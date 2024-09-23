قطاع الطاقة يستعد لفصل الشتاء ويجهز خطط طوارئ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- أكدت جهات متعددة في قطاع الطاقة أنها مستعدة لضمان استمرارية تزويد المستهلكين بالمحروقات خلال فصل الشتاء بمرونة عبر تنفيذ خطط معدة مسبقا، تهدف أيضا إلى التعامل مع الحالات الجوية الطارئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.زياد السعايدة: "إن الهيئة وجهت شركات الكهرباء لتحديث خطط الطوارئ لديها لمواجهة موسم الشتاء المقبل، وأي ظروف جوية محتملة لضمان استمرارية تزويد الخدمة".
وأشار السعايدة إلى أن الهيئة اطلعت على جاهزية الشركات والاستعدادات والإجراءات المتخذة للمحافظة على ديمومة تزويد التيار الكهربائي في مناطق المملكة بكفاءة عالية، وتقليل فترة الأعطال الكهربائية، وتفادي المعوقات والتحديات التي قد تحدث في مثل هذه الظروف.
وتتابع الهيئة ضمن دورها الرقابي على القطاع الالتزام بتفعيل خطط الطوارئ في الظروف الجوية والحالات الاستثنائية وتنفيذ المهام والأدوار لكل من مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة والجهات المرخصة في قطاعي الطاقة الكهربائية والمشتقات البترولية، للتأكد من جاهزية مراكز الاتصال في التعامل مع ملاحظات وشكاوى المواطنين ومتابعتها بالسرعة الممكنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة بحسب الصلاحيات والاختصاص لكل جهة.
وأضاف السعايدة: "تتم مراجعة خطط الطوارئ المحدثة مع شركات الكهرباء كل عام، ومراقبة مدى التزام الشركات بتنفيذ ما ورد فيها وبشروط الرخص الممنوحة لها وكودات معايير الأداء لضمان إدامة توصيل التيار الكهربائي للمواطنين في مختلف الظروف".
وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية د.سفيان البطاينة أن الشركة أعدت مسبقا خطة لمواجهة حالات الطوارئ، وأي تحديات فنية تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء.
وبين أن الشركة اعتمدت الإجراءات الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتأكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل)، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.
وأضاف: "الشركة من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني تتابع مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء".
كما أنجزت الشركة بحسب الخطة أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها، ورتبت مناوبات للمهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة ومناوبات للمهندسين في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالأحمال لفصل الشتاء الحالي، فإنه من المتوقع أن يتراوح الحمل الأقصى للنظام الكهربائي 4150 إلى 4250 ميغاواط خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، مقابل 4070 للفترة نفسها من العام الحالي.
من جهتها، أكدت مصادر شركة مصفاة البترول الأردنية استعدادها مسبقا لتلبية الطلب خلال موسم الشتاء وتغطية الحاجة للمشتقات النفطية خلال هذه الفترة خاصة الغاز، الديزل والكاز.
وأكدت الشركة توفيرها مخزونا كافيا من النفط الخام والمشتقات النفطية المختلفة، ورفع حجم الإنتاج بما يتناسب مع زيادة احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بكفاءة إنتاج عالية، يضاف إلى جاهزيتها التامة على مدار العام لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية عن طريق تكرير النفط الخام الذي يتم استلامه من السعودية والعراق وبكميات محدودة من نفط حقل حمزة.
وفيما يتعلق بمادة الغاز المسال، قالت المصادر: "الشركة رفعت مخزونها في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد، عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة"، مؤكدة أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث تعمل بكامل طاقتها على تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة بقدرة تتجاوز ربع مليون أسطوانة يوميا.
وفيما يتعلق بالديزل والبنزين بصنفيه، فإن الشركة تبيعهما من خلال شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، كما تقوم الشركات التسويقية الأخرى باستيراد هذه المواد بشكل مباشر، بما يغطي الفرق بين حجم الاستهلاك وإنتاج المصفاة.
أما خلال الظروف الجوية الطارئة مثل العواصف الثلجية، فأكدت المصادر أن تحميل المحروقات وتعبئة الغاز يمتد على مدار الساعة.
وأكدت شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو)، جاهزية طواقمها كافة لتنفيذ خطة الطوارئ المعدة مسبقاً لمواجهة آثار الظروف الجوية على الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء، انطلاقاً من حرصها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمشتركين خلال الأحوال والظروف المتوقعة خلال هذا الموسم.
وبينت كوادرها الهندسية والفنية أنها قامت بتنفيذ العديد من المشاريع العام الحالي، لتعزيز وتوسعة الشبكة الكهربائية بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليون دينار تضمنت إنشاء محطات تحويل جديدة، رفع قدرة عدد من المحطات القائمة، تمديد كوابل أرضية وخطوط هوائية واستبدال أعمدة.
كما قالت المصادر: "الشركة حرصت على تجهيز 20 غرفة للعمليات وتزويدها بالطواقم الهندسية والفنية المدربة، إلى جانب استعداد الورش الميدانية، وتجهيز مخزون من المواد والمتطلبات الاحتياطية اللازمة لتغطية مناطق اختصاص الشركة كافة، في محافظات الوسط الأربعة (عمان، الزرقاء، مادبا والبلقاء)، وتعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ خططها بما يضمن تقليل وقت الوصول إلى المواقع كافة، عند الحاجة".
تشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن كفاية معدل المخزون من النفط الخام يصل 45 يوما، بإجمالي كمية يقدر بنحو 305.683 ألف طن، من الغاز المسال 30 يوما، بكمية 53.53 ألف طن والبنزين 90 مدة 58 يوما، بكمية 203.234 ألف طن، والبنزين 95 مدة 76 يوما، بكمية 30.365 ألف طن.
ووفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي للوزارة، تصل مدة كفاية الديزل إلى 67 يوما، بمعدل مخزون بلغ 267.514 ألف طن، والكاز 58 يوما، بمعدل مخزون 58.184 ألف طن، من وقود الطائرات 75 يوما، بمعدل مخرون 82.308 ألف طن، والإسفلت 15 يوما، بمعدل مخزون 9.905 ألف طن.
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