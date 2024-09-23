نجم إسباني بعد فوزه بجائزة: لا يمكنني الاحتفال وأنا أرى ما يجري في غزة

وانتقد بارديم بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ودعا المجتمع الدولي -مع التركيز على الولايات المتحدة وبريطانيا- إلى الضغط“من أجل إنهاء العنف في فلسطين”.



ووصف بارديم ما يحدث في غزة بأنه“أمر فظيع ومهين للإنسانية”. وأضاف“لا يمكننا أن نغض الطرف بينما تُرتكب الفظائع ضد السكان المدنيين”.



انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية

وعلى نحو مماثل، انتهز بارديم الفرصة للتمييز بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، مؤكدا أن الأمرين غير متوافقين، في إشارة إلى محاولة إسرائيل إسكات أي صوت في الغرب يناهض الحرب التي تشنها على قطاع غزة عبر اتهامه بـ”معاداة السامية”.



واستغل بارديم موقعه المتميز كأحد أشهر الممثلين الإسبان للتنديد بالرعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة وإدانة“الجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في القطاع.



وقال بارديم“ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، إنه أمر فظيع ومهين للإنسانية”، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي“الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وترتكب جرائم ضد الإنسانية مخالفة للقانون الدولي رغم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية”.



حكومة نتنياهو متطرفة

واستطرد بارديم بالقول إن هجمات السابع من أكتوبر“لا تبرر العقاب الشامل والواسع النطاق الذي يخضع له الشعب الفلسطيني بأكمله”.



وبهذا المعنى، أدان بارديم“الإفلات من العقاب” الذي تتمتع به الحكومة الإسرائيلية رغم سياساتها في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.



وذكّر بارديم أن“دولًا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا يجب أن تفكر في منطق سلوكها ودعمها غير المشروط لإسرائيل عندما نشهد جرائم في مجال حقوق الإنسان وضد الشرعية الدولية، مثل حظر إدخال الأدوية والغذاء والمياه والكهرباء، أو استخدام الحرب ضد الأطفال، كما تشير اليونيسف، والصدمة التي يسببها ذلك لأجيال عديدة”.



ويرى بارديم أن المجتمع يجب أن يفهم أن“الحق المشروع في انتقاد أي حكومة أو دولة” لا علاقة له بالاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية”.



وأشار الممثل الإسباني الشهير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، التي وصفها بالمتطرفة واليمينية،“لا تمثل المجتمع اليهودي، ولا حتى المجتمع الإسرائيلي بأكمله”.



وأشار إلى الأصوات الناقدة داخل البلاد التي رفعت أصواتها منذ أشهر ضد تلك الحكومة، وقال“من مسؤوليتنا كمواطنين أن نندد حتى تتم إدانة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم”.





وخافيير بارديم هو أحد أشهر الممثلين الإسبان، وهو حاصل على جوائز عالمية بما فيها الأوسكار، وله تأثير كبير في عالم السينما الإسبانية.



وينحدر بارديم من عائلة فنية معروفة بمواقفها المبدئية المتضامنة مع القضايا العادلة، إذ عانت والدته الممثلة الراحلة بيلار بارديم من قمع نظام فرانكو الدكتاتوري.



وحصد بارديم أكبر وأهم الجوائز السينمائية العالمية، مثل الأوسكار عن فيلم“لا بلد للعجائز” عام 2008، وجائزة مهرجان كان لأفضل ممثل عام 2010 لدوره في فيلم“جميل”، فضلًا عن عدد كبير من الجوائز في أهم مهرجانات السينما الأخرى.



ومهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي هو أحد أهم مهرجانات السينما في إسبانيا، وهو معتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويُنظم سنويًّا في نهاية شهر سبتمبر/أيلول في سان سيباستيان، بإقليم الباسك الإسباني. وكالات