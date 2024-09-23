وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس ويطمئن على صحته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، صباح اليوم الاثنين، المخرج الأردني حسين دعيبس بحضور نجله فارس وشقيقه المخرج أحمد دعيبس..
وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على الفنان حسين، حيث يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما.
عرف الجمهور الفنان الأردني الدعيبس من خلال إخراجه عددا من أغاني النجوم، أبرزهم كاظم الساهر (زيديني عشقاً، أنا وليلى، صباحك سكر، المحكمة، البنية)، نجوى كرم، أصالة، جورج وسوف، سعدون الجابر، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس وغيرهم.
وكان دعيبس (70 عاما) ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، باكيا وقال إنه يقيم في إحدى دور رعاية المسنين بعد إصابته بجلطة دماغية منذ أكثر من عام.
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