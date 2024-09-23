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ريشة الداوود تبحث عن الحقيقة والجمال بمفردات تجريدية

9/23/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان - تضع الفنانة التشكيلية الأردنية فاتن الداوود، في تجربتها، تصورات تجريدية وتعبيرية ناضجة، في محاولة أن تستقر في عمق المتلقي حسياً وذهنياً.
تتناغم ريشة الداوود وهي تشكل مفردات اللوحة التي تسافر نحو المكنون الإنساني وواقعه وتعكس مدى تعايشه مع القيم والأفكار، لتجمعها معا على شكل رسائل بصرية، وتؤكد أن العمل الفني نتاج فكر ينقل الفنان ما يراه بحرفيته الفنية التشكيلية.
وتبرز فلسفة الفنانة الداوود من خلال الأسلوب التجريدي التعبيري، وتقديمه للمتلقي في إطار رسالتها التي تتبلور وتتمحور في سياق مكنونات الإنسان وتعايشه مع الآخرين والتأثير المباشر في قيمه وأفكاره ومعتقداته.
وهي نتاج تجاربها في إسقاطات وموروث تكون عندها، لأنها العنصر الحساس وصاحب العاطفة، ويسهل التأثير عليها ومنها من الآخرين، في محاولة للجمع بين مفردات كل موجود في الكون، لذلك فإنها ترسم ما تراه عيناها في محاكاة للمواقع، وخلاصة ما تشاهده، لتسعى في ذلك لأن تترك أثراً طيباً في الحياة من خلال وضع بصمة جمالية، معتبرة أن الفكرة والفن والصورة والتعبير تتوافق مع الأثر والبقاء بكل معاني الإنسانية، والاندماج بكل ما تحمله من عمق.
تؤمن التشكيلية الداوود، بأن قدرتها على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال الفن الذي هو ليس مجرد وسيلة للتعبير الشخصي، بل هو أداة قوية لفتح حوارات عميقة وملهمة حول قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية، على اعتبار أن الفن يمكنه تجاوز الحواجز والتواصل مع الناس على مستوى أعمق، إذ تبحث دائماً عن الحقيقة والجمال، بحسبها.
وترى أن لكل إنسان دورا يمكن أن يلعبه في تحسين مجتمعه، مستخدمة الأداة الضاربة وهي الفن التشكيلي لتحقيق ذلك، من خلال السعي إلى الإسهام في بناء عالم يقدر الفن ويحتفي به كجزء أساسي من الحياة. ولهذه الغاية، فإن الداوود، وهي عضو في الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين (أمين الندوات والمحاضرات الثقافية)، تعالج واقع الحال، من خلال وضعها مفاهيم في أسلوب فني تأخذه من الموروث والبيئة العامة، فتنتقل في رحلة جمالية لها أبعادها المتجددة التي تنهل من نبع التجارب الرائدة لتبتكر في تجددها من الحركة التشكيلية المعاصرة. إضافة إلى ذلك، فإن التجمع في أعمالها التجريدية التعبيرية مع الفكرة يشكل فنيات ناضجة من خلال كثافة اللون، إذ تعيد تكوينها في مواجهة لكسر الحواجز وتحمل تناقض الأفكار بعمق نحو الاكتمال مع الذات، فأحيانا نرى هذا التفاعل يتعايش وأحيانا أخرى يتمرد من خلال هذه الكتل اللونية.
ريشة الداوود خارجة عن التقليد وكسر المألوف، إذ تتميز لوحاتها التشكيلية في التعبير عنها من خلال استخدامها ألوان الأكريليك والزيتية التي تضفي لمسات جمالية إضافية. وتختتم التشكيلية حديثها، في السعي الجاد لدى أعضاء مجلس إدارة رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين لإحياء أعمال الرابطة ووضع مكانة الفنان التشكيلي الأردني على خريطة الفن والثقافة في الساحة الثقافية الأردنية والعربية والدولية.
ويذكر أن الفنانة التشكيلية فاتن الداوود، حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة/جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، دبلوم مصغر من أكاديمية الفنون الجميلة/ وزارة الثقافة، وحاصلة على دبلوم فنون جميلة من مؤسسة الشارقة للفنون/ الإمارات العربية المتحدة، ودبلوم لغة إنجليزية من أكاديمية بوابة الجامعة وعضو في اتحاد المرأة الأردنية، وعضو في جمعية النهضة النسائية/ الإمارات العربية المتحدة، وعضو جمعية الإمارات للفنون في الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو جمعية نحاتي الخشب الأردنية.

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