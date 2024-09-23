إنقاذ الطفل: تنفيذ إدماج الشباب والأطفال في السياسات المناخية يواجه تحديات التمويل والقدرات

MENAFN - Alghad Newspaper) هديل غبّون

تحظى قضية التأثيرات المناخية على حقوق الطفل في العالم، باهتمام متزايد في تقارير المنظمات الأممية والدولية، لارتباطها الوثيق بعدم قدرة المجتمعات الأكثر فقرا وضعفا بالموارد، على التكيّف مع هذه التغييرات، بخاصة في ظل الأزمات والصراعات، واعتبار الأطفال الأكثر تأثرا بهذه المتغيرات.



وقد شرعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" منذ العام 2021، بإصدار تقارير جديدة عن تأثيرات المتغيرات المناخية على حالة حقوق الطفل في المنطقة العربية، ومنها الأردن، إذ وضعت ترتيبا آنذاك لأول مرة للدول العربية، على أساس تعرض الأطفال للصدمات المناخية، وكان الأردن في المرتبة 94 للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر على مستوى العالم.



وفي أحدث تقرير أصدرته منظمة إنقاذ الطفل نهاية العام الماضي، حول أوضاع الأطفال والشباب في المنطقة العربية من حيث التأثر بالمتغيرات المناخية، أظهر أن 250 مليون طفل وشاب في المنطقة، "يواجهون بعضا من أشد التأثيرات خطورة للتغيّر المناخي في العالم".



وكشف التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن الأطفال والشباب في الفئة العمرية من 0 الى 24 عاما في المنطقة يشكلون 40 % من السكان، لذلك فهم "يقفون على الخطوط الأمامية لحالة الطوارئ المناخية"، وفي الأردن يشكل أكثر من 60 % من السكان الفئة العمرية تحت سن 30 عاما.



وأظهر التقرير، أن الأردن أبرز مشاركات الأطفال والشباب في عدة برامج للسياسات المناخية "بما يشكّل تحوّلا تدريجيا"، في دمج هذه الفئات كأصحاب مصلحة وفئات ضعيفة. مبينا أن التنفيذ العملي لإدماج الشباب والأطفال في السياسات المناخية، يواجه تحديات بسبب قيود "التمويل والقدرات"، بالرغم من تيسير الأردن المشاركة "المباشرة" للشباب عبر برامج مؤسسية، تركز على التمكين والمشاركة في السياسات مثل مشروع "برلمان الشباب"، وتيسير المشاركة غير المباشرة عبر المبادرات التعليمية التي تقودها المنظمات غير الحكومية، مثل "مبادرة المدارس الأيكولوجية" و"مؤسسة الجيل الأخضر"، ومنظمة الشباب من أجل المناخ في الأردن"، وغيرها.



وفي السياق ذاته، نوّه التقرير إلى أن الحديث عن 250 مليون طفل وشاب في المنطقة في مواجهة التأثيرات المناخية، نادرا ما يجري "إدراجهم" بشكل هادف" في صنع القرارات المناخية، داعيا إلى ضرورة إدماج هذه الفئات برسم السياسات المناخية في بلدانهم ومنها الأردن، و"تحديد مداخل ملموسة" لجعل مشاركة الأطفال والشباب أكثر فائدة.



وأجرت لجنة الشباب الإقليمية لمنظمة إنقاذ الطفل بحسب التقرير، مراجعة مكتبية لـ10 بلدان، بينها الأردن، لتقييم السياسات المناخية، واختير أعضاء في اللجنة من الأردن ومصر والعراق ولبنان وفلسطين واليمن، وشملت عملية التقييم توزيع 600 استبانة تضم 166 طفلا و347 شابا وشابة من المنطقة، رصدت فيها تصورّات الأطفال والشباب حول عدم المساواة الاجتماعية وتأثير التغيرات المناخية على حقوقهم في تلك الدول.



وأظهر التقييم، بأن هناك زيادة في التعرض للأمراض المنقولة بالنواقل والمياه والأغذية، مثل حمى الضنك والإسهال والكوليرا، وقلة الوصول للماء والطعام المغذي، وارتفاع معدلات الانقطاع عن المدارس، والتعرض للهجرات من مجتمعاتهم خاصة، وعدم القدرة على اللعب في الخارج، وانخفاض التركيز في الفصول الدراسية في ظل درجات الحرارة المرتفعة وغياب التكييف الهوائي.



وتركزت هذه الإشكاليات، لدى "الفتيات والعائلات ذات الدخل المنخفض والعمال الزراعيين والمجتمعات الساحلية واللاجئين والمهاجرين، ومجتمعات الرّحل والأفراد ذوي الاعاقة وذوي الأمراض المزمنة".



وخلص التقرير إلى أن الأطفال والشباب، اعتبروا بأن افتقارهم "لهياكل حكومية واضحة ومتاحة"، حاجزا أساسيا أمام مشاركتهم الهادفة، للتخفيف من آثار المناخ والتكيف معه. مبينا بأن هناك تفاوتا بين دول المنطقة العربية في رسم السياسات المناخية، من حيث ثروتها واستقرارها وانبعاثاتها والمساحة المتاحة لمجتمعها المدني، بينما يعتبر الأردن دولة ذات استقرار نسبي، وتوفر هياكل مشاركة، مع التأكيد لحاجتها إلى تعزيز فعالية برامج المشاركة القائمة، ببناء القدرات والإرشاد للأعضاء من الأطفال والشباب، وتوسيع نطاق الدعوة لدعم الحكومة.



في الأثناء، وجهت دول مشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR في جنيف بنسخته الرابعة، توصيات للمرة الأولى متعلقة بالمناخ للحكومة الأردنية خلال مناقشات التقرير الوطني، ركزت على مواصلة الجهود في العمل على السياسية الوطنية للتغير المناخي 2022-2050.



وفي هذا السياق، قال الخبير بحقوق الإنسان كمال المشرقي، إن ما لا يقل عن 10 توصيات وجهت للأردن في الاستعراض، متعلقة بالمتغيرات المناخية، نصت اثنتان منها على مشاركة الأطفال، الأولى نصت على ضرورة النظر "بتعزيز قدرات الأطفال والشباب، ودعم مشاركتهم في عمليات صنع القرار بشأن القضايا المتصلة بالمناخ"، والثانية على "تمكين الشباب والأطفال من التصدي لتغير المناخ عبر زيادة الوعي بتأثيره وتوفير الفرص لمشاركتهم في عمليات صنع القرار".



وأشار المشرقي في تصريح لـ"الغد"، إن قضايا المناخ أصبحت من القضايا ذات الأولوية في المجال الحقوقي، بخاصة فيما يتعلق بإشراك الأطفال والشباب في رسم هذه السياسات، داعيا لضرورة التوسع بإدماج هذه الفئات في صناعة السياسات، سواء عبر منظمات المجتمع المدني أو المبادرات الرسمية الحكومية، لافتا لأهمية متابعة إنفاذ هذه التوصيات، بالإضافة لتوصيات أخرى واردة في تقرير الاستعراض.



إلى ذلك، خصص المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأيام الماضية، ورشة لدعم الإعلام الصديق للطفولة، بما في ذلك دور الإعلام بمواجهة تغير المناخ وضمان حقوق الأطفال، بمشاركة خبراء من مصر.



وعرض من جهته استشاري التغييرات المناخية د. سمير طنطاوي، لأبرز الحقوق المتضررة جراء التغيرات المناخية، ومن أهمها التأثيرات الصحية كانتشار الأمراض وتفاقم سوء التغذية وتلوث الهواء، والتأثيرات التعليمية والحد من المساحات الآمنة للعب للأطفال في أوضاع النزوح واللجوء.



وبين طنطاوي، أن من أهم أدوار الإعلام في هذا المجال، نشر الوعي حول مخاطر التغيرات المناخية على الأطفال، في وقت تشير فيه أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن الأطفال دون الـ5 يتحملون 90 % من "عبء الأمراض المرتبطة بتغيرات المناخ".



وأشار الطنطاوي خلال الورشة التي شاركت "الغد" فيها، لضرورة ممارسة الضغوطات على الحكومات والمؤسسات الدولية عبر الإعلام، لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكسب التأييد لحصول الأطفال على حقوقهم في التغذية والصحة والماء النظيف، ودعم الجهود الدولية للحد من تغيرات المناخ.



وتضمنت خطة السياسة الوطنية للتغير المناخي 2022-2050، جدولا بأبرز السياسات والإجراءات المقرر تنفيذها، مع مراعاة النوع الاجتماعي في إدارة المناخ، بما يشمل تعزيز القدرات وتعزيز المساواة بين الجنسين.

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