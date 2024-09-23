تسجيل 19 رقما جديدا مع ختام صيفية السباحة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

شهدت منافسات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية للسباحة للفئات، تسجيل إجمالي 19 رقما جديدا على مدار أيام البطولة، التي اختتمت أول من أمس في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة قياسية لـ 335 سباحا وسباحة.

مواصلة تسجيل الأرقام القياسية في "صيفية السباحة"



وتناوب رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي وأمين سر الاتحاد معاذ البدور على تتويج اللاعبين واللاعبات المشاركين وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل سباق.



وكان اليوم الختامي للبطولة شاهدا على تسجيل خمسة أرقام جديدة، حيث حققت السباحة سوار الخطيب "الفئة الرابعة" زمنا جديدا في سباق 800م حرة بلغ قدره 10:10.55 دقيقة، لتنسخ زمنها السابق 10:11.65 دقيقة، فيما نجحت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة" بتسجيل زمن 05:03.14 دقيقة في سباق 400م حرة، لتنسخ زمنها السابق 05:04.80 دقيقة.



وفي سباق 100م فراشة، حققت السباحة نايا جماليه "الفئة السابعة" رقما جديدا بزمن 01:32.00 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة بانا عبد ربه 01:33.64 دقيقة، فيما كانت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة" تسجل رقما جديدا في سباق 100م فراشة بزمن 01:149.59 دقيقة، لتنسخ الرقم السابق للسباحة لارا عكلوك 01:22.34 دقيقة.



ونجح فريق النادي الأرثوذكسي والذي يضم اللاعبين؛ جاد البرغوثي، تينا حجازي، آدم بقاعين، ودينا العابد "الفئة السادسة" من تسجيل رقم جديد في سباق 4×100 حرة (مختلط) بزمن 04:49.76 دقيقة، لينسخوا الرقم السابق المسجل باسم فريق مدينة الحسين بزمن 04:59.59 دقيقة.



وتمكن السباح هادي العابد "الفئة الثانية" بتسجيل رقم في سباق 50م فراشة بزمن 25:40 ثانية، لينسخ زمنه السابق 25:42 ثانية، فيما تمكنت السباحة دينا العابد "الفئة السادسة"، بتسجيل رقم جديد في سباق 100م حرة بزمن 1:09.79 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة سيرينا مهيار 1:10.12 دقيقة، أما السباحة بانا عبد ربه "الفئة السابعة"، فقد تمكنت من تسجيل رقم جديد في سباق 100م حرة بزمن 1:15.49 دقيقة، لتنسخ الرقم السابق للسباحة دينا العابد بزمن 1:15.69 دقيقة.



وفي سباق 50م حرة، نجحت السباحة بانا عبد ربه "الفئة السابعة"، أيضا بتسجيل رقم جديد بزمن 00:33.11 ثانية، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينا العابد 00:34.00 ثانية، كما تمكنت أيضا من تسجيل رقم فئة في سباق 100م ظهر بزمن 01:32.50 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة راية العتال 01:33.41 دقيقة.



بدورها، تمكنت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة" من تسجيل رقم جديد بزمن 00:30.82 ثانية، ناسخة الزمن السابق للسباحة سيرينا مهيار 00:31.41 ثانية، كما تمكن السباح جاد البرغوثي من تسجيل رقم للفئة ذاتها بزمن 01:15.31 دقيقية، ناسخا زمنه السابق 01:16.28 دقيقة.



ونجحت السباحة نتاشا العزوني "الفئة الثالثة"، في سباق 1500م حرة بتحقيق زمن 19:15.39 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينيز قورشة 19:27.73 دقيقة.



وحققت السباحة لين العبداللات "الفئة الرابعة"، في سباق 400م متنوع، زمنا جديدا بلغ 05:48.95 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة نتاشا العزوني 05:50.72 دقيقة، فيما كانت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة"، تحقق رقما جديدا في سباق 100م حرة بزمن 01:09.53 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينا العابد 01:09.79 دقيقة.



وفي سباق 200م حرة، حققت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة"، زمنا بلغ قدره 02:21.49 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق المسجل باسمها 02:22.02 دقيقة، فيما نسخت السباحة مرح الدكن في سباق 50م فراشة "الفئة السادسة"، الزمن السابق 00:40.01 ثانية، بتسجيلها رقما جديدا بزمن 00:39.33 ثانية.



ونجح السباح جاد البرغوثي "الفئة السادسة"، بتسجيل زمن جديد في سباق 50م ظهر والبالغ قدره 00:34.33 ثانية، لينسخ زمنه السابق 00:35.62 ثانية، فيما كانت السباحة لانا جعفر "الفئة السابعة"، بسباق 50م ظهر، تسجل رقما جديدا بزمن 00:39.86 ثانية، ناسخة الرقم السابق للسباحة راية العتال بزمن 00:41.27 ثانية.



إلى ذلك، وجه اتحاد السباحة دعوة إلى أعضاء الهيئة العامة ومراقبي اتحاد السباحة، لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر إقامته عند الساعة الثالثة من مساء يوم السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب. ويأتي الاجتماع بهدف المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير والمصادقة على التقرير الإداري 2023، إلى جانب المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للعام 2023، وتعيين محاسب قانوني وانتخاب لجنتي الانتخابات والاستئناف.