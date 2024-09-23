وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس ويطمئن على صحته

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على حسين، حيث يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما.

عرف الجمهور الفنان الأردني الدعيبس من خلال إخراجه عددا من أغاني النجوم، أبرزهم كاظم الساهر (زيديني عشقاً، أنا وليلى، صباحك سكر، المحكمة، البنية)، نجوى كرم، أصالة، جورج وسوف، سعدون الجابر، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس وغيرهم.

وكان دعيبس (70 عاما) ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، باكيا وقال إنه يقيم في إحدى دور رعاية المسنين بعد إصابته بجلطة دماغية منذ أكثر من عام.