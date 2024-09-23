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سيلفا يتهم آرسنال بالجبن بعد التعادل المتوتر مع مانشستر سيتي

9/23/2024 3:07:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وجه نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفـا، انتقادات لاذعة لآرسنال، بعد التعادل المثير بين الفريقين 2-2 أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان آرسنال متقدما على الستي 2-1، قبل أن يحصل نجمه لياندرو تروسارد على بطاقة صفراء ثانيا ويخرج مطرودا، وانتظر سيتي الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف التعادل عبر جون ستونز.
واختار ميكيل أرتيتا استراتيجية الدفاع أولاً في الشوط الثاني، حيث قام بإشراك الظهير الأيمن بن وايت مكان النجم بوكايو ساكا بعد طرد تروسارد، ودعا آرسنال للتقوقع داخل ملعبه بهدف الاحتفاظ بتقدمه.
وعندما سُئل عن كيفية مقارنة آرسنال بليفربول، الذي ناضل من أجل منافسة سيتي على اللقب لسنوات تحت قيادة المدير السابق يورجن كلوب، قال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "حسنًا، ربما الأمر مختلف لأن ليفربول فاز بالفعل بالدوري الإنجليزي الممتاز وآرسنال لم يفز. كان ليفربول في ذلك الوقت فاز أيضًا بدوري أبطال أوروبا، بينما لم يفز آرسنال بشيء".
وأضاف: "ليفربول كان يقابلنا دائمًا بشكل مباشر وجها لوجه للفوز بالمباريات. ومن هذا المنظور، لم تكن مبارياتنا ضد آرسنال مثل المباريات ضد ليفربول، وما تزال كذلك".
ولم يواجه مانشستر سيتي ليفربول بعد، منذ وصول المدرب الجديد أرن سلوت، الذي استمتع ببداية قوية في مسيرته مع "الريدز".
ويحتل ليفربول المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر للدوري، ومتقدمًا بنقطة واحدة على آرسنال في المركز الرابع.
وواصل سيلفا التعبير عن إحباطه تجاه آرسنال بعد المباراة، وأصر على أن تكتيكات أرتيتا العدائية حدثت قبل فترة طويلة من طرد تروسارد. وتابع: "بدأ كل شيء في الثانية الأولى. في أول حركة أدركنا ما سيحدث. تعرض لاعب لدينا للإصابة بعد أن أرسلوه إلى الأرض مرتين في 10 دقائق"، في إشارة إلى استبدال رودري الإجباري في الشوط الأول.
وأشار البرتغالي أيضًا إلى أن لاعبي آرسنال كانوا محظوظين للغاية بمغادرة ملعب الاتحاد بنقطة واحدة، حيث سلط الضوء على الدور الذي لعبه الحكم أوليفر في هدفي آرسنال.
وعن ذلك قال: "تلقينا هدفا بعد أن نادى الحكم قائدنا ثم لم يسمح له بالعودة إلى موقعه. الهدف الثاني جاء بالفعل بعد حجبهم المعتاد لحارس مرمى فريقنا، وهو ما سمح به الحكم، ثم سمح بسلسلة من الأحداث التي أضاعت الوقت".
وأردف: "الشيء الذي يزعجني أكثر هو عقد الكثير من الاجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بداية كل موسم. يقولون لنا: "إنهم سيسيطرون على هذا النوع من المواقف وسيوقفون المتسببين بها، لكن في النهاية لا قيمة لذلك. يقولون الكثير ولكن لا يحدث شي".
وفي السياق ذاته، أصر مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي، على أن آرسنال يبحث دائمًا عن "الدراما"، مؤكدا أن فريقه سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.
وقال أكانجي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: "دائمًا عندما نلعب ضدهم، فهذا ما يبحثون عنه.. الدراما. اللعب بقوة في المواجهات الثنائية، والدفاع بـ11 لاعبًا في منطقة الجزاء الخاصة بهم، ثم محاولة التسجيل من الكرات الثابتة".
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك الكثير أفضل منهم في ذلك (الحيل النفسية) في أوروبا. ولكن في النهاية، نفوز دائمًا باللقب ولا أعتقد أنه سيكون مختلفًا هذا الموسم".
ودعا مدافع مانشستر سيتي الحكام، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تصرفات آرسنال التي تضيع الوقت. وتلقى لاعب آرسنال لياندرو تروسارد بطاقة صفراء ثانية ليخرج مطرودا، فيما حصل مايلز لويس سكيلي البالغ من العمر 17 عامًا على إنذار قبل أن يدخل في الشوط الثاني، في أول ظهور له مع آرسنال، حيث بدا أنه يطلب من حارس المرمى ديفيد رايا التظاهر بالإصابة من أجل استنزاف الوقت.
وتابع أكانجي: "هذا ما يبحثون عنه في النهاية. يتعين علينا الدفاع عن أنفسنا لأنه في كل مبارزة وكل ركلة حرة تُمنح، يسقط اللاعبون على الأرض".
وواصل: "ينزل اللاعبون إلى الأرض للنهوض والركض مرة أخرى والسقوط على الأرض مجددا. ذهب أحد لاعبي فريقهم لإخبار حارس المرمى بالسقوط على الأرض وأشياء من هذا القبيل. لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك".
وزاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: "في النهاية، الأمر متروك للحكم للسيطرة على هذه المواقف طوال الموسم. لقد نجح الأمر معهم، لذا، إذا كانوا سعداء بالنقطة الواحدة، فنحن لسنا كذلك - حاولنا الحصول على المزيد ولكن هذا ما يسعدهم".
من ناحية ثانية، بدا كايل ووكر قائد مانشستر سيتي محبطا بسبب قرار الحكم مايكل أوليفر الذي ورطه في الهدف الأول لآرسنال.
واستدعى الحكم الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا لمناقشته، ليستغل ريكاردو كالافيوري لاعب آرسنال فرصة وجود ثغرة، ويسجل هدف التعادل بعدما تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند.
وصرح ووكر عبر إذاعة "راديو 5 لايف": "لم أذهب إلى الحكم، بل هو من قرر استدعائي مع بوكايو ساكا".
وأضاف "طالما أن الحكم استدعاني، فكان يجب عليه الانتظار لحين عودتي إلى مكاني قبل تمرير الكرة فوقي، فإذا ذهبت إلى الحكم بإرادتي وتركت مكاني لتحملت مسؤولية الخطأ، ولكنه استدعى قائدي الفريقين من أجل تهدئة اللاعبين".
وأوضح "عدت إلى زملائي لأطالبهم بالتركيز وعدم ارتكاب أخطاء ساذجة، وضرورة تجاوز هذا الموقف، لكنني فوجئت بالكرة فوق رأسي".
وأتم ووكر تصريحاته: "لو كنت حارس مرمى لتم السماح لي بالطبع بالعودة إلى مكاني، فأنا مدافع، وأنا خط الدفاع الأول داخل الملعب، كان من المفترض أن يسمح لي الحكم بالعودة إلى مكاني ثم يطلق صافرته لاستكمال اللعب".
إلى ذلك، تراجع مدافع مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، عن توقعه السابق بأن آرسنال لديه القدرة على إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في أعقاب تعادل الفريق اللندني 2-2 مع مضيفه مانشستر سيتي.
وفي بداية الموسم، توقع نيفيل أن يفي فريق المدرب ميكيل أرتيتا بوعده ويحرز اللقب بعد منافسته عليه حتى الجولات الأخيرة في الموسمين السابقين.
وبعد التعادل في مانشستر، وجد نيفيل نفسه مضطرا إلى إعادة تقييم توقعاته، ويرجع ذلك إلى حد كبير، إلى الهيمنة التي تمتع بها مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في السنوات الأخيرة.
وقال نيفيل عبر البودكاست الخاص به: "دعمت آرسنال في بداية الموسم لأنني شعرت وكأن الفريق الذي يطاردك (على اللقب)، يصل في النهاية إلى هناك، وفي أغلب الأحيان، يقترب أكثر فأكثر".
وأضاف: "شعرت اليوم وكأنه بمثابة لحظة ضخمة ومحددة في هذه الرحلة التي يسلكها آرسنال، في محاولة الحصول على لقب الدوري". منذ موسمين، انهار الفريق ببساطة في آخر 10 مباريات، وفي الموسم الماضي اقترب كثيرًا، ثم تفكر.. حسنًا، إنهم يتعلمون وينضجون".
وتابع: "تفكر.. أين سنكون في أبريل ومايو بعد هذه المباراة؟ هل سنعود إلى تلك الدقيقة الأخيرة، وما حدث بهدف جون ستونز؟ هل سيفوز سيتي باللقب بفارق نقطة واحدة، وأن تلك اللحظة ستحدد ذلك؟".
وأردف: "إنه أمر سخيف، لأنه ستكون هناك نقاط ضائعة، وستكون هناك أخطاء، وستكون هناك الكثير من الانتصارات قبل نهاية الموسم، لكن هذا هو النوع من المواقف عندما تواجه بيب جوارديولا، يجعلك تشعر بهذه الطريقة".

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