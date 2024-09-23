مطار الملكة علياء يستقبل 964 ألف مسافر الشهر الماضي

وقالت مجموعة المطار الدولي، إن عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 6 ملايين و69 ألفا و85 مسافرا، بانخفاض 5.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأضافت أن المطار سجل الشهر الماضي 7515 حركة لطائرات بانخفاض 6.2 بالمئة، وتعامل مع 6692 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 11.8 بالمئة، مع مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأشارت إلى أن المطار سجل خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 50 669 حركة لطائرات، بانخفاض نسبته 5.1 بالمئة، وتعامل مع 52040 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 22.9 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، إن التوترات في غزة ولبنان عطلت عمليات العديد من شركات الطيران بشكل كبير، ما أثّر مباشرةً على أرقام الحركة الجوية لشهر آب.



وأضاف أن المجموعة عازمة على اجتياز هذه الفترة من خلال توسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات لتعزيز السياحة الوافدة مع تلبية الاحتياجات المتنوعة لمسافريها، وتقديم تجربة مطار آمنة ومريحة ومُرحّبة أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. -(بترا)