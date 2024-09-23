ظهور مختلف للملاكمة الجزائرية إيمان خليف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو الإيطالية،
نهاية الأسبوع، حدثا غير مسبوق، إذ ظهرت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان
خليف في إطلالة مختلفة بعيدا عن حلبات الملاكمة.
خليف شاركت في عرض
دار الأزياء "بوتيغا فينيتا" لتقديم "مجموعة ربيع 2025"، بحضور نجوم
وأيقونات الموضة، وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة من تصميم دار الموضة
المذكورة.
إيمان خليف خلال مشاركتها في عرض أزياء دار "بوتيغا فينيتا" بإيطاليا
وكانت البطلة الجزائرية حققت إنجازا بالفوز بذهبية رياضة الملاكمة
للنساء في وزن 66 كيلوغراما في أولمبياد باريس، في سياق جدل بشأن هويتها
الجنسية.
ويعود
الجدل إلى قرار استبعاد خليف من بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي في مارس
2023. ووفقاً للاتحاد الدولي للرياضة فقد "فشلت خليف في اختبار يهدف إلى
تحديد جنسها".
وبسبب قرار استبعاد اللجنة الأولمبية الاتحاد الدولي
للملاكمة من تنظيم مسابقات اللعبة في دورة باريس، رفض الاتحاد تحديد نوع
الاختبار الذي تم إجراؤه.
وبالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، فإن
أهلية خليف "ليست موضع شك"، إذ سمح لها بالمشاركة في نزالات السيدات، لكن
قضية استبعادها في مسابقة نيودلهي العالمية عادت إلى الظهور عندما انسحبت
منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني من النزال الأول بأولمبياد باريس بعد 46
ثانية إثر تلقيها لكمتين قويتين على رأسها.
وباتت الملاكمة الجزائرية مثار حديث واسع في وسائل الإعلام الدولية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.- وكالات
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