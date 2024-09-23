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المركزي يحصل على المرتبة الأولى عالميا بالاشتمال المالي

9/23/2024 3:07:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، عقدت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع شركة EY، صباح الإثنين، الإيجاز الربعي الثالث لعام 2024، تحت عنوان: "إدارة البيانات، حجر الزاوية في مستقبل الخدمات المصرفية"، بحضور رئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء، وسط حضور نخبة من المتحدثين والخبراء من شركة "إي واي" المتخصصة في الاستشارات المالية.
وفي بداية اللقاء، أعلن البنك المركزي الأردني عن تصدره المرتبة الأولى عالميا في جائزة "إعلان مايا" (Maya Declaration)، التي يمنحها تحالف الاشتمال المالي (AFI)، وذلك تقديرا للدور الريادي الذي يلعبه البنك في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
ونوه البنك ان إعلان التصنيف جاء خلال منتدى السياسات العالمية 2024 الذي عُقد في السلفادور، حيث تم الإشادة بجهود البنك المركزي الأردني لتحسين الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن "إعلان مايا" هو مبادرة عالمية أطلقها تحالف الاشتمال المالي (AFI) في عام 2011، وتهدف إلى تحقيق شمول مالي مستدام، إذ ان الدول الأعضاء في التحالف، ومن بينها الأردن، تلتزم بتحديد أهداف والتزامات ضمن محاور متعددة تهدف إلى تعزيز الاشتمال المالي، ومنذ انضمام البنك المركزي الأردني إلى "إعلان مايا" في عام 2016، تبنى البنك مجموعة من الأهداف الملموسة التي تصب في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الخدمات المالية للفئات الأقل حظا في المجتمع.
وأوضح البنك أنه وحتى أيلول 2024، وصل عدد الدول المشاركة في "إعلان مايا" إلى 78 دولة، قدمت 1340 التزاما لتعزيز الشمول المالي، حيث تقوم الدول الأعضاء بتقديم بيانات ومؤشرات دورية لقياس مدى تقدمها في تنفيذ هذه الالتزامات عبر منصة يديرها تحالف الاشتمال المالي، مما يعزز الشفافية، ويضمن متابعة دقيقة للتقدم المحرز.
وجاء حصول البنك المركزي الأردني على المرتبة الأولى عالميًا بفضل التزامه الواضح بتحقيق الأهداف المحددة ضمن "إعلان مايا"، حيث نفذ البنك مبادرات مهمة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البنك المركزي الأردني أن هذا التكريم هو اعتراف عالمي بمساعيه المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الإستراتيجيات التي تم تبنيها تعد دافعا كبيرا لمواصلة العمل على تحسين القطاع المالي، وتوفير الخدمات المالية بشكل أكثر شمولا واستدامة.
وبدوره، أكد رئيس جمعية البنوك، باسم خليل السالم، على أهمية إدارة البيانات باعتبارها حجر الزاوية في المستقبل المالي.
وأعرب السالم عن شكره العميق لمحافظ البنك المركزي، على رعايته الكريمة لهذا اللقاء، مشيدا بالإنجازات التي حققها البنك المركزي، والتي توجت بحصوله على جائزة أفضل بنك مركزي في مجال الاشتمال المالي.
وفي ختام حديثه، وجه السالم ترحيبا خاصا بالقيادات المصرفية ورؤساء ومديري البنوك الحاضرين، مشددا على أهمية التعاون المستمر لتعزيز القطاع المالي.
وبدوره، أكد المدير العام لجمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، في كلمته، على الدور المحوري الذي تلعبه البيانات في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.
وأشاد المحروق برعاية محافظ البنك المركزي لهذا اللقاء، مؤكدا على أن هذه الرعاية تعكس مدى التزام البنك المركزي بتطوير القطاع المصرفي في الأردن وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وأوضح المحروق أن البيانات أصبحت اليوم إحدى أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات، ولم تعد مجرد نتاج هامشي للعمليات التشغيلية، بل أصبحت تشكل عاملا حاسما في قدرة البنوك على تحقيق التميز والمنافسة في السوق، وذلك من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل الامتثال التنظيمي.
وأضاف أن هذه العوامل أساسية لبناء الثقة مع العملاء، وهو ما يجعل من إدارة البيانات بشكل فعال ضرورة قصوى للبنوك التي تسعى للابتكار والنمو المستدام.
وأشار المحروق إلى أن القطاع المصرفي يشهد تحولا جذريا بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، مما جعل البيانات أداة لا غنى عنها لتحسين تجربة العملاء، والكشف عن فرص جديدة، وتحسين إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
وقال إن التحولات التكنولوجية، وخاصة الذكاء الصناعي، أصبحت تؤدي دورا كبيرا في تغيير قواعد اللعبة في السوق المصرفية، حيث يمكن للذكاء الصناعي أن يوفر حلولا مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الكبيرة وتوقع الاتجاهات المستقبلية، مما يسهم في تعزيز قدرة البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور المحروق إلى أن الجلسة الرئيسية التي تخللت هذا اللقاء استهدفت رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين في البنوك الأعضاء، حيث شارك فيها مجموعة من الخبراء البارزين في مجال البيانات والذكاء الصناعي
وأضاف المحروق أن الجزء الثاني من اللقاء تم تخصيصه لورشة عمل تدريبية موجهة للتنفيذيين من البنوك الأعضاء، حيث ركزت الورشة على الجوانب العملية لإدارة البيانات، بدءا من كيفية جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها، وصولا إلى كيفية استخدام الذكاء الصناعي لتعزيز العمليات المصرفية وإدارة المخاطر.
وأكد المحروق في ختام كلمته أن جمعية البنوك ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء، وتمكينها من تبني أحدث الأدوات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو المستدام.
إلى ذلك، وخلال العرض التقديمي أعرب الشريك الاستشاري في مجال التمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي،
عبد الله المباركي، عن امتنانه للجمعية على تنظيم هذه الجلسة المهمة التي جاءت في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي تحولات كبيرة بفعل التطور التكنولوجي المتسارع.
المباركي، الذي يتمتع بخبرة طويلة تمتد عبر مؤسسات مالية عالمية رائدة مثل Fortis Bank وPwC وEY، أكد أن التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على البيانات والتحليلات المتقدمة أصبحا حجر الزاوية في بناء مستقبل الخدمات المالية.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا مجرد أدوات تقنية، بل أصبحا من العناصر الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق نمو مستدام في القطاع المصرفي.
وأشار المباركي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من الأدوات التي لا غنى عنها في القطاع المصرفي، ليس فقط لتحسين الكفاءة التشغيلية، ولكن أيضا لاستشراف المستقبل وتحديد الفرص الجديدة التي قد تساعد البنوك على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق.
وأوضح قائلا: "إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتراوح من تقديم توصيات مخصصة للعملاء، إلى تحسين إدارة المخاطر وتوقع الاتجاهات المالية، مما يجعل البنوك قادرة على اتخاذ قرارات استباقية ومبنية على تحليلات دقيقة."
كما تطرق المباركي إلى أهمية إدارة البيانات في هذا السياق، موضحا أن البنوك التي تستطيع تنظيم وتحليل بياناتها بشكل فعال ستحظى بميزة تنافسية كبيرة.
وقال: "إدارة البيانات ليست مجرد عملية تنظيمية، بل هي عامل إستراتيجي يمكن أن يحسن من قدرة البنوك على الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تعتبر البيانات اليوم أحد الأصول الأكثر قيمة في المؤسسات المالية، ومن خلال إدارتها بالشكل الصحيح، يمكن تحقيق فوائد ضخمة، سواء من حيث تحسين تجربة العملاء أو تعزيز العمليات الداخلية."
وأشاد المباركي بالتقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي الأردني في مجال التكنولوجيا المالية، معربا عن تفاؤله بالمستقبل، مضيفا ان القطاع المصرفي في الأردن يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي.
في ختام حديثه، أكد المباركي أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات لا يمثلان مجرد اتجاهات عابرة، بل هما أسس ثابتة يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك.
ودعا البنوك الأعضاء إلى الاستفادة القصوى من الجلسات التدريبية وورش العمل التي سيتم تنظيمها، مؤكدا أن هذه المعرفة ستسهم في تمكينهم من تحقيق نمو مستدام ومستقبل مشرق للقطاع المصرفي في الأردن.
ومن جهته أكد المدير التنفيذي الرقمي والخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات الرقمية المهندس رافاييل تيبيريو، على التقدم الملحوظ في اكتساب المواهب والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في الأردن، مشيرًا إلى أن 40 % من المواهب الشابة في هذا المجال تأتي من المملكة، خاصة من مجالات علوم البيانات وهندسة البيانات.
تيبيريو، الذي يتمتع بأكثر من 17 عاما من الخبرة المهنية في قيادة مشاريع تقنية معقدة وإطلاق شركات ناشئة في منظمات عالمية مثل EY وAccenture وVFS Global، أشاد بقدرات الكوادر المحلية الأردنية ودورها الفاعل في قيادة التحولات الرقمية على المستوى الإقليمي.
وفي حديثه خلال الإيجاز، أوضح تيبيريو أن الأردن قد لا يكون من أكبر الأسواق من حيث الحجم، لكنه يمتلك نسبة عالية من الكفاءات المحترفة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المالي والبنكي في المملكة، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه المواهب الشابة وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها.
وأشار تيبيريو إلى أن رحلة التحول الرقمي الناجحة تعتمد على خمسة عناصر رئيسية يجب أخذها في الاعتبار، أولا، التوازن في وضع نموذج تشغيلي وتنظيمي مناسب، وثانيا، تأسيس بنية تحتية تكنولوجية قوية تسمح بجمع وتنظيم البيانات بشكل فعال.
وتابع، ثالثا، فهم حالات الاستخدام المناسبة لتلك البيانات وتحديد الفوائد المحتملة من تطبيقها، إلى جانب إدارة التكاليف وتحقيق النتائج المالية المتوقعة، وأخيرا، القدرة على إدارة التغيير بشكل صحيح وضمان الاستمرارية في استخراج الفوائد من البيانات على المدى الطويل.
وختم تيبيريو حديثه بالتأكيد على أهمية الاستفادة المستمرة من البيانات، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسات لا يعتمد فقط على تنفيذ حالة استخدام واحدة، بل على تطوير قدرة دائمة على استخراج الفوائد وتحقيق النمو المستدام من خلال الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

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