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يوم دام إسرائيل توسع هجماتها وتنقل حربها من غزة إلى لبنان

9/23/2024 3:07:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
استفاق اللبنانيون أمس على توسيع إسرائيل لهجماتها بشكل غير مسبوق على لبنان. وجاء ذلك بعد ليل أمطرت فيه السماء زخات من المطر، ترافقت مع زخات صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية التي ضربت في الجنوب والبقاع الشمالي وصولا إلى جرد جبيل للمرة الثانية، بسقوط صاروخ في منطقة الوطى في جرد علمات، والتي تفصل بين مشاع علمات ومدينة قرطبا الجبلية الجبيلية واللقلوق.
«صاروخ جبيل» اعتبر بمنزلة رسالة إسرائيلية مفادها قصف كل الأماكن التي تتواجد فيها بيئة «حزب الله»، وهو سقط في منطقة صخرية وعرة، وربما استهدف إحدى المغاور. وكان صاروخ إسرائيلي سقط في منطقة صخرية ببلدة لحفد الجبيلية المتوسطة الارتفاع في «الشطيب الجردي» الشمالي للقضاء العام الماضي، وتردد انه سقط بالخطأ اثناء قصف إسرائيلي لمدينة حمص السورية.
واستهدف الطيــــران الإسرائيلي قضاء جبيل للمرة الثانية فأغار على تلة بين قرطبة ومزرعة السياد ما يشير إلى أن إسرائيل نقلت حربها من غزة إلى عمق لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي انه نفذ «ضربة محددة الأهداف في بيروت»، وذلك بعد ان نقلت مصادر أمنية انه استهدف حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت بعدة صواريخ، وأفيد بأن المستهدف هو القيادي رقم ٣ في حزب الله علي كركي.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة عدة تحديثات حول عدد الضحايا، حيث قالت ان «غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت إلى سقوط مئات الشهداء وإصابة أكثر من 1000 جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون». ودعا نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور يوسف بخاش الأطباء إلى الاستمرار على جهوزيتهم الكاملة، «نظرا لاتساع نطاق العمليات العسكرية وسقوط المزيد من المصابين، حفاظا على أرواح المتضررين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم». وفي المقابل، أعلن «حزب الله» قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.
وفي الضاحية الجنوبية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن عملية رفع الانقاض مستمرة في المبنى المستهدف الجمعة الماضي والذي قضى فيه قائد «قوة الرضوان» ابراهيم عقيل و14 من معاونيه وبلغت حصيلة الضحايا 50 قتيلا. ويجري البحث عن تسعة مفقودين لا يزالون تحت الانقاض، أو لم يجر التعرف اليهم بسبب تحولهم إلى أشلاء، بالإضافة إلى تأخر صدور نتائج فحص الحمض النووي العائد اليهم، بسبب استشهاد عائلات بأكملها مما يحتم أخذ عينات من أقرباء من صلة أبعد بالشهداء.
وفي أي حال، بدا ان موسم المطر في لبنان قد حمل معه ارتفاعا في وتيرة الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، بعد ضربات قاسية وجهتها اليه الأسبوع الماضي بتفجير أجهزة اللاسلكي واغتيال عقيل.
وعلى رغم تسريب معلومات عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي اتفقوا على عدم توسيع الحرب على لبنان وجعلها شاملة، مؤثرين تكثيف الضربات، الا ان الأمور على الأرض في الداخل اللبناني تشير إلى بلوغ الحرب الموسعة، في ضوء كثافة القصف الجوي الإسرائيلي وشموله مناطق واسعة وصولا إلى بلدة النبي شيت في البقاع الشمالي، وتخطي إسرائيل مسافة 125 كيلومترا في قصف عمق المناطق اللبنانية شمالي حدودها.
كل ذلك يشير إلى تدحرج الأمور، مع عودة الطلب على مساكن من قبل سكان بلدات اعتبرت نائية في الجنوب في قضاء الزهراني وشرق صيدا، ورغبة عدد من أهاليها النزوح إلى مناطق بعيدة آمنة، إلا أن «صاروخ جبيل» أربك الحسابات، من دون ان يخفف من كثافة الطلب على منازل ووحدات سكنية وشاليهات في المجمعات البحرية التي شارفت إنهاء موسمها الصيفي.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقياتي قال أثناء جلسة للحكومة في السرايا قبل ظهر أمس: «إن ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى غزة ثانية وأنها حرب يجب أن تنتهي. هذا الموقف يجب ان يكون حافزا للجميع لاسيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل».
وأضاف: «إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري. وفي كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق، وردع العدوان. ونجدد التزامنا بالقرار 1701 في شكل كامل. ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول».
توازيا، فوجئ المواطنون اللبنانيون بتلقي رسائل هاتفية إسرائيلية تطالبهم بإخلاء منازلهم تحت طائلة استهدافها، وبينها اتصال ورد على مكتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد مكاري في مقر الوزارة بشارع الحمرا في بيروت.
ورد مكاري ببيان قال فيه: «إن العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق، وندعو إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل، علما أنه محل متابعة من الجهات المعنية».
صحيح ان المدارس والجامعات فتحت أبوابها أمس إنفاذا لقرار وزير التربية عباس الحلبي، مع ترك القرار لمديري المدارس الواقعة في مناطق ساخنة بتعليق الدروس من عدمها، قبل أن يصدر الحلبي ظهرا قرارا بتعليق الدروس في الجنوب والبقاع والضاحية أمس واليوم (الاثنين والثلاثاء).. وطغى التوتر على حركة المواطنين الذين لمسوا ان طبول الحرب الواسعة مع إسرائيل يرتفع إيقاعها ويتخطى صوت العواصف الرعدية.
في المقابل، أكد مصدر سياسي رسمي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، ان العمل «جار لتأمين عودة الهدوء والاستقرار، على رغم ارتفاع هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية».
وقال: «نجري اتصالات مكثفة مع أصدقائنا الأوروبيين والأميركيين والعرب للوصول إلى تهدئة، وبالحد الأدنى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تدحرجها اعتبارا من الثلاثاء الماضي».
وكشف عن «تلقينا طلبات بمنح إسرائيل ضمانات لحدودها الشمالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل دك غالبية المناطق اللبنانية بصواريخ طائراتها الحربية، فضلا عن تنفيذها عمليات اغتيال جماعية غير مسبوقة في تاريخ الحروب. ونحن نطلب التقيد بالقرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701، الذي لم تلتزم به إسرائيل يوما منذ أغسطس 2006، بإمعانها خرق السيادة اللبنانية جوا وبحرا، واستمرارها في احتلال جزء من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. يطلبون منا (المجتمع الدولي) وقف التصدي للهجمات الإسرائيلية بكشف المقاومة ونزع سلاحها، في وقت تتعرض فيه الأخيرة لمحاولة تصفية إسرائيلية كاملة، تتعداها وتطول كل لبنان كما حصل في حرب يوليو 2006».
وتحدثت مصــــادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» عن ان «فرنسا تعمل على خطين متوازيين، الأول عبر المسعى الدولي من خلال الأمم المتحدة. والثاني عبر موفدها إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يصر على التحرك، على رغم إشارات سلبية تلقاها من أكثر من جهة لبنانية دعته إلى عدم الحضور إلى البلاد، لان الأرضية غير صالحة للبحث في اتفاقات داخلية في الظروف الحالية».

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