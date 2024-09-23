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اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد.. صعوبة أداء المهام اليومية

9/23/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د.إبراهيم بني حمدان*

عمان - يعد اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد حالة شائعة، وقد تبدأ في المراحل الأولى من حياة الطفل ويمكن أن تستمر حتى يبلغ الطفل فترة المراهقة أو البلوغ.
ويواجه الطفل المصاب بهذه الحالة مشكلة في ضعف الانتباه أو فرط النشاط والحركة، مما يؤدي إلى صعوبة في أداء المهام اليومية ويمكن أن يبطئ من عملية النمو عند الطفل.
هناك ثلاثة أنواع من ضعف الانتباه والنشاط الزائد: ضعف الانتباه، النشاط الزائد أو الاندفاعية الزائدة، أو كلاهما.
- ضعف الانتباه: يتمثل في عدم قدرة الطفل على التركيز وحفظ التعليمات والقيام بالمهام اليومية المطلوبة منه أو حتى القيام بتعليمات النشاط الموكول إليه، مما يجعله غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة سواء أكان أكاديميا أو عمليا، كما يجب الإشارة إلى أن ذلك لا يعود على أن الطفل عاصياً للأوامر، بل أنه غير قادر على القيام بهذه الأعمال.
- النشاط الزائد أو الاندفاعية الزائدة: تتمثل بالقيام بمهام معينة مع عدم التفكير فيها بشكل صحيح، ويكون ذلك غير منطقي أحياناً كالقيام بمهام أو سلوكيات خطرة تلحق بالطفل الأذى أو الضرر الذي قد يؤثر على صحته أو مقاطعة الأشخاص أثناء الحديث وما إلى ذلك من الأعمال السلبية وغير المقبولة.
أعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد (ADHD)
هناك مجموعة من الأعراض الشائعة التي تظهر على أصحاب هذا الاضطراب، وتتمثل في:
- التحول من نشاط إلى آخر من دون إكمال النشاط الأول.
- صعوبة في إنجاز المهام اليومية أو الأعمال الموكولة إليه.
- النسيان والصعوبة في التركيز.
- الخوض في أحلام اليقظة (AD).
- قلة الصبر وكثرة التململ.
- مقاطعة الأشخاص أثناء الكلام والقيام بسلوكيات خاطئة.
- الصعوبة في التنظيم والتخطيط.
العلاج
قد يحدث العلاج لهذا الاضطراب عن طريق العقاقير الطبية المعينة التي قد يوصي بها الأطباء والتي بدورها تعمل على تحسين مستوى الذاكرة والتركيز أو الحد من الاندفاعية والسلوكيات غير السليمة أو من الناحية التربوية التي تتمثل بوضع الخطة التربوية للطفل، ويرافقها خطة تعديل السلوك مع إعطاء الوالدين بعض النصائح اللازمة والمعلومات عن حالة ابنهما ليتم تطبيقها في البيت وتحقيق التعاون بين الطرفين المتمثل في الوالدين في البيت والاختصاصي في المركز لتحقيق الأهداف السلوكية الموضوعة للطفل.
*اختصاصي تربية خاصة

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