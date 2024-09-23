عودة تدريجية لحركة الشحن على جسر الملك الحسين بعد توقفها لأسبوعين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مصدر أمني لـ"الغد" اليوم
الاثنين، بدء عودة تدريجية لحركة الشحن على جسر الملك الحسين الذي يربط الأردن
بالضفة الغربية المحتلة بعد توقفها لنحو أسبوعين.
وأعيدت حركة السفر للمواطنين عبر الجسر في التاسع من
الشهر الجاري، لكنها بقيت مغلقة أمام حركة الشحن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
وجاء الإغلاق إثر تنفيذ المواطن الأردني ماهر
الجازي عملية في الجانب الآخر من الجسر ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين قبل
استشهاده في الثامن من أيلول الجاري.
وتسلم الأردن جثمان الجازي الأسبوع الماضي، ووري الثرى في مسقط رأسه بلواء الحسينية في محافظة معان جنوبي المملكة.
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