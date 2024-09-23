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قطاع النقل في كتاب التكليف.. حرص على تحسين جودة الحياة

9/23/2024 3:07:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - منح كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية خاصة لقطاع النقل وما يمثله من أهمية في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز فرص العمل.
وأكد كتاب التكليف أهمية الارتقاء بجودة الحياة وتحسين البنية التحتية للنقل، وتشجيع أنظمة النقل الحديثة الآمنة والفاعلة لتحسين خدمة النقل العام، والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع، تسهيلا على المواطنين ولتمكينهم من تجاوز عقبات انخراطهم بسوق العمل.
وشهد قطاع النقل بمُختلف أنماطه الكثير من التغيرات والتحولات ذات الأثر الإيجابي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على مستوى تحسين البُنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة النقل والتجارة وانسيابية البضائع والنقل العام للركاب وتبني مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص.
ويُعد قطاع النقل من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المُباشر على المملكة، حيثُ قدرت نسبة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر6 بالمائة إضافة إلى أن هذا القطاع مُساهم فعّال في عملية التوظيف في المملكة حيثُ يعمل فيه حوالي (95000) عامل وموظف.
وأكد خبراء أهمية الجوانب التشريعية والتنظيمية في مجال النقل واللوجستيات مع ضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحديث وتطوير نظام نقل يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وأكد وزير النقل الأسبق الدكتور خالد وليد سيف أهمية قانون نقل الركاب لسنة 2017 الذي يقودنا إلى صندوق دعم الركاب مع الإشارة إلى أن الفقرة (أ) من المادة 14 في القانون تنص على أن "للهيئة دعم أجور النقل من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية".
وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة (أ) يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله موازنة مستقلة يقرها المجلس بهدف تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها، والاستثمار في خدمات نقل الركاب، وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
كما تنص المادة ذاتها على أن الموارد المالية للصندوق تكون من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى بدلات استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم، والرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه، والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وكذلك الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق.
ويتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة.
من جانبه دعا خبير النقل ووزير النقل الأسبق مالك حداد إلى أهمية تعديل الأنظمة والقوانين مثل نظام التأمين المرتبط بالنقل والقوانين الضريبية المرتبطة بالنقل والملكية الفردية في قطاع النقل لتخدم الاستثمار في قطاع النقل.
وأشار حداد إلى أهمية مخرجات لجنة التحديث الاقتصادي والخاصة بالنقل واللوجستيات والتي تبين أن مساهمة قطاع النقل حاليا في الناتج المحلي هي 5.6 بالمائة وتوصيات لجنة التحديث برفع هذه النسبة إلى 6.5 بالمائة.
بدوره، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن كتاب التكليف السامي، الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فيما يتعلق بقطاع النقل والخدمات مؤشر على أهمية هذا القطاع كرافد اقتصادي مهم وداعم أساسي للاقتصاد الوطني.
وأكد أبو عاقولة أن كتاب التكليف السامي من يعكس اهتمام جلالة الملك بتنفيذ ما جاء برؤية التحديث بجميع مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، مشددا على أن كتاب التكليف السامي كان رسالة واضحة لكل ما يحتاجه الوطن والمواطن، ويلامس طموحات كل فرد في المجتمع فكان بمثابة الطريق والمسار الواجب العمل به ليكون عابرا للحكومات ومكملا لمسيرة الوطن.
ودعا أبو عاقولة إلى العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة في منظومة النقل والتي توجب العمل على تحسين البنية التحتية واللوجستية الشاملة للطرق والسكك الحديد وتوفير مرافق آمنة لكل مستخدمي الطرق.
ولفت إلى ضرورة حل مشكلة البيروقراطية في التعاملات اليومية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة ووسائط نقل صديقة للبيئة، وتهيئة البنية التحتية لها والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي سعياً لتوفير طرق عبـور مجدية لجميع القطاعـات محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، وتخفيض معدل كلف النقل، وتنفيذ مشروع نظام النقل الذكي الشمولي الوطني لتحسين خدمات النقل العام، وتوفير خدمات بتردد منتظم لكل محافظات المملكة.
من جانبه، قال الخبير والمستشار في النقل البحري واللوجستيات الكابتن عيسى عوض إن تحسين البنية التحتية للنقل يتطلب توجها شاملاً يهدف إلى تطوير نظم النقل الحديثة والآمنة والفعالة، ومن بين هذه النظم تبرز تجارب المدن الأردنية في تعزيز شبكات النقل العام كنموذج، مثل مشروع حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء كونه يُسهل حركة المواطنين خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية للنقل.
ودعا عوض إلى توسيع نطاق الحافلات السريعة لتشمل مناطق أوسع، بما يضمن خدمة شاملة لجميع المواطنين، ويسهم في تسهيل تنقلهم وتطوير شبكات الطرق بما يتناسب مع التوسع الحضري، وتزايد حركة المرور وتشجيع استخدام أنظمة النقل الذكية؛ مثل نظم التحكم الذكي بحركة المرور، وتسهيل الدفع الإلكتروني، وتشجيع الشركات الخاصة للاستثمار في البنية التحتية للنقل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا إلى تطوير قطاع النقل البحري الذي يعد محورًا استراتيجيًا يعزز الاقتصاد المحلي والإقليمي ويدعم الصادرات ويرفع كفاءة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن تطوير أسطول بحري محلي يتيح دعم الاقتصاد من خلال زيادة تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الدولية، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويعد عاملًا رئيسيًا في دعم سلاسل التوريد، ما يعزز من قدرة الشركات المحلية على نقل منتجاتها للأسواق الإقليمية والعالمية بسرعة وكفاءة. -(بترا - نضال شديفات)

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