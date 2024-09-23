كيف تحافظ على هاتفك الذكي ليدوم فترات طويلة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هل باتت كفاءة هاتفك الجوال تتراجع، الهواتف الذكية مثل الحليب وخوذات الدراجات وكافة المنتجات الأخرى، تُباع مع تاريخ انتهاء صلاحية أيضاً. وعادةً ما تكون مدة صلاحية الهواتف الجوالة بضع سنين فقط، لكن يتم دعم
معظم الهواتف لمدة ثلاث إلى أربع سنوات. وذلك ليس لأن الأجهزة ستتعطل بعد
ذلك -على الرغم من أن ذلك يمكن أن يحدث- إلا أن الأمر كله يتعلق بمدى طول
الفترة التي ستقدم فيها الشركة المُصنِّعة الدعم للجهاز.
وتلقي كيم كوماندو
من ((يو إس إيه توداي))، نظرة على كيفية معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الهاتف
الجوال، بالإضافة إلى بعض النصائح للتأكد من استمرار عمله لأطول فترة
ممكنة.
صلاحية الهواتف
* متوسط العُمر الافتراضي لبعض ماركات الهواتف الجوالة الأكثر شهرة في العالم اليوم
- جهاز آيفون الذي تنتجه شركة ((أبل)): من أربع إلى ثماني سنوات
- جهاز سامسونغ: من ثلاث إلى ست سنوات
- جهاز غوغل بيكسل: من ثلاث إلى خمس سنوات
- جهاز هواوي: من سنتين إلى أربع سنوات
لكن هذه مجرد تقديرات متوسطة، ما يعني أن العُمر الافتراضي للهاتف قد يختلف من شخص لآخر حسب الاستخدام.
* العُمر الافتراضي لهاتفك الخاص. يبدأ عداد عُمر هاتفك الجوال في العمل
من تاريخ تصنيعه، وليس من تاريخ شرائه، ولذا فإن السر يكمن في معرفة تاريخ
تصنيعه، وفيما يلي بعض الطرق لمعرفة ذلك:
- دقق في تاريخ الهاتف: غالباً ما تتم كتابة تاريخ تصنيع الهاتف على
العبوة نفسها، وإذا كنت قد تخلصت منها، فيمكنك أن تتحقق من الجزء الذي
يُسمى بـ((معلومات حول الجهاز))“About” الموجود في إعدادات هاتفك للحصول على
تاريخ التصنيع أو الرقم التسلسلي.
- الرقم التسلسلي: تقوم كثير من الشركات المُصنِعة للهواتف الجوالة
بترميز تاريخ التصنيع داخل الرقم التسلسلي Serial number للجهاز، ويمكن أن
يساعدك موقع SNDeepInfo في فك شفرة رقم الجهاز الخاص بك.
- الاتصال بالرموز السرية Dial secret codes: يمكن للرموز الخاصة
والقوائم أن تكشف معلومات التصنيع الخاصة بالجهاز، وقد يؤدي الاتصال بالرمز
التالي: *#06# إلى إظهار الرقم التسلسلي لهاتفك.
نعم، إن القيام بهذه الخطوات يتطلب الكثير من العمل، لكن لحُسن الحظ
هناك طريقة أسهل، فبدلاً من اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك التوجه
إلى موقع endoflife، إذ يقوم هذا الموقع المفيد بعرض تواريخ نهاية
العُمر الافتراضي (EOL) لكثير من الأجهزة والبرامج وغيرها.
مشاكل الأجهزة القديمة
يعد استخدام الأجهزة الإلكترونية بعد تاريخ انتهاء العُمر الافتراضي الخاص بها أمراً سيئاً، وذلك لعدة أسباب:
- انتفاء التحديثات المهمة: بالتأكيد لن تتمكن من تلقي أحدث الميزات،
ولكن الأهم من ذلك أنك لن تحصل أيضاً على أي تحديثات أمان جديدة.
- سهولة التسلل الإلكتروني: يمكن لمجرمي الإنترنت اختراق الأجهزة
الإلكترونية القديمة الخاصة بك بسهولة أكبر وذلك لاستغلال البرامج الضارة
ومشكلات الأمان التي لم يتم إصلاحها بسبب انتهاء العُمر الافتراضي للجهاز.
وهنا نحن نتحدث عن الوصول غير المُصرح به إلى هاتفك وحساباتك المصرفية
وبياناتك الصحية وحتى صوتك أثناء إجراء المكالمات، فضلاً عن رسائل البريد
الصوتي.
- تراجع عُمر البطارية: مع تقدم الهواتف، فإن أداء بطاريتها يتراجع
أيضاً وذلك لأن بطاريات الليثيوم أيون عادةً ما تفقد قدرتها بمرور الوقت.
- التباطؤ في الأداء: تواجه الهواتف القديمة صعوبة في تشغيل التطبيقات وأنظمة التشغيل الأحدث.
إذن، كيف تجعل هاتفك يستمر في العمل طوال فترة عُمره الافتراضي؟
صحيح أنه ربما يكون قد مَر عام على شرائك لهاتفك الجوال وترى أنه من
المستحيل أن يستمر في العمل لمدة أربع سنوات أخرى، لكن مع الالتزام بإجراء
القليل من الصيانة، فإن هذا الأمر يبدو ممكناً.
تحديث وإدامة الهواتف
- حافظ على تحديث الهاتف باستمرار. ولا يقتصر دور التحديثات على الحفاظ
على يعمل الجهاز بسلاسة وأن يكون محمياً من البرامج الضارة فحسب، بل يمكنها
في كثير من الأحيان تسريع أدائه أيضاً.
ولإجراء ذلك في هاتف آيفون: انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث
البرنامج. أما في الهواتف التي يتم تشغيلها بنظام أندرويد، فإنك ستجد ذلك
ضمن الإعدادات > حول الهاتف > التحقق من وجود تحديثات.
- استبدل البطارية: تعد هذه واحدة من أكثر الترقيات فعالية التي يمكنك
تقديمها لهاتفك، إذ يتعين عليك أن تقوم باستبدال البطارية كل عامين، ولكن
يجب عليك الاستعانة بمتخصصين للقيام بذلك، فيمكنك ببساطة أن تتواصل مع شركة
((أبل)) أو ((سامسونغ)) أو ((غوغل)) مباشرةً للحصول على الخيارات، وستدفع أقل من
100 دولار للقيام بهذه العملية.
- ضع الهاتف داخل غطاء حافظ: إن ترك الهاتف الجوال الخاص بك كما هو دون وضعه في غطاء حافظ خارجي يعد أمراً محفوفاً بالمخاطر.
- اعتنِ بالبطارية: تعمل الهواتف بشكل أفضل في درجات حرارة تتراوح بين
32 و95 درجة فهرنهايت، ولذا فإنه يتعين عليك إبقاء هاتفك بعيداً عن أشعة
الشمس عندما تكون الأجواء حارة، كما أنه يجب عليك وضعه في جيبك عندما يكون
الجو شديد البرودة، وفي حال وجدت أن الهاتف ساخن للغاية فإنه يتعين عليك أن
تقوم بإطفائه أو وضعه في مكان مظلل لفترة من الوقت، وعليك أيضاً أن تعلم
أن وضعه في الفريزر هو فكرة سيئة.
- احذف الملفات غير المرغوب فيها: تعمل الهواتف بشكل أسرع مع وجود مساحة
تخزينية كبيرة فارغة، ولذا فإنه يجب عليك أن تحذف أي تطبيقات أو ملفات لا
تستخدمها.
وهناك طريقة سهلة للتنظيف السريع للهاتف الجوال من الملفات غير المرغوب
فيها: افتح تطبيق الملفات على نظام أندرويد ثم اضغط على علامة التبويب
((تنظيف))، أما في أجهزة أيفون فانتقل إلى الإعدادات > عام > تخزين
الآيفون لمعرفة التطبيقات التي يمكن حذفها.- وكالات
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