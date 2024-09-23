وولف ينتقد هورنر بعد تعليقات جدلية بشأن مستقبل راسل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - انتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، تعليقات غريمه كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول حول جورج راسل.
ووصف وولف المعركة القاسية في مواجهة فيراري خلال سباق سنغافورة "بالمؤلمة" معترفاً أن أداء الفريق أقل بكثير من التوقعات.
كما انتقد كذلك تعليقات هورنر حيال جورج راسل، حيث أشار مدير فريق ريد بول إلى أن عقد البريطاني الشاب ينتهي بنهاية الموسم المقبل دون كلام بعد عن أي تجديد، وهذا ما قد يجعله هدفا لريد بول.
وقال وولف: "المعركة مع فيراري كانت مؤلمة حقاً. التواجد بالمركزين الرابع والسادس نتيجة غير مقبولة بتاتاً".
وأكمل: "خصوصا حين تنطلق من المركز الثالث أو الرابع. نحن نعاني حالياً في ظروف الحرارة المرتفعة، وعلى الحلبات التي تتطلب قوة جر".
وأردف: "لكن هذا ليس عذراً، هذا ليس ما نتوقعه من أنفسنا. حين تكون أسرع سياراتك متأخرة بفارق دقيقة عن المتصدر، من الصعب تقبل ذلك".
وتعليقاً على ما صرّح به هورنر حول راسل، قال وولف: "يحاول كريستيان دوماً إثارة البلبلة. جورج سائق مرسيدس، وآمل أن يبقى كذلك. يجمعنا معه عقد طويل الأمد".
مرسيدس يقر بفشل استراتيجيته
علق فريق مرسيدس، على فشل الإستراتيجية التي اتبعها مع سائقيه لويس هاميلتون وراسل، في سباق سنغافورة أول من ـمس.
وقرر مرسيدس بدء سباق هاميلتون على إطارات ناعمة، حيث كان يأمل البريطاني تجاوز ماكس فيرشتابن سائق ريد بول أمامه والاقتراب من لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول.
لكن اضطر هاميلتون للدخول إلى المنصة بهدف استبدال إطاراته في وقت أبكر من الآخرين، ما تركه على إطارات قديمة في القسم الأخير من السباق.
وهذه الاستراتيجية أدت لتراجع هاميلتون لينهي السباق سادساً بعد الانطلاق ثالثاً.
ولم يُدلِ هاميلتون - وكذلك زميله جورج راسل - بتصريحات بعد السباق، لكن مرسيدس أصدرت بياناً قصيراً لاحقاً، جاء فيه: "من الصعب وصف المشاعر التي تشعر بها بعد سباق صعب كهذا، هذا الموسم اختبار للجميع، لكننا نضغط جميعاً بأقصى ما بوسعنا. لا تسير الأمور بالشكل الصحيح دوماً، وهذا ما كان الحال مع استراتيجيتنا اليوم".
وتابع: "في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد. قد يكون ذلك محبطاً، لكننا جميعاً في القارب نفسه".
واسترسل: "خسرنا الكثير مقارنة بالمتصدرين خلال السباقات الأخيرة، ونحن نعمل بشكل جاد وكبير لفهم السبب".
واختتم البيان: "ما زلنا نقوم بأفضل ما بوسعنا، وهذا ما سنفعله كفريق لتركيز جهودنا قبل أوستن".
لوكلير يدفع ثمن خطئه
أكد شارل لوكلير سائق فيراري، أنه استمتع بالنصف الثاني من سباق جائزة سنغافورة، رغم الصعوبات التي واجهها طوال الجولة.
ومنذ التجارب الحرة، بدت فيراري قادرة على مجاراة وتيرة ماكلارين، لكن وصولاً للقسم الثالث من التصفيات، واجه الحصان الجامح صعوبات واضحة.
وتعرض كارلوس ساينز لحادثة وأنهى تصفياته بالحائط، بينما تم شطب لفة لوكلير السريعة حيث اعترف لاحقاً بأن الإطارات الأمامية كانت باردة كذلك.
واعترف سائق موناكو بعد السباق أنه واجه صعوبات في القسم الأول، لكنه وجد وتيرة سريعة مباشرة بعد وقفة الصيانة على حلبة مارينا باي، حيث أوضح أن الخطأ في التصفيات كلفه غالياً خلال السباق.
وقال لوكلير: "أول 25 لفة كانت أشبه بالكابوس. لأنني كنت خلف فرناندو (ألونسو سائق أستون مارتن) ونيكو (هولكنبرج سائق هاس) وكنت آمل أن يدخلا منصة الصيانة".
وأكمل: "لقد دفعت ثمن تصفيات الأمس. قلت أن الإطارات لم تكن ضمن الحرارة الملائمة، لكن الحقيقة أنني لم أقم بعملي المطلوب كسائق. دفعت ثمن ذلك اليوم".
وأردف: "تجاوز ماكلارين كان ليشكل مهمة صعبة جداً اليوم. لقد خسرنا بعض النقاط. لكنني دفعت ثمن خطئي في التصفيات".
واختتم: "قامت ماكلارين بعمل أفضل منا، لكن في حال استفدنا من أخطائهم بوسعنا مواصلة المعركة".
فيرشتابن يهدد
وصف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الاخيرة، أول من أمس معاقبته بسبب كلمة بذيئة بـ"السخيفة"، مهددا بأن ذلك قد يعجِّل بخروجه من الفورمولا 1.
واحتل فيرشتابن المركز الثاني خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم، لكن معاقبته من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بالقيام ببعض أعمال المصلحة العامة، استمرت في الهيمنة على أروقة الحبلة.
وقال السائق البالغ من العمر 26 عاما "هذه الأنواع من الأشياء تحدد مستقبلي بالتأكيد أيضا، عندما لا يمكنك أن تكون على طبيعتك أو يتعين عليك التعامل مع مثل هذه الأشياء السخيفة".
وعوقب سائق ريد بول من قبل الاتحاد الدولي للسيارات بعد استخدامه لكلمة بذيئة في مؤتمر صحافي الخميس كان يبث على الهواء مباشرة. ثم قام بعد ذلك باحتجاج فردي من خلال إعطاء إجابات قصيرة فقط أو الاكتفاء بـ"عدم التعليق" على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي الرسمي للاتحاد الدولي بعد التجارب الرسمية السبت.
وبعد سباق أول من أمس، قلَّل مرة أخرى من ردود فعله قبل إجراء مؤتمر صحافي مطول مع بعض أعضاء الصحافة المكتوبة داخل وحدة الضيافة في ريد بول.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "أنا في مرحلة من مسيرتي الاحترافية حيث لا تريد التعامل مع هذا طوال الوقت. إنه أمر مرهق حقًا".
وأضاف "بالنسبة لي، هذه ليست طريقة للاستمرار في الرياضة، هذا أمر مؤكد".
ويسعى فيرشتابن إلى الفوز بلقبه العالمي الرابع هذا الموسم، لكنه قال في الماضي إن مسيرته الطويلة في الفورمولا 1 ليست على جدول أعماله.
كما أنه حريص على استكشاف أشكال أخرى من سباقات السيارات بمجرد انتهاء عقده الحالي مع ريد بول في العام 2028.
وتابع: "ستستمر الفورمولا 1 بدوني. إنها ليست مشكلة ولا مشكلة بالنسبة لي أيضًا. هكذا هي الأمور".
وختم: "إذا لم تتمكن حقا من أن تكون على طبيعتك على أكمل وجه، فمن الأفضل ألا تتحدث. لكن هذا ما لا يريده أحد لأنك حينها تصبح روبوتًا وهذه ليست الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع الأمر في هذه الرياضة".
واقترب نوريس أكثر من صدارة فيرشتابن، وذلك بتحقيقه الفوز الثالث هذا الموسم بعد إنهائه جائزة سنغافورة الكبرى أمام سائق ريد بول بالذات.
وبعدما دخلا حلبة شوارع مارينا باي وفيرشتابن في الصدارة بفارق 59 نقطة عن نوريس، قلص سائق ماكلارين الفارق إلى 52 بعد فوزه بالسباق أمام الهولندي وزميله الاسترالي في الفريق البريطاني أوسكار بياستري.
واستمر صيام بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية عن الانتصارات للسباق الثامن تواليا، وتحديدا منذ جائزة إسبانيا بعدما حقق الهولندي سبعة انتصارات في الجولات العشر الأولى.
وأضاف نوريس انتصار أول من أمس إلى اللذين حققهما هذا الموسم في جائزتي ميامي وهولندا، فصعد إلى منصة التتويج للمرة الحادية عشرة في 2024 (حل في المراكز الأول ثلاث مرات والثاني 5 مرات والثالث ثلاث مرات).
وأنهى البريطاني سباق سنغافورة من حيث بدأه في المركز الأول في نتيجة مميزة أخرى لفريق ماكلارين الذي انتزع صدارة ترتيب الصانعين من ريد بول في الجولة الماضية، ثم عزز مركزه بحلول سائقه الثاني بياستري في المركز الثالث (516 نقطة مقابل 475 نقطة). -(وكالات)
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