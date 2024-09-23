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مفوضية اللاجئين تمول 17 مشروعا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية

9/23/2024 3:07:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- مولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 17 مشروعا، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ضمن المشاريع المستفيدة من المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع مجتمعة زهاء 31 مليون دولار، وفق ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته وزارة التخطيط مؤخرا.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي رصدتها "الغد"، شكل تمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما نسبته حوالي 23 % من إجمالي التمويل المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأشهر السبعة الماضية الذي بلغ قرابة 132.8 مليون دولار المقدم من جهات مانحة عدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية لم تصدر بعد حجم المتطلبات اللازمة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري في الأردن خلال العام الحالي، التي دأبت على نشرها كل عام منذ 2016، وفي آخر خطة استجابة معلنة، وهي للعام 2023، حددت الحكومة متطلبات تمويل أزمة اللجوء السوري بنحو 2.27 مليون دولار، فيما بلغ حجم تمويل المجتمع الدولي لها نحو 633.7 مليون دولار.
ووفقا لبيانات "التخطيط"، حدد نوع الاستجابة لهذه المشاريع كافة لبند دعم اللاجئين. وتركزت الحصة الكبرى من هذه المشاريع، في قطاع الحماية الاجتماعية بواقع 8 مشاريع، وبلغ إجمالي حجم التمويل المخصص لها حوالي 8.588 مليون دولار.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع "دعم الأفراد ذوي الإعاقة ولجان الدعم المجتمعي"، وخصص تمويله بمبلغ 1.8 مليون دولار، إضافة إلى مشروع "نهوض 2"، وقدرت تكلفة تمويله بنحو 1.9 مليون دولار، إلى جانب مشروع "المساهمة الفعالة في تخفيف الضغط النفسي والانعزال الاجتماعي للاجئين".
واستفاد قطاع سبل العيش من ثلاثة مشاريع، بلغت قيمة تمويلها قرابة 3.251 مليون دولار، وهذه المشاريع هي؛ مشروع "تعزيز قدرة اللاجئين السوريين في الاعتماد على الذات" وقدرت تكلفته بـ1.910 مليون دولار، إضافة إلى مشروع "دعم توفير التدريب المهني والمهارات الحياتية للسوريين في مخيمي الأزرق والزعتري"، وخصص له تمويل بنحو 1.251 مليون دولار، إلى جانب مشروع "التمكين الاقتصادي والاجتماعي" وناهزت كلفته 100 ألف دولار.
فيما كان نصيب قطاع الصحة 4 مشاريع، ناهزت قيمة التمويل المخصص لها نحو 17.410 مليون دولار.
في حين كانت حصة كل من قطاع العدل والتعليم مشروعا لكل منهما.
أما قطاع التعليم، فتمثل بمشروع "مختبرات اللاجئين" الذي قدرت كلفته بنحو 70 ألف دولار. وخصصت المفوضية حجم متطلبات التمويل اللازم لمختلف مشاريعها في الأردن التي تغطي احتياجات اللاجئين كافة من مختلف الجنسيات خلال العام الحالي بنحو 375 مليون دولار، إذ تم الالتزام بحوالي 133.3 مليون دولار منها حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، بحسب ما كشفت بيانات منفصلة أصدرتها المفوضية حديثا.

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