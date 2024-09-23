علي القيسي يوقع السهل الممتنع في القراءة النقدية بالمكتبة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- وقع الكاتب علي القيسي، كتابه "السهل الممتنع في القراءة النقدية"، الصادر عن دار "إبصار للنشر والتوزيع"، أول من أمس وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
الكتاب صدر بدعم من وزارة الثقافة، وجاء في كلمة على غلافه الأخير كتبها محمد حسين أبو قطيش، قال فيها: يشتمل الكتاب بفصوله على مقالات حول منجزات إبداعية متنوعة الأجناس الأدبية تارة، ومبدعين من مختلف الجنسيات حينا، ومقالات لكتاب آخرين حول تجربة القيسي نفسه طورا، في الوقت الذي حاول فيه أن يردم الفجوة ويرأب ما يشبه أن يكون صدعا بين الأجيال المبدعة، وهو يمزج بين نماذج متنوعة، من حيث التاريخ والجنس الأدبي والبلدان التي ينتمون إليها.
شارك في الحفل كل من: الناقدة روند الكفارنة، د. فادي المواج، والدكتورة إيمان العمري، وأدارته الدكتورة ميسون الباز.
قال د. فادي المواج: "إن الكاتب تناول في كتابه منجزات إبداعية عالية المستوى ومنجزات أخرى بسيطة المستوى، وفيه إطلالات عامة على الأعمال المدروسة فيه".
وأضاف المواج أن جل المقالات تجنح إلى الأبعاد الاجتماعية والنفسية والمضامينية أكثر من تناولها المعمار الفني واستراتيجيات السرد وفنيات الشعر والنثر، ولعل المؤلف نفسه، أشار إلى ما يبرر عدم خوضه هذه الغمار وأنه لا يمارس الفعل النقدي المتعمق، فضلا عن ظهور هذا أصلا في بنية المقالات التي بثها عبر هذا الكتاب، إذ تبدو إضاءات عامة، تدخل في باب النقد الانطباعي وإن كانت تقدم بين الفنية والأخرى شذرات تقترب من الممارسة النقدية الجادة، بكشل لا ينفي عنها صفة الانطباعية.
وأشار المواج إلى أن مضمون الكتاب يوحي بأن المؤلف الذي تتسم تجربته بالتنوع والامتداد الأفقي تتناهبه الأجناس الأدبية؛ فقلبه يسوقه نحو الشعر بما فيه من دفق عاطفي، وعقله يشده نحو الممارسة النقدية بما فيها من إعمال لمناهج محددة واضحة فيكاد يقترب من تخومها، ويتغلب فيه الصوت السردي الوصفي بدافع من تجربته القصصية، حتى أنجز هذا الكتاب الذي يضاف إلى سيرته الإبداعية والنقدية مع ما فيه من شذرات وعظية ومتبرية، ويمكن أن يشكل ملمحا في طريقة عرض الكاتب للقراءات أو المقالات المنشورة فيه، يسلط الضوء على المضمون بشكل خاطف ويؤكد آراءه الشخصية في القضايا المطروحة، ولعله ينطلق في جل ما يطرح من فكرة مفادها بأن القارئ يبحث عن مادة بسيطة سلسة، بعيدا عن النقد المتعمق الأكاديمي، وإن كنت أختلف معه في زاوية الرؤية تجاه الممارسة النقدية.
من جانبها أشارت روند الكفارنة إلى أن المؤلف يتجه في قراءته تجاه البنى الجمالية في النص فهو لم يبن قراءاته على أسس نقدية جامدة، بل تحرك مع النص متماهيا مع بنائه مدركاً أن استخراج الجمال يحتاج جهدا حقيقيا في تسليط الضوء على ما يميز النص جمالياً، ففي كثير من القراءات نجد الكاتب لم يتوقف فقط عند البنية اللغوية والفنية فقط، بل تجده يقترب من الشخوص في القصص والروايات فيحلل دوافعهم وقد يعمل على تبرير مواقفهم من القضايا التي تبنوها.
من جانبها، رأت الدكتورة إيمان العمري أن الكتاب يشتمل على العديد من المقالات حول منجزات إبداعية عالية المستوى وأخرى بسيطة المستوى، ومضمون وما يميز هذا الكتاب طريقة عرض الكاتب للقراءات والمقالات المنشورة فيه، مبينة أن أهمية الكتاب يكمن بأن كثيراً من الإصدارات التي تميزت غاب عنها النقد الرصين.
فيما قال علي القيسي: "إن هذا الكتاب الثالث في القراءات النقدية والدراسات"، لافتا إلى أنه ليس ناقدا مخضرما أو دارسا وباحثا لا يشق له غبار، بل "إنني مجتهد وكاتب وقارئ نهم، بدأت رحلتي الكتابية والأدبية منذ أربعين عاما تقريبا، فبدأت كما بداية أي طالب للعلم أو الثقافة والأدب، ولكنني شعرت بميول جامح إلى الكتاب المعرفي، وكان لدي إحساس أن أصبح كاتبا، ولكنني لم أحلم أن أمسي ناقدا أو متذوقا للشعر والنثر، بطريقة تمييز الغث من السمين".
وأضاف القيسي أنه في كتابه يراعي ظروف الكتاب الجدد من الشباب المبتدئين الذين يخوضون التجربة الابداعية للمرة الأولى، حيث كان الهدف من قراءاتي لمؤلفاتهم الأولى هو الأخذ بأيدهم ودعم مواهبم، وفي الوقت ذاته، الإشارة إلى نقاط القوة والضعيفة لديهم، وهناك بالطبع قراءات لكتب وروايات وقصائد لمبدعين حقيقيين وأسماء كبيرة وقامات معروفة في الساحة الثقافية.
وأشار إلى ان الهدف من الكتابة عن مؤلفاتهم الجديدة هو ترسيخ فكرة تشجيع الثقافة والمثقفين الأردنيين في هذا الزمان الذي غابت عنه المطالعة والقراءة الجادة وتراجع الاهتمام بكتاب كثيرين، ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الإصدار، لتشجيع الناس على المطالعة ومتابعة الإصدارات والكتابات النقدية والقراءات الجديدة لهذه الكتب من روايات وقصص ودواوين شعرية.
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