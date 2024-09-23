الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى بيروت

الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى بيروت
التاريخ
9/23/2024 3:07:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمدة 48 ساعة.
وجاء القرار بناءً على توجيهات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، التي قررت تعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت. -(بترا)
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