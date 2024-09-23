Tuesday, 24 September 2024 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطاع الطاقة يستعد لفصل الشتاء ويجهز خطط طوارئ

9/23/2024 3:07:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- أكدت جهات متعددة في قطاع الطاقة أنها مستعدة لضمان استمرارية تزويد المستهلكين بالمحروقات خلال فصل الشتاء بمرونة عبر تنفيذ خطط معدة مسبقا، تهدف أيضا إلى التعامل مع الحالات الجوية الطارئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.زياد السعايدة: "إن الهيئة وجهت شركات الكهرباء لتحديث خطط الطوارئ لديها لمواجهة موسم الشتاء المقبل، وأي ظروف جوية محتملة لضمان استمرارية تزويد الخدمة".
وأشار السعايدة إلى أن الهيئة اطلعت على جاهزية الشركات والاستعدادات والإجراءات المتخذة للمحافظة على ديمومة تزويد التيار الكهربائي في مناطق المملكة بكفاءة عالية، وتقليل فترة الأعطال الكهربائية، وتفادي المعوقات والتحديات التي قد تحدث في مثل هذه الظروف.
وتتابع الهيئة ضمن دورها الرقابي على القطاع الالتزام بتفعيل خطط الطوارئ في الظروف الجوية والحالات الاستثنائية وتنفيذ المهام والأدوار لكل من مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة والجهات المرخصة في قطاعي الطاقة الكهربائية والمشتقات البترولية، للتأكد من جاهزية مراكز الاتصال في التعامل مع ملاحظات وشكاوى المواطنين ومتابعتها بالسرعة الممكنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة بحسب الصلاحيات والاختصاص لكل جهة.
وأضاف السعايدة: "تتم مراجعة خطط الطوارئ المحدثة مع شركات الكهرباء كل عام، ومراقبة مدى التزام الشركات بتنفيذ ما ورد فيها وبشروط الرخص الممنوحة لها وكودات معايير الأداء لضمان إدامة توصيل التيار الكهربائي للمواطنين في مختلف الظروف".
وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية د.سفيان البطاينة أن الشركة أعدت مسبقا خطة لمواجهة حالات الطوارئ، وأي تحديات فنية تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء.
وبين أن الشركة اعتمدت الإجراءات الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتأكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل)، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.
وأضاف: "الشركة من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني تتابع مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء".
كما أنجزت الشركة بحسب الخطة أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها، ورتبت مناوبات للمهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة ومناوبات للمهندسين في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالأحمال لفصل الشتاء الحالي، فإنه من المتوقع أن يتراوح الحمل الأقصى للنظام الكهربائي 4150 إلى 4250 ميغاواط خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، مقابل 4070 للفترة نفسها من العام الحالي.
من جهتها، أكدت مصادر شركة مصفاة البترول الأردنية استعدادها مسبقا لتلبية الطلب خلال موسم الشتاء وتغطية الحاجة للمشتقات النفطية خلال هذه الفترة خاصة الغاز، الديزل والكاز.
وأكدت الشركة توفيرها مخزونا كافيا من النفط الخام والمشتقات النفطية المختلفة، ورفع حجم الإنتاج بما يتناسب مع زيادة احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بكفاءة إنتاج عالية، يضاف إلى جاهزيتها التامة على مدار العام لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية عن طريق تكرير النفط الخام الذي يتم استلامه من السعودية والعراق وبكميات محدودة من نفط حقل حمزة.
وفيما يتعلق بمادة الغاز المسال، قالت المصادر: "الشركة رفعت مخزونها في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد، عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة"، مؤكدة أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث تعمل بكامل طاقتها على تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة بقدرة تتجاوز ربع مليون أسطوانة يوميا.
وفيما يتعلق بالديزل والبنزين بصنفيه، فإن الشركة تبيعهما من خلال شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، كما تقوم الشركات التسويقية الأخرى باستيراد هذه المواد بشكل مباشر، بما يغطي الفرق بين حجم الاستهلاك وإنتاج المصفاة.
أما خلال الظروف الجوية الطارئة مثل العواصف الثلجية، فأكدت المصادر أن تحميل المحروقات وتعبئة الغاز يمتد على مدار الساعة.
وأكدت شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو)، جاهزية طواقمها كافة لتنفيذ خطة الطوارئ المعدة مسبقاً لمواجهة آثار الظروف الجوية على الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء، انطلاقاً من حرصها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمشتركين خلال الأحوال والظروف المتوقعة خلال هذا الموسم.
وبينت كوادرها الهندسية والفنية أنها قامت بتنفيذ العديد من المشاريع العام الحالي، لتعزيز وتوسعة الشبكة الكهربائية بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليون دينار تضمنت إنشاء محطات تحويل جديدة، رفع قدرة عدد من المحطات القائمة، تمديد كوابل أرضية وخطوط هوائية واستبدال أعمدة.
كما قالت المصادر: "الشركة حرصت على تجهيز 20 غرفة للعمليات وتزويدها بالطواقم الهندسية والفنية المدربة، إلى جانب استعداد الورش الميدانية، وتجهيز مخزون من المواد والمتطلبات الاحتياطية اللازمة لتغطية مناطق اختصاص الشركة كافة، في محافظات الوسط الأربعة (عمان، الزرقاء، مادبا والبلقاء)، وتعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ خططها بما يضمن تقليل وقت الوصول إلى المواقع كافة، عند الحاجة".
تشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن كفاية معدل المخزون من النفط الخام يصل 45 يوما، بإجمالي كمية يقدر بنحو 305.683 ألف طن، من الغاز المسال 30 يوما، بكمية 53.53 ألف طن والبنزين 90 مدة 58 يوما، بكمية 203.234 ألف طن، والبنزين 95 مدة 76 يوما، بكمية 30.365 ألف طن.
ووفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي للوزارة، تصل مدة كفاية الديزل إلى 67 يوما، بمعدل مخزون بلغ 267.514 ألف طن، والكاز 58 يوما، بمعدل مخزون 58.184 ألف طن، من وقود الطائرات 75 يوما، بمعدل مخرون 82.308 ألف طن، والإسفلت 15 يوما، بمعدل مخزون 9.905 ألف طن.

MENAFN23092024000072011014ID1108705753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث