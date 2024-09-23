محافظة: ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والمشرفين



جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محافظة اجتماع لجنة التخطيط الموسع، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث.



كما أكد على أهمية التزام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي، ورفع تقرير يومي بذلك لمركز الوزارة.



وأكد الدكتور محافظة خلال الاجتماع أن المناهج الأردنية تعد حسب الأصول التربوية من قبل خبراء في المباحث المختلفة من العاملين في الجامعات ووزارة التربية والتعليم، وقد تناولت بالذكر العديد من الرموز الوطنية ومنها فراس العجلوني وسائد المعايطة وراشد الزيود والكثير غيرهم، مبينًا أن الحملة الأخيرة على كتاب التربية الفنية لطلبة الصف السادس الأساسي حملة مسيسة تحاول تشويش المنجز الأردني وفيها دس وافتراء تقف خلفها جهات تريد فرض رأيها على الأخرين ولا تريد الخير للوطن.



وبين أن كتاب التربية الفنية خطوة بالاتجاه الصحيح لتوحيد المادة، وهي تجريبية، تم عرضها على خبراء وتربويين والموافقة عليها من كافة الجهات بما فيها مجلس التربية والتعليم، وهي قابلة للتعديل والتطوير.



ودعا الدكتور محافظة مديري التربية والتعليم إلى الاهتمام بتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، والاستمرار بهذه التدخلات خلال العام الدراسي لأهميتها في تعويض الفاقد التعليمي جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى الأثر الجيد الذي تحقق نتيجة ما قامت به الوزارة من تداخلات خلال الأعوام الماضية.



كما أكد على أهمية متابعة مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الماضي، داعيًا إلى الاهتمام بها لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القضايا التربوية منها الاستعداد المبكر لاختبار (بيزا) الذي سيعقد العام القادم، والخطط الإجرائية لتقارير التقييم وتعزيز توجيه السياسات، ومتابعة إدخال وتدقيق البيانات على منظومة (الأوبن إيمس)، وتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب، بالإضافة إلى آلية توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مسارات التعليم الأكاديمي والمهني.



كما دار حوار موسع حول سبل تطوير وتعزيز العمل التربوي في الميدان وبما يصب إيجابًا في الغرفة الصفية ويسهم في تمكين المعلم من أداء دوره على أكمل وجه.