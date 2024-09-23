كيف تحافظ على هاتفك الذكي ليدوم فترات طويلة؟

وتلقي كيم كوماندو من ((يو إس إيه توداي))، نظرة على كيفية معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الهاتف الجوال، بالإضافة إلى بعض النصائح للتأكد من استمرار عمله لأطول فترة ممكنة.



صلاحية الهواتف

* متوسط العُمر الافتراضي لبعض ماركات الهواتف الجوالة الأكثر شهرة في العالم اليوم

- جهاز آيفون الذي تنتجه شركة ((أبل)): من أربع إلى ثماني سنوات

- جهاز سامسونغ: من ثلاث إلى ست سنوات

- جهاز غوغل بيكسل: من ثلاث إلى خمس سنوات

- جهاز هواوي: من سنتين إلى أربع سنوات



لكن هذه مجرد تقديرات متوسطة، ما يعني أن العُمر الافتراضي للهاتف قد يختلف من شخص لآخر حسب الاستخدام.

* العُمر الافتراضي لهاتفك الخاص. يبدأ عداد عُمر هاتفك الجوال في العمل من تاريخ تصنيعه، وليس من تاريخ شرائه، ولذا فإن السر يكمن في معرفة تاريخ تصنيعه، وفيما يلي بعض الطرق لمعرفة ذلك:



- دقق في تاريخ الهاتف: غالباً ما تتم كتابة تاريخ تصنيع الهاتف على العبوة نفسها، وإذا كنت قد تخلصت منها، فيمكنك أن تتحقق من الجزء الذي يُسمى بـ((معلومات حول الجهاز))“About” الموجود في إعدادات هاتفك للحصول على تاريخ التصنيع أو الرقم التسلسلي.



- الرقم التسلسلي: تقوم كثير من الشركات المُصنِعة للهواتف الجوالة بترميز تاريخ التصنيع داخل الرقم التسلسلي Serial number للجهاز، ويمكن أن يساعدك موقع SNDeepInfo في فك شفرة رقم الجهاز الخاص بك.



- الاتصال بالرموز السرية Dial secret codes: يمكن للرموز الخاصة والقوائم أن تكشف معلومات التصنيع الخاصة بالجهاز، وقد يؤدي الاتصال بالرمز التالي: *#06# إلى إظهار الرقم التسلسلي لهاتفك.



نعم، إن القيام بهذه الخطوات يتطلب الكثير من العمل، لكن لحُسن الحظ هناك طريقة أسهل، فبدلاً من اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك التوجه إلى موقع endoflife، إذ يقوم هذا الموقع المفيد بعرض تواريخ نهاية العُمر الافتراضي (EOL) لكثير من الأجهزة والبرامج وغيرها.



مشاكل الأجهزة القديمة

يعد استخدام الأجهزة الإلكترونية بعد تاريخ انتهاء العُمر الافتراضي الخاص بها أمراً سيئاً، وذلك لعدة أسباب:

- انتفاء التحديثات المهمة: بالتأكيد لن تتمكن من تلقي أحدث الميزات، ولكن الأهم من ذلك أنك لن تحصل أيضاً على أي تحديثات أمان جديدة.



- سهولة التسلل الإلكتروني: يمكن لمجرمي الإنترنت اختراق الأجهزة الإلكترونية القديمة الخاصة بك بسهولة أكبر وذلك لاستغلال البرامج الضارة ومشكلات الأمان التي لم يتم إصلاحها بسبب انتهاء العُمر الافتراضي للجهاز. وهنا نحن نتحدث عن الوصول غير المُصرح به إلى هاتفك وحساباتك المصرفية وبياناتك الصحية وحتى صوتك أثناء إجراء المكالمات، فضلاً عن رسائل البريد الصوتي.



- تراجع عُمر البطارية: مع تقدم الهواتف، فإن أداء بطاريتها يتراجع أيضاً وذلك لأن بطاريات الليثيوم أيون عادةً ما تفقد قدرتها بمرور الوقت.



- التباطؤ في الأداء: تواجه الهواتف القديمة صعوبة في تشغيل التطبيقات وأنظمة التشغيل الأحدث.



إذن، كيف تجعل هاتفك يستمر في العمل طوال فترة عُمره الافتراضي؟

صحيح أنه ربما يكون قد مَر عام على شرائك لهاتفك الجوال وترى أنه من المستحيل أن يستمر في العمل لمدة أربع سنوات أخرى، لكن مع الالتزام بإجراء القليل من الصيانة، فإن هذا الأمر يبدو ممكناً.

تحديث وإدامة الهواتف



- حافظ على تحديث الهاتف باستمرار. ولا يقتصر دور التحديثات على الحفاظ على يعمل الجهاز بسلاسة وأن يكون محمياً من البرامج الضارة فحسب، بل يمكنها في كثير من الأحيان تسريع أدائه أيضاً.



ولإجراء ذلك في هاتف آيفون: انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج. أما في الهواتف التي يتم تشغيلها بنظام أندرويد، فإنك ستجد ذلك ضمن الإعدادات > حول الهاتف > التحقق من وجود تحديثات.



- استبدل البطارية: تعد هذه واحدة من أكثر الترقيات فعالية التي يمكنك تقديمها لهاتفك، إذ يتعين عليك أن تقوم باستبدال البطارية كل عامين، ولكن يجب عليك الاستعانة بمتخصصين للقيام بذلك، فيمكنك ببساطة أن تتواصل مع شركة ((أبل)) أو ((سامسونغ)) أو ((غوغل)) مباشرةً للحصول على الخيارات، وستدفع أقل من 100 دولار للقيام بهذه العملية.



- ضع الهاتف داخل غطاء حافظ: إن ترك الهاتف الجوال الخاص بك كما هو دون وضعه في غطاء حافظ خارجي يعد أمراً محفوفاً بالمخاطر.



- اعتنِ بالبطارية: تعمل الهواتف بشكل أفضل في درجات حرارة تتراوح بين 32 و95 درجة فهرنهايت، ولذا فإنه يتعين عليك إبقاء هاتفك بعيداً عن أشعة الشمس عندما تكون الأجواء حارة، كما أنه يجب عليك وضعه في جيبك عندما يكون الجو شديد البرودة، وفي حال وجدت أن الهاتف ساخن للغاية فإنه يتعين عليك أن تقوم بإطفائه أو وضعه في مكان مظلل لفترة من الوقت، وعليك أيضاً أن تعلم أن وضعه في الفريزر هو فكرة سيئة.



- احذف الملفات غير المرغوب فيها: تعمل الهواتف بشكل أسرع مع وجود مساحة تخزينية كبيرة فارغة، ولذا فإنه يجب عليك أن تحذف أي تطبيقات أو ملفات لا تستخدمها.



وهناك طريقة سهلة للتنظيف السريع للهاتف الجوال من الملفات غير المرغوب فيها: افتح تطبيق الملفات على نظام أندرويد ثم اضغط على علامة التبويب ((تنظيف))، أما في أجهزة أيفون فانتقل إلى الإعدادات > عام > تخزين الآيفون لمعرفة التطبيقات التي يمكن حذفها.- وكالات