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الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى بيروت

9/23/2024 3:07:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمدة 48 ساعة.
وجاء القرار بناءً على توجيهات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، التي قررت تعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت. -(بترا)

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