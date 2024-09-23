Tuesday, 24 September 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حوارية بعنوان التراث المعنوي القيمي في إربد

9/23/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد - نظم منتدى ذاكرة الشعلة الثقافي في بيت عرار الثقافي مساء أول من أمس، حوارية بعنوان "التراث المعنوي القيمي"، تحدث فيها الكاتب عماد عواودة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي ينظمها المنتدى حول التراث الأردني القديم.
وتحدثت رئيسة المنتدى الدكتورة أحلام الطوالبة، عن أهم برامج وأنشطة المنتدى الثقافية في المحافظة، والتي تركز على إبراز الموروث التراثي والحضاري في جميع الألوية.
بدوره تحدث العواودة، عن القيم في التراث المعنوي والتفريق بين التراث المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن التراث المادي يتكون من أدوات أو بيوت أو شواهد ملموسة تدل على وجود حضارة، أما المعنوي فهو الذي يعنى بالسلوكيات والقيم والعادات والحكايات الشعبية المتوارثة والأهازيج المتوارثة عن الآباء والأجداد. وبين أن دراسة التراث تكون الأساس لبناء حداثة منسجمة مع البيئة المجتمعية، مبينا أنه ليس كل موروث من الآباء والأجداد يصلح لبناء نموذج حداثي، وأحيانا نحتاج إلى "غربلة" بعض السلوكيات ضمن معايير محددة ليكون نموذج الحداثة سليما.
وأشار إلى أن هناك نموذجا من التراث يرتكز على احترام الوقت وإدارته وإعطاء قيمة لبعض الأماكن واحترامها مثل "الشارع والبيوت"، وإعطاء قيمة مضافة لبعض الأشخاص ومنهم "الآباء والأجداد والعلماء الكبار"، أو إعطاء قيمة مضافة لبعض الأشياء مثل الكتاب والحق والحقوق، إضافة إلى احترام المواقف مثل الموت والجنائز.
وفي نهاية الحوارية دار نقاش بين الحضور والعواودة، والعديد من المداخلات التي ركزت على موضوع التراث القيمي. -(بترا)

MENAFN23092024000072011014ID1108705715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث