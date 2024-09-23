ريشة الداوود تبحث عن الحقيقة والجمال بمفردات تجريدية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان - تضع الفنانة
التشكيلية الأردنية فاتن الداوود، في تجربتها، تصورات تجريدية وتعبيرية ناضجة، في محاولة أن تستقر في عمق المتلقي حسياً وذهنياً.
تتناغم ريشة الداوود وهي تشكل مفردات اللوحة التي تسافر نحو المكنون الإنساني وواقعه وتعكس مدى تعايشه مع القيم والأفكار، لتجمعها معا على شكل رسائل بصرية، وتؤكد أن العمل الفني نتاج فكر ينقل الفنان
ما يراه بحرفيته الفنية التشكيلية.
وتبرز فلسفة الفنانة الداوود من خلال الأسلوب التجريدي التعبيري، وتقديمه للمتلقي في إطار رسالتها التي تتبلور وتتمحور في سياق مكنونات الإنسان وتعايشه مع الآخرين والتأثير المباشر في قيمه وأفكاره ومعتقداته.
وهي نتاج تجاربها في إسقاطات وموروث تكون عندها، لأنها العنصر الحساس وصاحب العاطفة، ويسهل التأثير عليها ومنها من الآخرين، في محاولة للجمع بين مفردات كل موجود في الكون، لذلك فإنها ترسم ما تراه عيناها في محاكاة للمواقع، وخلاصة ما تشاهده، لتسعى في ذلك لأن تترك أثراً طيباً في الحياة من خلال وضع بصمة جمالية، معتبرة أن الفكرة والفن والصورة والتعبير تتوافق مع الأثر والبقاء بكل معاني الإنسانية، والاندماج بكل ما تحمله من عمق.
تؤمن التشكيلية الداوود، بأن قدرتها على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال الفن الذي هو ليس مجرد وسيلة للتعبير الشخصي، بل هو أداة قوية لفتح حوارات عميقة وملهمة حول قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية، على اعتبار أن الفن يمكنه تجاوز الحواجز والتواصل مع الناس على مستوى أعمق، إذ تبحث دائماً عن الحقيقة والجمال، بحسبها.
وترى أن لكل إنسان دورا يمكن أن يلعبه في تحسين مجتمعه، مستخدمة الأداة الضاربة وهي الفن التشكيلي لتحقيق ذلك، من خلال السعي إلى الإسهام في بناء عالم يقدر الفن ويحتفي به كجزء أساسي من الحياة. ولهذه الغاية، فإن الداوود، وهي عضو في الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين (أمين الندوات والمحاضرات الثقافية)، تعالج واقع الحال، من خلال وضعها مفاهيم في أسلوب فني تأخذه من الموروث والبيئة العامة، فتنتقل في رحلة جمالية لها أبعادها المتجددة التي تنهل من نبع التجارب الرائدة لتبتكر في تجددها من الحركة التشكيلية المعاصرة. إضافة إلى ذلك، فإن التجمع في أعمالها التجريدية التعبيرية مع الفكرة يشكل فنيات ناضجة من خلال كثافة اللون، إذ تعيد تكوينها في مواجهة لكسر الحواجز وتحمل تناقض الأفكار بعمق نحو الاكتمال مع الذات، فأحيانا نرى هذا التفاعل يتعايش وأحيانا أخرى يتمرد من خلال هذه الكتل اللونية.
ريشة الداوود خارجة عن التقليد وكسر المألوف، إذ تتميز لوحاتها التشكيلية في التعبير عنها من خلال استخدامها ألوان الأكريليك والزيتية التي تضفي لمسات جمالية إضافية. وتختتم التشكيلية حديثها، في السعي الجاد لدى أعضاء مجلس إدارة رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين لإحياء أعمال الرابطة ووضع مكانة الفنان التشكيلي الأردني على خريطة الفن والثقافة في الساحة الثقافية الأردنية والعربية والدولية.
ويذكر أن الفنانة التشكيلية فاتن الداوود، حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة/جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، دبلوم مصغر من أكاديمية الفنون الجميلة/ وزارة الثقافة، وحاصلة على دبلوم فنون جميلة من مؤسسة الشارقة للفنون/ الإمارات العربية المتحدة، ودبلوم لغة إنجليزية من أكاديمية بوابة الجامعة وعضو في اتحاد المرأة الأردنية، وعضو في جمعية النهضة النسائية/ الإمارات العربية المتحدة، وعضو جمعية الإمارات للفنون في الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو جمعية نحاتي الخشب الأردنية.
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