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الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على خلية جرمية امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني

9/23/2024 3:06:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على خلية جرمية مكوّنة من ستة أشخاص امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني وارتكبوا 279 عملية احتيال

** الأسلوب الجرمي يتلخص بانتحال صفات موظفي شركات المحافظ الإلكترونية من خلال اتصال هاتفي وطلب تحديث بيانات المحافظ وإرسال كود التحقق والسيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من أموال

** وتُهيب الوحدة بالجميع عدم إعطاء البيانات الشخصية أو رموز التحقق لأي شخص مجهول الهوية تحت أي ظرف كان، وعدم التعامل مع أيّة اتصالات مجهولة أيّا كان مصدرها يُطلب خلالها تحديث بيانات ترتبط بمعاملات أو محافظ مالية .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على خلية جرمية تكونت من ستة أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني المالي لمحافظ مالية لمواطنين .

وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت التحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت إليهم من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني وسرقة ما في محافظهم الإلكترونية من أموال وتمكنوا من كشف أعضاء الخلية الجرمية التي امتهنت هذا الأسلوب والمكونة من ستة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا .

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الأسلوب الجرمي الذي اتّبعه المحتالون يتلخص بانتحال صفات موظفي شركات المحافظ الإلكترونية من خلال اتصال هاتفي والطلب من مالك المحفظة تحديث بيانات المحفظة الخاص به وإرسال كود التحقق الذي يصله، حيث يقومون فور استلام الكود بتفعيل المحفظة لديهم والسيطرة عليها وسرقة ما بها من أموال مباشرة.

وتعيد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها المتكرر والذي يعد السبيل الأول لعدم تعرّض الشخص للاحتيال وهو عدم إعطاء المعلومات والبيانات الشخصية لأي شخص مجهول وعدم إرسال أكواد التحقق كذلك لأيّ كان، ولا حتى الشركات الأم لأن الشركات الأم لا تطلب مثل تلك الأكواد في أيّ من معاملاتها وهي أكواد خاصة للعميل فقط، وعدم التعامل مع أيّة اتصالات مجهولة أيّاً كان مصدرها يُطلب خلالها تحديث بيانات ترتبط بمعاملات أو محافظ مالية .

MENAFN23092024000072011014ID1108705657

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