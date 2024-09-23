عودة تدريجية لحركة الشحن على جسر الملك الحسين بعد توقفها لأسبوعين



وأعيدت حركة السفر للمواطنين عبر الجسر في التاسع من الشهر الجاري، لكنها بقيت مغلقة أمام حركة الشحن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.



وجاء الإغلاق إثر تنفيذ المواطن الأردني ماهر الجازي عملية في الجانب الآخر من الجسر ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين قبل استشهاده في الثامن من أيلول الجاري.



وتسلم الأردن جثمان الجازي الأسبوع الماضي، ووري الثرى في مسقط رأسه بلواء الحسينية في محافظة معان جنوبي المملكة.