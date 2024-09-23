مطار الملكة علياء يستقبل 964 ألف مسافر الشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل مطار الملكة علياء الدولي، الشهر الماضي، 964375 مسافرا، بانخفاض 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت مجموعة المطار الدولي، إن عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 6 ملايين و69 ألفا و85 مسافرا، بانخفاض 5.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن المطار سجل الشهر الماضي 7515 حركة لطائرات بانخفاض 6.2 بالمئة، وتعامل مع 6692 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 11.8 بالمئة، مع مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن المطار سجل خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 50 669 حركة لطائرات، بانخفاض نسبته 5.1 بالمئة، وتعامل مع 52040 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 22.9 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، إن التوترات في غزة ولبنان عطلت عمليات العديد من شركات الطيران بشكل كبير، ما أثّر مباشرةً على أرقام الحركة الجوية لشهر آب.
وأضاف أن المجموعة عازمة على اجتياز هذه الفترة من خلال توسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات لتعزيز السياحة الوافدة مع تلبية الاحتياجات المتنوعة لمسافريها، وتقديم تجربة مطار آمنة ومريحة ومُرحّبة أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. -(بترا)
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