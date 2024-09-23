معسكر كوريا.. فرصة مثالية لتحضير منتخب ناشئي التايكواندو لبطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يشكل المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الخميس المقبل، فرصة مثالية للانطلاق صوب تحقيق إنجازات جديدة للتايكواندو الأردنية في بطولة العالم للناشئين والناشئات، التي تقام في العاصمة الكورية سيؤول الشهر المقبل.
ويرى اتحاد اللعبة، أن الدخول في معسكر تدريبي بأجواء البطولة نفسها في كوريا، وبتوقيت مثالي يسبق البطولة، يعد خيارا جيدا لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا، بحثا عن تحقيق إنجازات تليق بسمعة التايكواندو الأردنية التي باتت معروفة في مختلف بقاع العالم، للإنجازات التي حققتها في مختلف البطولات.
ويغادر منتخب الناشئين والناشئات عمان يوم بعد غد، للدخول في معسكر تدريبي، قبل انطلاق فعاليات بطولة العالم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
ويمثل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو إبراهيم أبو زيد، ويضم المدرب العام للمنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات محمد العساف، المدربان أحمد الزامل وبراء حسامي، المعالج لؤي مريات، المعالجة تالا السيد، وإداري البعثة فراس أبو عامود.
وقال مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين محمد العساف لـ"الغد": "يتم التركيز في الوقت الراهن على إعداد جيل جديد من الناشئين، ويملك المنتخب الوطني خامات جيدة، سيكون لها شأن كبير في المستقبل.. هدفنا وفقا لرؤية اتحاد التايكواندو، تأهيل الناشئين لأولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028".
وأضاف: "يؤكد اتحاد التايكواندو دعمه، الكبير من أجل الاهتمام بفئة الناشئين، عن طريق الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، ووضع خطة استراتيجة من أجل تحقيق ذلك، نتطلع في بطولة العالم في كوريا الجنوبية، إلى أن يعتلي المنتخب الوطني للناشئين منصات التتويج ويحقق أكبر عدد من الميداليات، واستعدادا للبطولة يتدرب المنتخب في مركز الإعداد الأولمبي وسيدخل في معسكر تدريبي في كوريا الجنوبية استعدادا لبطولة العالم، طموحنا لا حدود له، وهدفنا مواصلة تألق التايكواندو الأردنية".
ويقول العساف: "معسكر كوريا الجنوبية الذي يسبق البطولة، يعد فرصة مثالية لإعداد اللاعبين وإيصالهم إلى الجاهزية البدنية والفنية، استعدادا لخوض بطولة العالم، بهدف البحث عن الميداليات".
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