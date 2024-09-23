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الخارجية تعلن إعادة المواطنين الأردنيين العودات والنعيمات

9/23/2024 3:06:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين ، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى انهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.

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