الذهب يرتفع لمستويات قياسية مجددا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صعدت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
اليوم، وسط علامات في السوق تشير إلى أن المزيد من تخفيضات سعر الفائدة
يلوح في الأفق، إضافة إلى استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس
الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة
الأمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى
2625.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب
0.1 بالمئة إلى 2643.90 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس
الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في تيسير السياسة النقدية
بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.. وتوقع البنك حدوث
خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام
المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت
الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.06 دولار للأونصة. وانخفض
البلاتين 0.8 بالمئة إلى 967.81 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى
1053.67 دولار.- وكالات
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