مكافحة الأوبئة ينشر ورقة علمية بشأن شلل الأطفال في غزة



وتتناول الورقة العلمية، ظهور شلل الأطفال في قطاع غزة، بعد اكتشاف الفيروس في عينات بيئية نتيجة الانهيار الكبير في البنية التحتية والصرف الصحي بسبب الحرب، حيث تأتي الورقة في إطار جهود مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب في المركز المتعلقة بمتابعة (الفاشيات) والأمراض السارية في المنطقة، باعتبارها إضافة مهمة للأدبيات العلمية المتعلقة بالصحة العامة.



كما تستعرض المخاطر الصحية المتزايدة في مناطق الحروب، موضحة كيف تسبب تدمير البنية التحتية والمرافق الطبية في غزة، وانخفاض معدلات التطعيم، بظهور حالة شلل أطفال بعد غياب دام 25 عاما.



وسلطت الورقة الضوء على الجهود المحلية والدولية، بما في ذلك جهود منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" ومنظمات دولية أخرى، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، للسيطرة على تفشي الفيروس عبر حملات التطعيم الطارئ ضد شلل الأطفال.



وأوصت الورقة العلمية باتخاذ إجراءات عاجلة وتكثيف الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك لقاحات الأطفال، لمنع انتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى ضرورة وقف الحرب فورا.



وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على الورقة العلمية من خلال الرابط:

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