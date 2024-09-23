اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد.. صعوبة أداء المهام اليومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د.إبراهيم بني حمدان*
عمان - يعد اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد حالة شائعة، وقد تبدأ في المراحل الأولى من حياة الطفل ويمكن أن تستمر حتى يبلغ الطفل فترة المراهقة أو البلوغ.
ويواجه الطفل المصاب بهذه الحالة مشكلة في ضعف الانتباه أو فرط النشاط والحركة، مما يؤدي إلى صعوبة في أداء المهام اليومية ويمكن أن يبطئ من عملية النمو عند الطفل.
هناك ثلاثة أنواع من ضعف الانتباه والنشاط الزائد: ضعف الانتباه، النشاط الزائد أو الاندفاعية الزائدة، أو كلاهما.
- ضعف الانتباه: يتمثل في عدم قدرة الطفل على التركيز وحفظ التعليمات والقيام بالمهام اليومية المطلوبة منه أو حتى القيام بتعليمات النشاط الموكول إليه، مما يجعله غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة سواء أكان أكاديميا أو عمليا، كما يجب الإشارة إلى أن ذلك لا يعود على أن الطفل عاصياً للأوامر، بل أنه غير قادر على القيام بهذه الأعمال.
- النشاط الزائد أو الاندفاعية الزائدة: تتمثل بالقيام بمهام معينة مع عدم التفكير فيها بشكل صحيح، ويكون ذلك غير منطقي أحياناً كالقيام بمهام أو سلوكيات خطرة تلحق بالطفل الأذى أو الضرر الذي قد يؤثر على صحته أو مقاطعة الأشخاص أثناء الحديث وما إلى ذلك من الأعمال السلبية وغير المقبولة.
أعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد (ADHD)
هناك مجموعة من الأعراض الشائعة التي تظهر على أصحاب هذا الاضطراب، وتتمثل في:
- التحول من نشاط إلى آخر من دون إكمال النشاط الأول.
- صعوبة في إنجاز المهام اليومية أو الأعمال الموكولة إليه.
- النسيان والصعوبة في التركيز.
- الخوض في أحلام اليقظة (AD).
- قلة الصبر وكثرة التململ.
- مقاطعة الأشخاص أثناء الكلام والقيام بسلوكيات خاطئة.
- الصعوبة في التنظيم والتخطيط.
العلاج
قد يحدث العلاج لهذا الاضطراب عن طريق العقاقير الطبية المعينة التي قد يوصي بها الأطباء والتي بدورها تعمل على تحسين مستوى الذاكرة والتركيز أو الحد من الاندفاعية والسلوكيات غير السليمة أو من الناحية التربوية التي تتمثل بوضع الخطة التربوية للطفل، ويرافقها خطة تعديل السلوك مع إعطاء الوالدين بعض النصائح اللازمة والمعلومات عن حالة ابنهما ليتم تطبيقها في البيت وتحقيق التعاون بين الطرفين المتمثل في الوالدين في البيت والاختصاصي في المركز لتحقيق الأهداف السلوكية الموضوعة للطفل.
*اختصاصي تربية خاصة
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