السجائر الإلكترونية.. خدعة جذابة للشباب تخفي مخاطر صحية وبيئية جسيمة

وفي الوقت الذي ينظر فيه الكثير من المستخدمين إلى السجائر الإلكترونية على أنها بديل صحي عن السجائر التقليدية، يؤكد المتخصصون أن هذه الاعتقادات لا تساوي الحقيقة.



فقد أظهرت الأبحاث والدراسات أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، مثل المواد الكيميائية الثقيلة، التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الرئة الحادة المعروفة باسم "إصابات الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية". كما أفاد مسؤول في منظمة الصحة العالمية بأن ملايين من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، يتعرضون للخطر بسبب التلاعب الذي يمارسه صناع التبغ والإعلانات الجذابة.



عبد الرحمن، شاب في العشرينات من عمره، هو واحد من بين العديد الذين اتجهوا لاستخدام السجائر الإلكترونية. يروي عبد الرحمن، الذي بدأ بتدخين السجائر الإلكترونية بناءً على نصيحة أصدقائه، أنه كان يعتقد أنها أقل ضررًا من السجائر التقليدية. يقول "إني أحسست بالحرية في استخدام السجائر الإلكترونية في أي مكان، حتى في أماكن ممنوع فيها التدخين".



ومع مرور الوقت والتجربة، أدرك عبد الرحمن أن الاستخدام المفرط للسجائر الإلكترونية يمكن أن يكون خطيرًا مثل السجائر التقليدية، حيث يعاني من ضيق في التنفس وزيادة في ضربات القلب، ويذكر كيف أن طعم النيكوتين يبقى عالقًا في حلقه. وقد أثر تغير النكهات بشكل ملحوظ على شهيته للطعام، وأصبح يعاني من الإرهاق والتعب بشكل مستمر.



"مي"، وهي فتاة تستند أيضًا إلى تجربة مماثلة، شاركت في الحديث حول تدخين السجائر الإلكترونية، وأشارت إلى أنها تعاني من ضيق في التنفس، حيث قررت العودة إلى التدخين التقليدي، معتبرةً إياه أقل ضررًا. تشير إلى أنها مرت بتجربة السجائر الإلكترونية ورغم تحسن بعض الأعراض وقت استخدامها، لكن تظل كحة السجائر التقليدية مؤرقة لها.



في هذا السياق، أكّد الدكتور يوسف القاعد الاستاذ في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي ومدير مركز الوبائيات التطبيقية في الامفنيت أنه رغم انتشار السجائر الإلكترونية كبديل للسجائر التقليدية، فإن استخدامها يحمل عواقب صحية سلبية.



وأضاف أن هذه السجائر تحتوي على مواد كيميائية تهيج الجهاز التنفسي وتؤدي على المدى الطويل إلى أمراض رئوية مزمنة مشيرا إلى لمحة عن تأثيرها على القلب والأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تسهم المواد الكيميائية في ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.



وعلاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن استخدام النيكوتين في شكل السجائر الإلكترونية له تأثير سلبي على تطور الدماغ، لا سيما عند الشباب، مما يدفعهم إلى مشكلات في التركيز والسلوك. ومع تزايد نسبة المدخنين بين الشباب، حذر الخبراء من أن الحملات التسويقية الجذابة قد تدفعهم إلى تجربة السجائر التقليدية.



يتحدث الدكتور القاعود عن الأضرار البيئية الناتجة عن السجائر الإلكترونية، حيث تساهم هذه المنتجات في رفع مستوى التلوث البلاستيكي والنفايات الإلكترونية المترتبة على استخدامها. فالبطاريات والمكونات البلاستيكية تلك تحتاج إلى فترات طويلة لتحللها، مما يؤثر على البيئة.



وعلى الرغم من الأضرار الصحية والبيئية، ذكرت المختصة النفسية فاطمة الزهراء العرجا أن سلوك التدخين هو سلوك مفعل بفعل الحاجات النفسية والاجتماعية. فهي ترى أن الشخص قد يُقبل على التدخين لتلبية احتياجات معينة مثل الحاجة للمشاركة أو التواصل، مما يجعل من الصعب الانفصال عن هذا السلوك.

فيما تناول مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور غيث عويس المخاطر الصحية المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، حيث أشار إلى أنها تحتوي على مكونات ثقيلة ومواد كيميائية مؤذية، وتسبب أعباءً صحية على النساء الحوامل وأطفالهن.



وقال إن وزارة الصحة تدير 29 عيادة للإقلاع عن التدخين موزعة في جميع أنحاء المملكة، تقدم خدمات توعوية وعلاجًا للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين.



وتظهر هذه الحقائق بوضوح أن السجائر الإلكترونية ليست الخيار الآمن الذي يعتقده الكثيرون. بل هي مجرد خدعة يدفع ثمنها الجيل الجديد من المدخنين بطرق قد تكون خطيرة. لذلك، من الضروري زيادة الوعي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بها، والتأكيد على القوانين واللوائح المتعلق ببيعها، مع تعزيز برامج التوعية لمكافحة هذه الممارسات السيئة. -(بترا )

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