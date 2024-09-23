مكافحة الأوبئة ينشر ورقة علمية بشأن شلل الأطفال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الاثنين، ورقة علمية بعنوان "الأمراض المعدية في ظل نظام صحي دمرته الحرب: عودة شلل الأطفال في غزة" في المجلة الطبية (New Microbes and New Infections).
وتتناول الورقة العلمية، ظهور شلل الأطفال في قطاع غزة، بعد اكتشاف الفيروس في عينات بيئية نتيجة الانهيار الكبير في البنية التحتية والصرف الصحي بسبب الحرب، حيث تأتي الورقة في إطار جهود مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب في المركز المتعلقة بمتابعة (الفاشيات) والأمراض السارية في المنطقة، باعتبارها إضافة مهمة للأدبيات العلمية المتعلقة بالصحة العامة.
كما تستعرض المخاطر الصحية المتزايدة في مناطق الحروب، موضحة كيف تسبب تدمير البنية التحتية والمرافق الطبية في غزة، وانخفاض معدلات التطعيم، بظهور حالة شلل أطفال بعد غياب دام 25 عاما.
وسلطت الورقة الضوء على الجهود المحلية والدولية، بما في ذلك جهود منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" ومنظمات دولية أخرى، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، للسيطرة على تفشي الفيروس عبر حملات التطعيم الطارئ ضد شلل الأطفال.
وأوصت الورقة العلمية باتخاذ إجراءات عاجلة وتكثيف الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك لقاحات الأطفال، لمنع انتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى ضرورة وقف الحرب فورا.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على الورقة العلمية من خلال الرابط:
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