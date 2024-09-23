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وولف ينتقد هورنر بعد تعليقات جدلية بشأن مستقبل راسل

9/23/2024 3:07:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - انتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، تعليقات غريمه كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول حول جورج راسل.
ووصف وولف المعركة القاسية في مواجهة فيراري خلال سباق سنغافورة "بالمؤلمة" معترفاً أن أداء الفريق أقل بكثير من التوقعات.
كما انتقد كذلك تعليقات هورنر حيال جورج راسل، حيث أشار مدير فريق ريد بول إلى أن عقد البريطاني الشاب ينتهي بنهاية الموسم المقبل دون كلام بعد عن أي تجديد، وهذا ما قد يجعله هدفا لريد بول.
وقال وولف: "المعركة مع فيراري كانت مؤلمة حقاً. التواجد بالمركزين الرابع والسادس نتيجة غير مقبولة بتاتاً".
وأكمل: "خصوصا حين تنطلق من المركز الثالث أو الرابع. نحن نعاني حالياً في ظروف الحرارة المرتفعة، وعلى الحلبات التي تتطلب قوة جر".
وأردف: "لكن هذا ليس عذراً، هذا ليس ما نتوقعه من أنفسنا. حين تكون أسرع سياراتك متأخرة بفارق دقيقة عن المتصدر، من الصعب تقبل ذلك".
وتعليقاً على ما صرّح به هورنر حول راسل، قال وولف: "يحاول كريستيان دوماً إثارة البلبلة. جورج سائق مرسيدس، وآمل أن يبقى كذلك. يجمعنا معه عقد طويل الأمد".
مرسيدس يقر بفشل استراتيجيته
علق فريق مرسيدس، على فشل الإستراتيجية التي اتبعها مع سائقيه لويس هاميلتون وراسل، في سباق سنغافورة أول من ـمس.
وقرر مرسيدس بدء سباق هاميلتون على إطارات ناعمة، حيث كان يأمل البريطاني تجاوز ماكس فيرشتابن سائق ريد بول أمامه والاقتراب من لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول.
لكن اضطر هاميلتون للدخول إلى المنصة بهدف استبدال إطاراته في وقت أبكر من الآخرين، ما تركه على إطارات قديمة في القسم الأخير من السباق.
وهذه الاستراتيجية أدت لتراجع هاميلتون لينهي السباق سادساً بعد الانطلاق ثالثاً.
ولم يُدلِ هاميلتون - وكذلك زميله جورج راسل - بتصريحات بعد السباق، لكن مرسيدس أصدرت بياناً قصيراً لاحقاً، جاء فيه: "من الصعب وصف المشاعر التي تشعر بها بعد سباق صعب كهذا، هذا الموسم اختبار للجميع، لكننا نضغط جميعاً بأقصى ما بوسعنا. لا تسير الأمور بالشكل الصحيح دوماً، وهذا ما كان الحال مع استراتيجيتنا اليوم".
وتابع: "في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد. قد يكون ذلك محبطاً، لكننا جميعاً في القارب نفسه".
واسترسل: "خسرنا الكثير مقارنة بالمتصدرين خلال السباقات الأخيرة، ونحن نعمل بشكل جاد وكبير لفهم السبب".
واختتم البيان: "ما زلنا نقوم بأفضل ما بوسعنا، وهذا ما سنفعله كفريق لتركيز جهودنا قبل أوستن".
لوكلير يدفع ثمن خطئه
أكد شارل لوكلير سائق فيراري، أنه استمتع بالنصف الثاني من سباق جائزة سنغافورة، رغم الصعوبات التي واجهها طوال الجولة.
ومنذ التجارب الحرة، بدت فيراري قادرة على مجاراة وتيرة ماكلارين، لكن وصولاً للقسم الثالث من التصفيات، واجه الحصان الجامح صعوبات واضحة.
وتعرض كارلوس ساينز لحادثة وأنهى تصفياته بالحائط، بينما تم شطب لفة لوكلير السريعة حيث اعترف لاحقاً بأن الإطارات الأمامية كانت باردة كذلك.
واعترف سائق موناكو بعد السباق أنه واجه صعوبات في القسم الأول، لكنه وجد وتيرة سريعة مباشرة بعد وقفة الصيانة على حلبة مارينا باي، حيث أوضح أن الخطأ في التصفيات كلفه غالياً خلال السباق.
وقال لوكلير: "أول 25 لفة كانت أشبه بالكابوس. لأنني كنت خلف فرناندو (ألونسو سائق أستون مارتن) ونيكو (هولكنبرج سائق هاس) وكنت آمل أن يدخلا منصة الصيانة".
وأكمل: "لقد دفعت ثمن تصفيات الأمس. قلت أن الإطارات لم تكن ضمن الحرارة الملائمة، لكن الحقيقة أنني لم أقم بعملي المطلوب كسائق. دفعت ثمن ذلك اليوم".
وأردف: "تجاوز ماكلارين كان ليشكل مهمة صعبة جداً اليوم. لقد خسرنا بعض النقاط. لكنني دفعت ثمن خطئي في التصفيات".
واختتم: "قامت ماكلارين بعمل أفضل منا، لكن في حال استفدنا من أخطائهم بوسعنا مواصلة المعركة".
فيرشتابن يهدد
وصف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الاخيرة، أول من أمس معاقبته بسبب كلمة بذيئة بـ"السخيفة"، مهددا بأن ذلك قد يعجِّل بخروجه من الفورمولا 1.
واحتل فيرشتابن المركز الثاني خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم، لكن معاقبته من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بالقيام ببعض أعمال المصلحة العامة، استمرت في الهيمنة على أروقة الحبلة.
وقال السائق البالغ من العمر 26 عاما "هذه الأنواع من الأشياء تحدد مستقبلي بالتأكيد أيضا، عندما لا يمكنك أن تكون على طبيعتك أو يتعين عليك التعامل مع مثل هذه الأشياء السخيفة".
وعوقب سائق ريد بول من قبل الاتحاد الدولي للسيارات بعد استخدامه لكلمة بذيئة في مؤتمر صحافي الخميس كان يبث على الهواء مباشرة. ثم قام بعد ذلك باحتجاج فردي من خلال إعطاء إجابات قصيرة فقط أو الاكتفاء بـ"عدم التعليق" على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي الرسمي للاتحاد الدولي بعد التجارب الرسمية السبت.
وبعد سباق أول من أمس، قلَّل مرة أخرى من ردود فعله قبل إجراء مؤتمر صحافي مطول مع بعض أعضاء الصحافة المكتوبة داخل وحدة الضيافة في ريد بول.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "أنا في مرحلة من مسيرتي الاحترافية حيث لا تريد التعامل مع هذا طوال الوقت. إنه أمر مرهق حقًا".
وأضاف "بالنسبة لي، هذه ليست طريقة للاستمرار في الرياضة، هذا أمر مؤكد".
ويسعى فيرشتابن إلى الفوز بلقبه العالمي الرابع هذا الموسم، لكنه قال في الماضي إن مسيرته الطويلة في الفورمولا 1 ليست على جدول أعماله.
كما أنه حريص على استكشاف أشكال أخرى من سباقات السيارات بمجرد انتهاء عقده الحالي مع ريد بول في العام 2028.
وتابع: "ستستمر الفورمولا 1 بدوني. إنها ليست مشكلة ولا مشكلة بالنسبة لي أيضًا. هكذا هي الأمور".
وختم: "إذا لم تتمكن حقا من أن تكون على طبيعتك على أكمل وجه، فمن الأفضل ألا تتحدث. لكن هذا ما لا يريده أحد لأنك حينها تصبح روبوتًا وهذه ليست الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع الأمر في هذه الرياضة".
واقترب نوريس أكثر من صدارة فيرشتابن، وذلك بتحقيقه الفوز الثالث هذا الموسم بعد إنهائه جائزة سنغافورة الكبرى أمام سائق ريد بول بالذات.
وبعدما دخلا حلبة شوارع مارينا باي وفيرشتابن في الصدارة بفارق 59 نقطة عن نوريس، قلص سائق ماكلارين الفارق إلى 52 بعد فوزه بالسباق أمام الهولندي وزميله الاسترالي في الفريق البريطاني أوسكار بياستري.
واستمر صيام بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية عن الانتصارات للسباق الثامن تواليا، وتحديدا منذ جائزة إسبانيا بعدما حقق الهولندي سبعة انتصارات في الجولات العشر الأولى.
وأضاف نوريس انتصار أول من أمس إلى اللذين حققهما هذا الموسم في جائزتي ميامي وهولندا، فصعد إلى منصة التتويج للمرة الحادية عشرة في 2024 (حل في المراكز الأول ثلاث مرات والثاني 5 مرات والثالث ثلاث مرات).
وأنهى البريطاني سباق سنغافورة من حيث بدأه في المركز الأول في نتيجة مميزة أخرى لفريق ماكلارين الذي انتزع صدارة ترتيب الصانعين من ريد بول في الجولة الماضية، ثم عزز مركزه بحلول سائقه الثاني بياستري في المركز الثالث (516 نقطة مقابل 475 نقطة). -(وكالات)

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