعليميا يؤكد اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على الناحية التعليمية منذ القدم.
وتعد مدرسة دار التوحيد صرحا تعليميا ونواة أولى لتعليم العلوم الشرعية في تلك الحقبة الماضية إذ شهدت على مر السنين تخرج أبرز العلماء والأئمة وأصبحت رمزا للعطاء والعلم والنهضة التعليمية المستمرة منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر وشكلت بذرة انبعثت ثم أثمرت وتباركت لتستشعر مكانتها العظيمة في اليوم الوطني المجيد التي تعيشه مملكتنا لتسطر من خلالها ذكرى أمجادها ومسيرتها المتجددة.
وشهدت المدرسة اهتماما كبيرا ومراحل تجديدية متطورة من المناهج العلمية المختلفة إلى جانب العلوم الشرعية التي بدأت سابقا بها لتضم كوادر من المعلمين من أبناء الوطن بالإضافة إلى المتحف الذي يحتضن بين أركانه العديد من المقتنيات التعليمية القديمة التي يعود عمرها أكثر من 75 عاما ليشع بريق هذا الصرح التعليمي الوطني وتكون واجهة ونافذة أسطورية تتماشى وتتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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