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علي القيسي يوقع السهل الممتنع في القراءة النقدية بالمكتبة الوطنية

9/23/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقع الكاتب علي القيسي، كتابه "السهل الممتنع في القراءة النقدية"، الصادر عن دار "إبصار للنشر والتوزيع"، أول من أمس وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
الكتاب صدر بدعم من وزارة الثقافة، وجاء في كلمة على غلافه الأخير كتبها محمد حسين أبو قطيش، قال فيها: يشتمل الكتاب بفصوله على مقالات حول منجزات إبداعية متنوعة الأجناس الأدبية تارة، ومبدعين من مختلف الجنسيات حينا، ومقالات لكتاب آخرين حول تجربة القيسي نفسه طورا، في الوقت الذي حاول فيه أن يردم الفجوة ويرأب ما يشبه أن يكون صدعا بين الأجيال المبدعة، وهو يمزج بين نماذج متنوعة، من حيث التاريخ والجنس الأدبي والبلدان التي ينتمون إليها.
شارك في الحفل كل من: الناقدة روند الكفارنة، د. فادي المواج، والدكتورة إيمان العمري، وأدارته الدكتورة ميسون الباز.
قال د. فادي المواج: "إن الكاتب تناول في كتابه منجزات إبداعية عالية المستوى ومنجزات أخرى بسيطة المستوى، وفيه إطلالات عامة على الأعمال المدروسة فيه".
وأضاف المواج أن جل المقالات تجنح إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية والمضامينية أكثر من تناولها المعمار الفني واستراتيجيات السرد وفنيات الشعر والنثر، ولعل المؤلف نفسه، أشار إلى ما يبرر عدم خوضه هذه الغمار وأنه لا يمارس الفعل النقدي المتعمق، فضلا عن ظهور هذا أصلا في بنية المقالات التي بثها عبر هذا الكتاب، إذ تبدو إضاءات عامة، تدخل في باب النقد الانطباعي وإن كانت تقدم بين الفنية والأخرى شذرات تقترب من الممارسة النقدية الجادة، بكشل لا ينفي عنها صفة الانطباعية.
وأشار المواج إلى أن مضمون الكتاب يوحي بأن المؤلف الذي تتسم تجربته بالتنوع والامتداد الأفقي تتناهبه الأجناس الأدبية؛ فقلبه يسوقه نحو الشعر بما فيه من دفق عاطفي، وعقله يشده نحو الممارسة النقدية بما فيها من إعمال لمناهج محددة واضحة فيكاد يقترب من تخومها، ويتغلب فيه الصوت السردي الوصفي بدافع من تجربته القصصية، حتى أنجز هذا الكتاب الذي يضاف إلى سيرته الإبداعية والنقدية مع ما فيه من شذرات وعظية ومتبرية، ويمكن أن يشكل ملمحا في طريقة عرض الكاتب للقراءات أو المقالات المنشورة فيه، يسلط الضوء على المضمون بشكل خاطف ويؤكد آراءه الشخصية في القضايا المطروحة، ولعله ينطلق في جل ما يطرح من فكرة مفادها بأن القارئ يبحث عن مادة بسيطة سلسة، بعيدا عن النقد المتعمق الأكاديمي، وإن كنت أختلف معه في زاوية الرؤية تجاه الممارسة النقدية.
من جانبها أشارت روند الكفارنة إلى أن المؤلف يتجه في قراءته تجاه البنى الجمالية في النص فهو لم يبن قراءاته على أسس نقدية جامدة، بل تحرك مع النص متماهيا مع بنائه مدركاً أن استخراج الجمال يحتاج جهدا حقيقيا في تسليط الضوء على ما يميز النص جمالياً، ففي كثير من القراءات نجد الكاتب لم يتوقف فقط عند البنية اللغوية والفنية فقط، بل تجده يقترب من الشخوص في القصص والروايات فيحلل دوافعهم وقد يعمل على تبرير مواقفهم من القضايا التي تبنوها.
من جانبها، رأت الدكتورة إيمان العمري أن الكتاب يشتمل على العديد من المقالات حول منجزات إبداعية عالية المستوى وأخرى بسيطة المستوى، ومضمون وما يميز هذا الكتاب طريقة عرض الكاتب للقراءات والمقالات المنشورة فيه، مبينة أن أهمية الكتاب يكمن بأن كثيراً من الإصدارات التي تميزت غاب عنها النقد الرصين.
فيما قال علي القيسي: "إن هذا الكتاب الثالث في القراءات النقدية والدراسات"، لافتا إلى أنه ليس ناقدا مخضرما أو دارسا وباحثا لا يشق له غبار، بل "إنني مجتهد وكاتب وقارئ نهم، بدأت رحلتي الكتابية والأدبية منذ أربعين عاما تقريبا، فبدأت كما بداية أي طالب للعلم أو الثقافة والأدب، ولكنني شعرت بميول جامح إلى الكتاب المعرفي، وكان لدي إحساس أن أصبح كاتبا، ولكنني لم أحلم أن أمسي ناقدا أو متذوقا للشعر والنثر، بطريقة تمييز الغث من السمين".
وأضاف القيسي أنه في كتابه يراعي ظروف الكتاب الجدد من الشباب المبتدئين الذين يخوضون التجربة الابداعية للمرة الأولى، حيث كان الهدف من قراءاتي لمؤلفاتهم الأولى هو الأخذ بأيدهم ودعم مواهبم، وفي الوقت ذاته، الإشارة إلى نقاط القوة والضعيفة لديهم، وهناك بالطبع قراءات لكتب وروايات وقصائد لمبدعين حقيقيين وأسماء كبيرة وقامات معروفة في الساحة الثقافية.
وأشار إلى ان الهدف من الكتابة عن مؤلفاتهم الجديدة هو ترسيخ فكرة تشجيع الثقافة والمثقفين الأردنيين في هذا الزمان الذي غابت عنه المطالعة والقراءة الجادة وتراجع الاهتمام بكتاب كثيرين، ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الإصدار، لتشجيع الناس على المطالعة ومتابعة الإصدارات والكتابات النقدية والقراءات الجديدة لهذه الكتب من روايات وقصص ودواوين شعرية.

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