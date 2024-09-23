معا نصل آمنين.. هل يعزز رصد المخالفات المرورية مفهوم المواطن المسؤول؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
منى أبو حمور
عمان- يتحول الفضول إلى سلوك مسؤول وشعور بالالتزام والأمان؛ حيث يقوم العديد من المواطنين بتوثيق مخالفات السير لآخرين عبر فيديوهات مصورة، ترصد تجاوزات بالصوت والصورة، إيمانا منهم بأهمية الالتزام بالقانون وتحقيق السلامة المرورية، وذلك عبر إرسال هذه الفيديوهات إلى دائرة السير وترخيص المركبات للتبليغ عنها.
وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
مثل "واتساب" والرسائل النصية، يسهم مواطنون بشكل فعال برصد مخالفات السير، وتمكين مديرية الأمن العام من متابعتها، وذلك سعيا لتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المواطن باعتباره شريكا في الحفاظ على الأمن وتقليل نسبة الحوادث.
ما يقارب 2000 مخالفة سير تم تحريرها بفعل رقابة المواطن على المواطن، بحسب ما أكده وزير الداخلية مازن الفراية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم سابقا، وهو دليل على الشعور بالانتماء باعتباره شريكا أساسيا في الحفاظ على أمن الطريق وسلامته والتبليغ عمن يسيؤون استخدام الطريق.
لاقى تصريح وزير الداخلية تداولا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لسلوك المواطن في التبليغ عن المخالفين في الشارع، منهم من اعتبره واجبا وطنيا وإحساسا بالمسؤولية تجاه الوطن، في حين وجده آخرون منفذا للبعض لتصفية الحسابات والانتقام.
خالد المحمدي، وعبر حسابه على "فيسبوك"، أكد تأييده للمنشور، وأشار إلى أنه "في حال كانت المخالفة قانونية، فهذا أمر جيد يهذب النفس ويؤدي إلى الالتزام"، وتابع "القيادة في الأردن متعبة وخطيرة وتفتقد للقواعد الصحيحة من قبل السائقين.. نتمنى زيادة قيمة المخالفات ليرتدع السائقون عن الاستهتار بأرواح الناس".
في حين طالب محمد أبوهزيم بأشد العقوبات على مستخدمي الهاتف النقال، عازيا أغلب الحوادث لالتهاء السائق بالهاتف، في حين اعتبر خالد الحديدي قيام البعض بالتبليغ عن المخالفات "تصفية حسابات، وهي سبب في الخطأ الذي يحدث في كثير من المخالفات الغيابية".
ويتساءل علاء التميمي عن آلية تدقيق المخالفات من قبل الجهات المختصة على مثل هذا الأمر، خشية أن يقع ظلم، ومن المحتمل أن تكون بعض البلاغات "مقصودة".
ويقول أبو هزيم "الأصل أن تكون البلاغات موثقة بالفيديوهات المصورة وليست غيابية"، مستذكرا حادثة "تنك مياه" يقطع الإشارة حمراء على سرعة فوق 90 كم، في استخفاف واضح بأرواح الناس، وهذا مثال بسيط.
ويعتبر أبو هزيم هذه الآلية في التبليغ من أفضل الطرق "إذا شعر كل إنسان بالمسؤولية تجاه وطنه، سنشهد تحسنا ملحوظا في جميع المجالات".
وينتقد باسم القيسي اعتراض الكثير من السائقين على هذه البلاغات، لافتا إلى أن كثيرا من السيارات فيها كاميرات والتصوير لا يتم بالهاتف فقط، ويقول "يتم تدقيق البلاغات.. وإذا كانت قيادتك صحيحة وسليمة عليك ألا تخاف من مخالفة".
وأضاف "أنا لست ضد هذا الأمر، لكن ينبغي التحقق من تاريخ المخالفة وألا تكون قديمة مثلا، أو تم تصويرها من قبل السائق أو عن طريق كاميرا مثبتة".
تحت شعار "معا نصل آمنين"، دعت إدارة السير وترخيص المركبات، المواطنين، في حال مشاهدتهم أي مخالفات مرورية سلوكية خطيرة، إلى تمريرها بشكل فوري على شكل فيديو أو صور على رقم واتساب (0770999030) الخاص بالشكاوى، مشيرة الى أنه سيتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة.
وقالت الإدارة، في إدراج لها عبر "فيسبوك"، إن هناك رقابة مرورية مستمرة لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قانونية للحد من حوادث السير ونتائجها، مشددة على أنها مستمرة بضبط مثل هذه المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعيق انسيابية الحركة المرورية.
كما دعت المواطنين إلى التواصل مع قسم الشكاوى والملاحظات في حال تم رصد أي مخالفة، للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وليكون المواطن طرفا في الحد من الحوادث والسلوكيات الخاطئة.
من جهته، يعتبر اختصاصي علم الاجتماع مفيد سرحان الالتزام بالنظام والقانون مسؤولية الجميع، وهو مظهر رقي وتحضر ويسهم في حفظ حقوق الجميع وتحقيق المصلحة العامة.
والبعض، بحسب سرحان، لا يلتزم بالقانون إما مستهترا أو جاهلا بأهمية الالتزام، والإنسان يجب أن يشارك في تحمل المسؤولية وأن يكون عاملا إيجابيا في الالتزام.
ويعتبر سرحان تحمل المسؤولية من أهم القيم الأخلاقية التي يجب تعزيزها، وأن يتمتع بها الإنسان في كل الظروف والأوقات، وهي من صفات الشخص الواعي المسؤول عن تصرفاته وأقواله في كل الظروف وأينما تواجد.
ويؤكد سرحان أن الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين وتحمل المسؤولية واجب ديني والتزام أخلاقي، وهو سلوك وممارسة عملية تحقق مصلحة الفرد والمجتمع بتوازن، كما تزداد مسؤولية الإنسان في الظروف الصعبة والأزمات.
ويقول سرحان "تصبح المسؤولية واجبا عند ارتكاب الأخطاء الجسيمة وممارسة السلوكيات الخاطئة، خصوصا التي لا يتوقف أثرها على الشخص نفسه، بل يمكن أن تلحق الأذى والضرر بالآخرين، سواء في الأرواح أو الأجساد أو الممتلكات أو مصالحهم الشخصية أو المصالح العامة".
"التنصل من المسؤولية مرض اجتماعي تعود جذوره إلى عملية التربية منذ الصغر، ودور الأسرة يكون في غرس هذه القيمة الأخلاقية وترجمتها عمليا بما يتناسب مع المرحلة العمرية"، وفق سرحان.
ويمكن تعزيز الشعور بالمسؤولية، بحسب سرحان، بالقدوة الحسنة من الآباء والأمهات ووعي المربين بدورهم في غرس هذه القيمة وتنمية الشعور بالمسؤولية، خصوصا تجاه الممارسات الخاطئة، وهي مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية.
ومن المفيد، وفق سرحان، التوعية بأهمية المشاركة في تحمل المسؤولية، والتحذير من الآثار السلبية المترتبة على غيابها ودراسة أسباب ذلك ومعالجتها، والعمل على تربية الجيل على تحمل المسؤولية.
ومن العوامل التي تشجع الناس على تحمل المسؤولية؛ العدالة في تطبيق القانون على الجميع والوضوح والشفافية وإبراز دور المواطن الإيجابي وأثره في التقليل من المشكلات وارتكاب المخالفات من خلال الأرقام والإحصاءات والتعامل مع ملاحظات المواطنين بسرية.
MENAFN23092024000072011014ID1108705705