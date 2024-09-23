مطالب باعتماد منطقة العزيزية لسكن للحجاج الأردنيين للموسم القادم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه الخبير في قطاع الحج والعمرة بلال روبين، نداء إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، طالبه فيه بأن يتم اعتماد منطقة العزيزية لتكون مكان سكن الحجاج الأردنيين خلال موسم الحج لعام 2025.
وقال روبين إن اعتماد منطقة العزيزية للسكن سيقلل تكلفة الحج المادية على الحجاج الأردنيين، كما سيوفر عليهم مشقة بدنية أيضاً، باعتبار أن خبراء الحج يجمعون على أن السكن في منطقة العزيزية هو الأفضل لقربها من منطقة مِنى ومن منطقة الرجم وايضا لوجود فنادق مميزه جدا في هذه المنطقه .
وتابع روبين أن وزير الأوقاف أدرى منا جميعا بالوضع المادي للأردنيين، فنسبة كبيرة منهم لا تقوى على دفع مبلغ يتجاوز 3200 أردني لتأدية مناسك الحج، كما أن تخفيض تكلفة الحج النظامي سيفوت الفرصة على السماسرة وسيمنع الأردنيين من التفكير بالحج غير النظامي، الأمر الذي من شأنه منع تكرار مأساة موسم الحج السابق.
وختم روبين قائلا: "كلنا أمل أن يوافق معاليه على الاقتراح، وهو الساعي باستمرار لتحسين ظروف الحج وتقليل مشقته على الأردنيين على جميع الأصعدة".
MENAFN23092024000072011014ID1108705658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.