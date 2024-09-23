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معسكر كوريا.. فرصة مثالية لتحضير منتخب ناشئي التايكواندو لبطولة العالم

9/23/2024 3:07:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يشكل المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الخميس المقبل، فرصة مثالية للانطلاق صوب تحقيق إنجازات جديدة للتايكواندو الأردنية في بطولة العالم للناشئين والناشئات، التي تقام في العاصمة الكورية سيؤول الشهر المقبل.
ويرى اتحاد اللعبة، أن الدخول في معسكر تدريبي بأجواء البطولة نفسها في كوريا، وبتوقيت مثالي يسبق البطولة، يعد خيارا جيدا لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا، بحثا عن تحقيق إنجازات تليق بسمعة التايكواندو الأردنية التي باتت معروفة في مختلف بقاع العالم، للإنجازات التي حققتها في مختلف البطولات.
ويغادر منتخب الناشئين والناشئات عمان يوم بعد غد، للدخول في معسكر تدريبي، قبل انطلاق فعاليات بطولة العالم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
ويمثل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو إبراهيم أبو زيد، ويضم المدرب العام للمنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات محمد العساف، المدربان أحمد الزامل وبراء حسامي، المعالج لؤي مريات، المعالجة تالا السيد، وإداري البعثة فراس أبو عامود.
وقال مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو للناشئين محمد العساف لـ"الغد": "يتم التركيز في الوقت الراهن على إعداد جيل جديد من الناشئين، ويملك المنتخب الوطني خامات جيدة، سيكون لها شأن كبير في المستقبل.. هدفنا وفقا لرؤية اتحاد التايكواندو، تأهيل الناشئين لأولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028".
وأضاف: "يؤكد اتحاد التايكواندو دعمه، الكبير من أجل الاهتمام بفئة الناشئين، عن طريق الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، ووضع خطة استراتيجة من أجل تحقيق ذلك، نتطلع في بطولة العالم في كوريا الجنوبية، إلى أن يعتلي المنتخب الوطني للناشئين منصات التتويج ويحقق أكبر عدد من الميداليات، واستعدادا للبطولة يتدرب المنتخب في مركز الإعداد الأولمبي وسيدخل في معسكر تدريبي في كوريا الجنوبية استعدادا لبطولة العالم، طموحنا لا حدود له، وهدفنا مواصلة تألق التايكواندو الأردنية".
ويقول العساف: "معسكر كوريا الجنوبية الذي يسبق البطولة، يعد فرصة مثالية لإعداد اللاعبين وإيصالهم إلى الجاهزية البدنية والفنية، استعدادا لخوض بطولة العالم، بهدف البحث عن الميداليات".

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