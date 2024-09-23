المصارعة الحرة ثامنا في المجموع العام ببطولة رومانيا الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أنهى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، مشاركته في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، بحلوله ثامنا في المجموع العام برصيد 26 نقطة.
وينتظر أن تكون بعثة المنتخب الوطني، عادت إلى العاصمة عمان في وقت متأخر من أمس قادمة من "بوخارست"، والتي تضم: مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا، واللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
وقال المرافي في معرض
رده على استفسارات (الغد): "تركيزنا في البطولة كان منصبا على تحضير اللاعب عبدالكريم أبو دعيج للاستحقاق العربي، فيما كانت مشاركة زيد وصهيب لإكسابهما الخبرات والاحتكاك، ومع ذلك كان صهيب قريبا من الظفر بميدالية برونزية، لولا إصابته بالركبة وتعرضه للظلم التحكيمي".
وأضاف: "نجح أبو دعيج بالفوز 7-2 على منافسه الروماني وخسر 5-9 أمام بطل عالمي جورجي بعدما أنهى الفترة الأولى متقدما 5-0، لكنه عانى من إصابة في الكوع ونزيف في الأنف، أنا سعيد بالأداء الذي قدمه والروح التي ظهر بها".
واستطرد: "أداء المنتخب الوطني كان مبشرا، واستطعنا معرفة المكان الذي نقف عليه وماذا نحتاج للتطور بشكل أكبر في المستقبل، خصوصا وأن الاحتكاك مهم"، مثمنا في الوقت ذاته الثقة والدعم الكبير المقدم لهم من رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، ومؤكدا جاهزيتهم لرسم ملامح مرحلة التحضير والإعداد للبطولات المقبلة.
وفي الترتيب العام، تصدرت مولدوفا جدول الترتيب العام برصيد 180 نقطة (4 ذهبيات و3 فضيات)، وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 177 نقطة (ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات)، وحلت جورجيا ثالثة برصيد 161 نقطة (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتين)، فيما تبوأت "الدول المضيفة" رومانيا المركز الرابع برصيد 56 نقطة مع إحرازها ميدالية برونزية واحدة.
إلى ذلك، يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والسيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية للفئة تحت 17 عاما، والتي تقام في العاصمة "وارسو" خلال الفترة من 27 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وترأست عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة الوفد الأردني المشارك، والذي يضم مدير الاتحاد عبدالعزيز طمليه، الإدارية رنا طاهر، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، واللاعبين: علي أبو نصير، أوس سميح، آدم وجيه، عمرو أبو رميله، سند ناغوج، سلطان المزايدة، زيد ناغوج، مدرب السيدات رائد القيسي، واللاعبات: تقى يزن، وقطر الندى وليان القواسمة.
كما يستعد اللاعب الأسبق والمدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب الأسبق ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، للمشاركة في بطولة العالم للماسترز "الأساتذة"، والتي تنطلق في كرواتيا يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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