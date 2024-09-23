الذهب يرتفع لمستويات قياسية مجددا



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2625.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2643.90 دولار.



وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.. وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.06 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 967.81 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1053.67 دولار.- وكالات