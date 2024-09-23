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صدارة الأهلي لدوري المحترفين.. هل تعيد جماهيره إلى المدرجات؟

9/23/2024 3:07:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- قدم فريق الأهلي أقوى انطلاقة له في دوري المحترفين لكرة القدم منذ سنوات، حين يتصدر الترتيب العام مع انتهاء الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليخاطب جمهور النادي بلهجة التحدي للعودة إلى المدرجات، بعد غيابه طويلا عن حضور مباريات كرة القدم، بعكس تواجده الدائم على المدرجات في مباريات فريق كرة السلة المنافس على مختلف البطولات.
ومع استمرار الأهلي في تقديم النتائج المميزة، يتساءل المتابعون حول ما إذا كانت هذه الانطلاقة القوية، ستساهم في عودة جمهور "الليث الأبيض" إلى المدرجات.
ويملك النادي الأهلي تاريخا عريقا منذ تأسيسه في مطلع الأربعينيات، وأثر بشكل كبير على الحركة الرياضية عموما، والكروية خصوصا، باعتباره أول الأندية التي احتضنت ألعابا متنوعة في آن واحد، مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد، وألعاب القوى، وقدمت فرقه خيرة النجوم إلى الرياضة الأردنية، علما أنه فاز بلقب دوري الكرة 8 مرات الأعوام، 1947، 1949، 1950، 1951، 1954، 1975، 1978 و1979، وكأس الأردن وكأس السوبر العام 2016.
ويتذكر نجم المنتخب الوطني والعسكري السابق حسونة يدج، صولات وجولات الأهلي قائلا: "اشتقنا لإنجازات الأهلي الضاربة جذوره في تاريخ كرة القدم الأردنية، ولعل نتائج وأداء وصدارة الجيل الحالي، أعادت لنا الروح بعد ما يقارب 45 عاما على آخر لقب دوري للأهلي، وأحيي منظومة الفريق الإدارية والفنية واللاعبين على هذه العزيمة والإصرار".
وحول تأثير هذه النتائج على عودة جماهير النادي إلى المدرجات، قال يدج: "غابت جماهير الأهلي في السابق لغياب الفريق عن منصات التتويج، وتراجع الأداء والنتائج، وعلى مجلس إدارة النادي أن يستثمر هذه الحالة والانطلاقة لفريق الكرة، في طرح أفكار عملية كفيلة بعودة الجماهير لتلتف خلف الفريق، ما يدفع الخطوات الرامية لاستعادة الماضي العريق".
من جانبه، يرى عضو الهيئة الإدارية السابق، ومدير الدائرة الرياضية السابق للزميلة "الرأي"، سمير جنكات، أن فورة الأداء التي يمر بها الأهلي، تمنح الأمل بحالة جديدة من الدعم الآتي من المشجعين، شارحا: "غياب الأهلي عن المنافسة، وتراجع المستوى والنتائج والوقوف على مدرج الهبوط والصعود، عوامل ساهمت في غياب جماهير الفريق النوعية والوفية والأصيلة، حتى أنها بقيت تتابع فريق الكرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل الحالة النقيضة في نتائج وإنجازات فرق كرة السلة واليد تفسر ذلك".
وأضاف: "شدتني كثيرا نتائج وصدارة الأهلي لدوري المحترفين، ولفتت انتباهي الروح الأسرية والقتالية والتوليفة المتناسقة، والتي أعادت سريعا ذكريات الزمن الجميل للأهلي، بوصفه الفريق الممتع والمرعب والمصدر للنجوم الكروية والكفاءات التدريبية إلى الكرة الأردنية".
وتابع: "أعجبتني العودة الميمونة لعدد من جماهير النادي الأصيلة إلى المدرجات، والتي بالتأكيد سببها نتائج وأداء فريق الكرة، وأعود لأطرح فكرة كنت تقدمت بها خلال تواجدي في مجلس إدارة النادي، باستثمار فريق العمل الطوعي في مبادرته الخيرية، من خلال خطة عمل هدفها استقطاب الجماهير بدعم ودفع سخي من مجلس الإدارة، والمشجعون يحفزون غيرهم كلما زاد العدد، ما قد يؤدي إلى جمهور أكبر في الملعب مع مرور الوقت".
ويجد الصحفي الأهلاوي العتيق منير حرب، أن الأهلي يعود بعودة جمهوره، موضحا: "منذ سنوات لم نعهد الأهلي العريق بهذا المستوى في بطولة الدوري منذ فوزه باللقب لآخر مرة العام 1979، إذا اسثنينا فوزه بكأسي الأردن والسوبر 2016، وقدم الأهلي نفسه بطريقة رائعة مع مرور 5 جولات من عمر دوري المحترفين لهذا الموسم، واستحق الصدراة عن جدارة واستحقاق".
وزاد: "استطاع الفريق أن يعيد عشاقه ومحبيه إلى المدرجات، وساهم في ارتفاع سقف الطموح لدى الأهلاويين، وبعد أن كان الطموح يتمثل في عدم الهبوط، أصبحنا نأمل بمواصلة العروض القوية والمنافسة في المربع الذهبي بنهاية الموسم الصعب".
وأكمل: "لا أجد غرابة في أن يبدأ جمهور الأهلي الحضور للمدرجات، وإن كان العدد الأكبر من جماهيره ما يزال يشجع من خلف الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، والوقت مناسب الآن، لطرح المبادرات والأفكار العملية التي تدعم حضور الجماهير الأهلاوية بكثافتها النوعية إلى المدرجات، لدعم وتحفيز منظومة الفريق نحو تلبية نداء عراقة وإنجازات النادي".
وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الإعلامية عمر حينا: "اجتهد مجلس الإدارة بثوبه الشبابي، في استعادة ألق جميع لاعبي النادي، وفي مقدمتها فريق الكرة الذي ينطلق من تاريخ صلب وطويل ومؤثر في الرياضة والكرة الأردنية، لذا وفقنا في تقديم توليفة منسجمة إداريا وفنيا ولاعبين، فجاءت النتائج القوية للفريق الذي اعتلى الصدارة بالنتائج والأداء، ولا نعتبر الأمر طفرة عابرة، وسنوفر كل سبل الدعم لدفع خطوات الفريق نحو منصات تتويج المسابقات المحلية".
واستطرد: "لاحظنا في مجلس إدارة النادي الأهلي، بدء عودة جماهير النادي الوفية إلى المدرجات، وطرحنا أفكار تعزيزها واستعادة ذكريات الجماهير الأهلاوية، ولعل من هذه الطروحات فكرة التباحث مع اتحاد الكرة، لحصول النادي الأهلي على تذاكر مبارياته البيتية، وتسيير الحافلات لاستقطاب الجماهير وتأمين حضورها في الملعب، لمؤازرة وتشجيع الفريق الأهلاوي نحو طموحه المشروع في استعادة صولجان البطولات الكروية".
وحول إمكانية استثمار الفكرة المطروحة أعلاه، وتنفيذها على أرض الواقع الأهلاوي، أجاب حينا: "سنأخذها على محمل الجد في مجلس الأهلي، وما أود التنويه إليه أن مبادرة كراج سيل والمعمول بها منذ سنوات طويلة، انطلقت بالشراكة بين شباب من ناديي الأهلي والجيل، ويعمل فيها ما يزيد على 300 متطوع، وتعمل على جمع الحاجيات القديمة وبيعها، ويرصد ريعها للمساهمة في تدريس طلاب وطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة، وهي تحقق النجاح، وسندرس استثمار المتطوعين والطلاب لجذب الحضور الجماهيري إلى المدرجات خلف فريق الكرة".

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