لسبب مبهم.. معظم مرضى الخرف يستعيدون الذاكرة قبل الموت

MENAFN - Alghad Newspaper)وصفَت قصصٌ كثيرة منذ بدايات القرن التاسع عشر بعض مرضى الخرف بأنهم صحوا فجأة وأصبحوا واعين، وقد سرد تلك القصصَ المقربون منهم والأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية، وأشاروا إلى أن بعض المرضى كان يشارك في نقاش هادف ومعبر، وبعضهم كان يشارك بذكرياته التي من المفترض أنه نسيها، وبعضهم كان يلقي النكات، وبعضهم كان يطلب وجبات الطعام، وتشير التقديرات إلى أن 43% من الأشخاص الذين يستعيدون ذاكرتهم يموتون في غضون 24 ساعة، و84% منهم يموتون في غضون أسبوع، لكن ما السبب وراء هذا؟الوعي النهائي أم الوعي التناقضي؟صاغ الباحثان مايكل نام وبروس جربسون في عام 2009 مصطلح (الوعي النهائي)، لأن هذه النوبات الواضحة تحدث غالبًا قبل الوفاة بوقت قصير، لكن لا توحي كل حالات الوعي هذه بأن الموت أصبح وشيكًا.



كشفت إحدى الدراسات أنه ستظهر لدى العديد من مرضى الخرف بالمراحل المتقدمة ومضات أو لمحات قصيرة من ذواتهم الحقيقية القديمة قبل حدوث الوفاة بمدة تزيد عن ستة أشهر، وقد أُعلِن عن هذا الوضوح أو الصحوة في وقائع أخرى تؤثر في الدماغ أو في مهارات التفكير، مثل التهاب السحايا والفصام ولدى الأشخاص الذين يعانون أورامًا في الدماغ أو تعرضوا لأذية به.



تسمى أحيانًا لحظات الصحوة التي لا تشير بالضرورة إلى الموت بالوضوح التناقضي أو الوعي التناقضي، ويُعتبر متناقضًا لأنه يتحدى الاتجاه أو المساق المتوقع للأمراض العصبية مثل الخرفِ، ولكن من المهم الانتباه إلى أن هذه النوبات مؤقتة، وللأسف لا تمثل تراجعًا عن مرض التنكس العصبي أو أمرًا قابلًا للعكس.



ما سبب حدوث هذا الوعي؟

لقد سعى العلماء كثيرًا لتفسير سبب حدوث ذلك، فقد أُعلن عن حدوث بعض النوبات لدى بعض مرضى الخرف في حضور أحبائهم والمقربين منهم، كذلك أفاد آخرون بأنه قد يكون للموسيقى دور في ذلك أحيانًا، لكن العديد من هذه النوبات ليس لديها محفِّز واضح ومباشر.



خمَّن فريق البحث في جامعة نيويورك، بأنه قد تسبب التغييرات في نشاط الدماغ قبل الموت حدوث الوعي النهائي، لكن هذا لا يقدم تفسيرًا كليًا وشاملًا لسبب استعادة الأشخاص قدراتهم العقلية فجأة التي من المفترض أنهم فقدوها.



من الصعب أيضًا دراسة الوعي المتناقض والنهائي، فليس من الضروري أن يمر كل مريض خرف بمراحله المتقدمة بتجربة نوبات الصحو قبل الوفاة، كذلك لا يمكن التنبؤ بها فهي تحدث عادةً من دون محفز محدد، ولأنه عادةً يكون أمرًا ممتعًا ومفرحًا لمن يجربونه، فيجد العلماء أنه من غير الأخلاقي استخدامه لإجراء أبحاثهم، وكذلك في وقت الوفاة أيضًا يصعب على العلماء إجراء مقابلات مع مقدمي الرعاية حول اللحظات الواعية التي قد حدثت لهم.



تمتد تفسيرات الوعي النهائي وتطول إلى ما هو أبعد من العلم، قد تكون لحظات الصفاء الذهني وسيلة الشخص المحتضر للتوديع قبل رحيله، وينال نهاية مرضية قبل الموت ويستعيد التواصل مع العائلة والأصدقاء، يعتقد البعض أن هذه النوبات تمثل الارتباط بالحياة الآخرة.

لماذا من المهم معرفة الوعي النهائي؟

تختلف نظرة الناس برؤية الوعي النهائي لدى مرضى الخرف بالمراحل المتقدمة، فمنهم من يراه مجموعة متنوعة من الانفعالات، في حين أن البعض يجده أمرًا مطمئنًا لا يدعو للقلق ومفرحًا ومؤلمًا في ذات الوقت، بينما يجده آخرون أمرًا مربكًا ومقلقًا ومزعجًا للغاية، كذلك قد يكون هناك دافع أو رغبة في تعديل خطة الرعاية الصحية وطلب تدابير إنقاذ حياة الشخص المحتضر.



إن إدراك هذا الصحو والصفاء النهائي بإمكانه أن يساعد أحباء المرضى في فهم مراحل سكرات الموت وأنه جزء منها، والاعتراف بعدم قدرة المريض على استعادة عافيته، وسيسمح لهم باستغلال هذا الوقت ليقضوه معه، وقد يجده الذي يشهدونه فرصة أخيرة وثمينة لإعادة الاتصال مع مريضهم والتواصل مع شخصه الذي كان عليه قبل إصابته بالخرف وتقدِّم حالته والشروع في توديعه الوداع الطويل. (أنا أصدق العلم)

اقرأ أيضاً:

العلم يكشف 3 عوامل "رئيسية" تقود للإصابة بالخرف

أربع علامات عند الكلام يمكن أن تشير إلى الخرف