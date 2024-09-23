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مطالب باعتماد منطقة العزيزية لسكن للحجاج الأردنيين للموسم القادم

9/23/2024 3:06:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه الخبير في قطاع الحج والعمرة بلال روبين، نداء إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، طالبه فيه بأن يتم اعتماد منطقة العزيزية لتكون مكان سكن الحجاج الأردنيين خلال موسم الحج لعام 2025.
وقال روبين إن اعتماد منطقة العزيزية للسكن سيقلل تكلفة الحج المادية على الحجاج الأردنيين، كما سيوفر عليهم مشقة بدنية أيضاً، باعتبار أن خبراء الحج يجمعون على أن السكن في منطقة العزيزية هو الأفضل لقربها من منطقة مِنى ومن منطقة الرجم وايضا لوجود فنادق مميزه جدا في هذه المنطقه .

وتابع روبين أن وزير الأوقاف أدرى منا جميعا بالوضع المادي للأردنيين، فنسبة كبيرة منهم لا تقوى على دفع مبلغ يتجاوز 3200 أردني لتأدية مناسك الحج، كما أن تخفيض تكلفة الحج النظامي سيفوت الفرصة على السماسرة وسيمنع الأردنيين من التفكير بالحج غير النظامي، الأمر الذي من شأنه منع تكرار مأساة موسم الحج السابق.

وختم روبين قائلا: "كلنا أمل أن يوافق معاليه على الاقتراح، وهو الساعي باستمرار لتحسين ظروف الحج وتقليل مشقته على الأردنيين على جميع الأصعدة".

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