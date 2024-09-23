الخارجية تعلن إعادة المواطنين الأردنيين العودات والنعيمات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين ، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى انهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.
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