تسجيل 19 رقما جديدا مع ختام صيفية السباحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
شهدت منافسات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية للسباحة للفئات، تسجيل إجمالي 19 رقما جديدا على مدار أيام البطولة، التي اختتمت أول من أمس في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة قياسية لـ 335 سباحا وسباحة.
مواصلة تسجيل الأرقام القياسية في "صيفية السباحة"
وتناوب رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي وأمين سر الاتحاد معاذ البدور على تتويج اللاعبين واللاعبات المشاركين وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل سباق.
وكان اليوم الختامي للبطولة شاهدا على تسجيل خمسة أرقام جديدة، حيث حققت السباحة سوار الخطيب "الفئة الرابعة" زمنا جديدا في سباق 800م حرة بلغ قدره 10:10.55 دقيقة، لتنسخ زمنها السابق 10:11.65 دقيقة، فيما نجحت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة" بتسجيل زمن 05:03.14 دقيقة في سباق 400م حرة، لتنسخ زمنها السابق 05:04.80 دقيقة.
وفي سباق 100م فراشة، حققت السباحة نايا جماليه "الفئة السابعة" رقما جديدا بزمن 01:32.00 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة بانا عبد ربه 01:33.64 دقيقة، فيما كانت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة" تسجل رقما جديدا في سباق 100م فراشة بزمن 01:149.59 دقيقة، لتنسخ الرقم السابق للسباحة لارا عكلوك 01:22.34 دقيقة.
ونجح فريق النادي الأرثوذكسي والذي يضم اللاعبين؛ جاد البرغوثي، تينا حجازي، آدم بقاعين، ودينا العابد "الفئة السادسة" من تسجيل رقم جديد في سباق 4×100 حرة (مختلط) بزمن 04:49.76 دقيقة، لينسخوا الرقم السابق المسجل باسم فريق مدينة الحسين بزمن 04:59.59 دقيقة.
وتمكن السباح هادي العابد "الفئة الثانية" بتسجيل رقم في سباق 50م فراشة بزمن 25:40 ثانية، لينسخ زمنه السابق 25:42 ثانية، فيما تمكنت السباحة دينا العابد "الفئة السادسة"، بتسجيل رقم جديد في سباق 100م حرة بزمن 1:09.79 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة سيرينا مهيار 1:10.12 دقيقة، أما السباحة بانا عبد ربه "الفئة السابعة"، فقد تمكنت من تسجيل رقم جديد في سباق 100م حرة بزمن 1:15.49 دقيقة، لتنسخ الرقم السابق للسباحة دينا العابد بزمن 1:15.69 دقيقة.
وفي سباق 50م حرة، نجحت السباحة بانا عبد ربه "الفئة السابعة"، أيضا بتسجيل رقم جديد بزمن 00:33.11 ثانية، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينا العابد 00:34.00 ثانية، كما تمكنت أيضا من تسجيل رقم فئة في سباق 100م ظهر بزمن 01:32.50 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة راية العتال 01:33.41 دقيقة.
بدورها، تمكنت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة" من تسجيل رقم جديد بزمن 00:30.82 ثانية، ناسخة الزمن السابق للسباحة سيرينا مهيار 00:31.41 ثانية، كما تمكن السباح جاد البرغوثي من تسجيل رقم للفئة ذاتها بزمن 01:15.31 دقيقية، ناسخا زمنه السابق 01:16.28 دقيقة.
ونجحت السباحة نتاشا العزوني "الفئة الثالثة"، في سباق 1500م حرة بتحقيق زمن 19:15.39 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينيز قورشة 19:27.73 دقيقة.
وحققت السباحة لين العبداللات "الفئة الرابعة"، في سباق 400م متنوع، زمنا جديدا بلغ 05:48.95 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة نتاشا العزوني 05:50.72 دقيقة، فيما كانت السباحة مرح الدكن "الفئة السادسة"، تحقق رقما جديدا في سباق 100م حرة بزمن 01:09.53 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة دينا العابد 01:09.79 دقيقة.
وفي سباق 200م حرة، حققت السباحة سيرينا مهيار "الفئة الخامسة"، زمنا بلغ قدره 02:21.49 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق المسجل باسمها 02:22.02 دقيقة، فيما نسخت السباحة مرح الدكن في سباق 50م فراشة "الفئة السادسة"، الزمن السابق 00:40.01 ثانية، بتسجيلها رقما جديدا بزمن 00:39.33 ثانية.
ونجح السباح جاد البرغوثي "الفئة السادسة"، بتسجيل زمن جديد في سباق 50م ظهر والبالغ قدره 00:34.33 ثانية، لينسخ زمنه السابق 00:35.62 ثانية، فيما كانت السباحة لانا جعفر "الفئة السابعة"، بسباق 50م ظهر، تسجل رقما جديدا بزمن 00:39.86 ثانية، ناسخة الرقم السابق للسباحة راية العتال بزمن 00:41.27 ثانية.
إلى ذلك، وجه اتحاد السباحة دعوة إلى أعضاء الهيئة العامة ومراقبي اتحاد السباحة، لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر إقامته عند الساعة الثالثة من مساء يوم السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب. ويأتي الاجتماع بهدف المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير والمصادقة على التقرير الإداري 2023، إلى جانب المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للعام 2023، وتعيين محاسب قانوني وانتخاب لجنتي الانتخابات والاستئناف.
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