الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على خلية جرمية امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على خلية جرمية مكوّنة من ستة أشخاص امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني وارتكبوا 279 عملية احتيال
** الأسلوب الجرمي يتلخص بانتحال صفات موظفي شركات المحافظ الإلكترونية من خلال اتصال هاتفي وطلب تحديث بيانات المحافظ وإرسال كود التحقق والسيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من أموال
** وتُهيب الوحدة بالجميع عدم إعطاء البيانات الشخصية أو رموز التحقق لأي شخص مجهول الهوية تحت أي ظرف كان، وعدم التعامل مع أيّة اتصالات مجهولة أيّا كان مصدرها يُطلب خلالها تحديث بيانات ترتبط بمعاملات أو محافظ مالية .
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على خلية جرمية تكونت من ستة أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني المالي لمحافظ مالية لمواطنين .
وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت التحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت إليهم من مواطنين تعرّضوا للاحتيال الإلكتروني وسرقة ما في محافظهم الإلكترونية من أموال وتمكنوا من كشف أعضاء الخلية الجرمية التي امتهنت هذا الأسلوب والمكونة من ستة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا .
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الأسلوب الجرمي الذي اتّبعه المحتالون يتلخص بانتحال صفات موظفي شركات المحافظ الإلكترونية من خلال اتصال هاتفي والطلب من مالك المحفظة تحديث بيانات المحفظة الخاص به وإرسال كود التحقق الذي يصله، حيث يقومون فور استلام الكود بتفعيل المحفظة لديهم والسيطرة عليها وسرقة ما بها من أموال مباشرة.
وتعيد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها المتكرر والذي يعد السبيل الأول لعدم تعرّض الشخص للاحتيال وهو عدم إعطاء المعلومات والبيانات الشخصية لأي شخص مجهول وعدم إرسال أكواد التحقق كذلك لأيّ كان، ولا حتى الشركات الأم لأن الشركات الأم لا تطلب مثل تلك الأكواد في أيّ من معاملاتها وهي أكواد خاصة للعميل فقط، وعدم التعامل مع أيّة اتصالات مجهولة أيّاً كان مصدرها يُطلب خلالها تحديث بيانات ترتبط بمعاملات أو محافظ مالية .
MENAFN23092024000072011014ID1108705657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.