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المصارعة الحرة ثامنا في المجموع العام ببطولة رومانيا الدولية

9/23/2024 3:07:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أنهى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، مشاركته في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، بحلوله ثامنا في المجموع العام برصيد 26 نقطة.
وينتظر أن تكون بعثة المنتخب الوطني، عادت إلى العاصمة عمان في وقت متأخر من أمس قادمة من "بوخارست"، والتي تضم: مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا، واللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
وقال المرافي في معرض رده على استفسارات (الغد): "تركيزنا في البطولة كان منصبا على تحضير اللاعب عبدالكريم أبو دعيج للاستحقاق العربي، فيما كانت مشاركة زيد وصهيب لإكسابهما الخبرات والاحتكاك، ومع ذلك كان صهيب قريبا من الظفر بميدالية برونزية، لولا إصابته بالركبة وتعرضه للظلم التحكيمي".
وأضاف: "نجح أبو دعيج بالفوز 7-2 على منافسه الروماني وخسر 5-9 أمام بطل عالمي جورجي بعدما أنهى الفترة الأولى متقدما 5-0، لكنه عانى من إصابة في الكوع ونزيف في الأنف، أنا سعيد بالأداء الذي قدمه والروح التي ظهر بها".
واستطرد: "أداء المنتخب الوطني كان مبشرا، واستطعنا معرفة المكان الذي نقف عليه وماذا نحتاج للتطور بشكل أكبر في المستقبل، خصوصا وأن الاحتكاك مهم"، مثمنا في الوقت ذاته الثقة والدعم الكبير المقدم لهم من رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة، ومؤكدا جاهزيتهم لرسم ملامح مرحلة التحضير والإعداد للبطولات المقبلة.
وفي الترتيب العام، تصدرت مولدوفا جدول الترتيب العام برصيد 180 نقطة (4 ذهبيات و3 فضيات)، وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 177 نقطة (ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات)، وحلت جورجيا ثالثة برصيد 161 نقطة (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتين)، فيما تبوأت "الدول المضيفة" رومانيا المركز الرابع برصيد 56 نقطة مع إحرازها ميدالية برونزية واحدة.
إلى ذلك، يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والسيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية للفئة تحت 17 عاما، والتي تقام في العاصمة "وارسو" خلال الفترة من 27 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وترأست عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة الوفد الأردني المشارك، والذي يضم مدير الاتحاد عبدالعزيز طمليه، الإدارية رنا طاهر، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، واللاعبين: علي أبو نصير، أوس سميح، آدم وجيه، عمرو أبو رميله، سند ناغوج، سلطان المزايدة، زيد ناغوج، مدرب السيدات رائد القيسي، واللاعبات: تقى يزن، وقطر الندى وليان القواسمة.
كما يستعد اللاعب الأسبق والمدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب الأسبق ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، للمشاركة في بطولة العالم للماسترز "الأساتذة"، والتي تنطلق في كرواتيا يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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