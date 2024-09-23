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معا نصل آمنين.. هل يعزز رصد المخالفات المرورية مفهوم المواطن المسؤول؟

9/23/2024 3:07:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- يتحول الفضول إلى سلوك مسؤول وشعور بالالتزام والأمان؛ حيث يقوم العديد من المواطنين بتوثيق مخالفات السير لآخرين عبر فيديوهات مصورة، ترصد تجاوزات بالصوت والصورة، إيمانا منهم بأهمية الالتزام بالقانون وتحقيق السلامة المرورية، وذلك عبر إرسال هذه الفيديوهات إلى دائرة السير وترخيص المركبات للتبليغ عنها.
وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" والرسائل النصية، يسهم مواطنون بشكل فعال برصد مخالفات السير، وتمكين مديرية الأمن العام من متابعتها، وذلك سعيا لتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المواطن باعتباره شريكا في الحفاظ على الأمن وتقليل نسبة الحوادث.
ما يقارب 2000 مخالفة سير تم تحريرها بفعل رقابة المواطن على المواطن، بحسب ما أكده وزير الداخلية مازن الفراية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم سابقا، وهو دليل على الشعور بالانتماء باعتباره شريكا أساسيا في الحفاظ على أمن الطريق وسلامته والتبليغ عمن يسيؤون استخدام الطريق.
لاقى تصريح وزير الداخلية تداولا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لسلوك المواطن في التبليغ عن المخالفين في الشارع، منهم من اعتبره واجبا وطنيا وإحساسا بالمسؤولية تجاه الوطن، في حين وجده آخرون منفذا للبعض لتصفية الحسابات والانتقام.
خالد المحمدي، وعبر حسابه على "فيسبوك"، أكد تأييده للمنشور، وأشار إلى أنه "في حال كانت المخالفة قانونية، فهذا أمر جيد يهذب النفس ويؤدي إلى الالتزام"، وتابع "القيادة في الأردن متعبة وخطيرة وتفتقد للقواعد الصحيحة من قبل السائقين.. نتمنى زيادة قيمة المخالفات ليرتدع السائقون عن الاستهتار بأرواح الناس".
في حين طالب محمد أبوهزيم بأشد العقوبات على مستخدمي الهاتف النقال، عازيا أغلب الحوادث لالتهاء السائق بالهاتف، في حين اعتبر خالد الحديدي قيام البعض بالتبليغ عن المخالفات "تصفية حسابات، وهي سبب في الخطأ الذي يحدث في كثير من المخالفات الغيابية".
ويتساءل علاء التميمي عن آلية تدقيق المخالفات من قبل الجهات المختصة على مثل هذا الأمر، خشية أن يقع ظلم، ومن المحتمل أن تكون بعض البلاغات "مقصودة".
ويقول أبو هزيم "الأصل أن تكون البلاغات موثقة بالفيديوهات المصورة وليست غيابية"، مستذكرا حادثة "تنك مياه" يقطع الإشارة حمراء على سرعة فوق 90 كم، في استخفاف واضح بأرواح الناس، وهذا مثال بسيط.
ويعتبر أبو هزيم هذه الآلية في التبليغ من أفضل الطرق "إذا شعر كل إنسان بالمسؤولية تجاه وطنه، سنشهد تحسنا ملحوظا في جميع المجالات".
وينتقد باسم القيسي اعتراض الكثير من السائقين على هذه البلاغات، لافتا إلى أن كثيرا من السيارات فيها كاميرات والتصوير لا يتم بالهاتف فقط، ويقول "يتم تدقيق البلاغات.. وإذا كانت قيادتك صحيحة وسليمة عليك ألا تخاف من مخالفة".
وأضاف "أنا لست ضد هذا الأمر، لكن ينبغي التحقق من تاريخ المخالفة وألا تكون قديمة مثلا، أو تم تصويرها من قبل السائق أو عن طريق كاميرا مثبتة".
تحت شعار "معا نصل آمنين"، دعت إدارة السير وترخيص المركبات، المواطنين، في حال مشاهدتهم أي مخالفات مرورية سلوكية خطيرة، إلى تمريرها بشكل فوري على شكل فيديو أو صور على رقم واتساب (0770999030) الخاص بالشكاوى، مشيرة الى أنه سيتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة.
وقالت الإدارة، في إدراج لها عبر "فيسبوك"، إن هناك رقابة مرورية مستمرة لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قانونية للحد من حوادث السير ونتائجها، مشددة على أنها مستمرة بضبط مثل هذه المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعيق انسيابية الحركة المرورية.
كما دعت المواطنين إلى التواصل مع قسم الشكاوى والملاحظات في حال تم رصد أي مخالفة، للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وليكون المواطن طرفا في الحد من الحوادث والسلوكيات الخاطئة.
من جهته، يعتبر اختصاصي علم الاجتماع مفيد سرحان الالتزام بالنظام والقانون مسؤولية الجميع، وهو مظهر رقي وتحضر ويسهم في حفظ حقوق الجميع وتحقيق المصلحة العامة.
والبعض، بحسب سرحان، لا يلتزم بالقانون إما مستهترا أو جاهلا بأهمية الالتزام، والإنسان يجب أن يشارك في تحمل المسؤولية وأن يكون عاملا إيجابيا في الالتزام.
ويعتبر سرحان تحمل المسؤولية من أهم القيم الأخلاقية التي يجب تعزيزها، وأن يتمتع بها الإنسان في كل الظروف والأوقات، وهي من صفات الشخص الواعي المسؤول عن تصرفاته وأقواله في كل الظروف وأينما تواجد.
ويؤكد سرحان أن الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين وتحمل المسؤولية واجب ديني والتزام أخلاقي، وهو سلوك وممارسة عملية تحقق مصلحة الفرد والمجتمع بتوازن، كما تزداد مسؤولية الإنسان في الظروف الصعبة والأزمات.
ويقول سرحان "تصبح المسؤولية واجبا عند ارتكاب الأخطاء الجسيمة وممارسة السلوكيات الخاطئة، خصوصا التي لا يتوقف أثرها على الشخص نفسه، بل يمكن أن تلحق الأذى والضرر بالآخرين، سواء في الأرواح أو الأجساد أو الممتلكات أو مصالحهم الشخصية أو المصالح العامة".
"التنصل من المسؤولية مرض اجتماعي تعود جذوره إلى عملية التربية منذ الصغر، ودور الأسرة يكون في غرس هذه القيمة الأخلاقية وترجمتها عمليا بما يتناسب مع المرحلة العمرية"، وفق سرحان.
ويمكن تعزيز الشعور بالمسؤولية، بحسب سرحان، بالقدوة الحسنة من الآباء والأمهات ووعي المربين بدورهم في غرس هذه القيمة وتنمية الشعور بالمسؤولية، خصوصا تجاه الممارسات الخاطئة، وهي مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية.
ومن المفيد، وفق سرحان، التوعية بأهمية المشاركة في تحمل المسؤولية، والتحذير من الآثار السلبية المترتبة على غيابها ودراسة أسباب ذلك ومعالجتها، والعمل على تربية الجيل على تحمل المسؤولية.
ومن العوامل التي تشجع الناس على تحمل المسؤولية؛ العدالة في تطبيق القانون على الجميع والوضوح والشفافية وإبراز دور المواطن الإيجابي وأثره في التقليل من المشكلات وارتكاب المخالفات من خلال الأرقام والإحصاءات والتعامل مع ملاحظات المواطنين بسرية.

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