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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من عشيرة بني معروف

9/23/2024 3:06:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وما يحظى به من احترام ومكانة على الساحة الدولية، يسعى لدعم وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، ويحرص بأن تكون حاضرة دائما على الأجندة الدولية.
وأكد أهمية الدور المحوري، الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، دوليا وأمميا، لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الطبية والعلاجية والإغاثية، وجهود جلالته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الأشقاء في الضفة الغربية.

وقال العيسوي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة بني معروف، في منطقة أم القطين بمحافظة المفرق، إن مساعي ومواقف جلالة الملك تجسد موقف الأردن الصلب والشجاع لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستعرض الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي انتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح العيسوي أن الأردن يواصل بذل كل الجهود، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مشيرا بهذا الصدد إلى أهمية مبادرة "استعادة الأمل"، التي أُطلقت بتوجيهات ملكية سامية، بهدف مساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، تعرضوا لبتر الأطراف خلال العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم، بمدة لا تزيد عن ساعة، لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم.

ولفت إلى عمليات إنزال جوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تكتنف مثل هذه العمليات، في رسالة أردنية هاشمية للعالم أجمع، تؤكد ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده المتواصلة لرفع المعاناة عن الأشقاء في غزة.

وتطرق العيسوي، في حديثه، إلى حرص جلالة الملكة رانيا العبدالله لإجلاء صورة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وتوضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع لدى الرأي العام العالمي.

وأشار إلى جهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشجاعة، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، مواقفه ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وحق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويلبي حقوقه الوطنية.

من جهتهم، ثمن المتحدثون جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدولية والإقليمية، لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وكذلك وقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، الذي يقود مسيرة التحديث والتطوير بكل حكمة ورؤية استشرافية، داعمين لجهود ومواقف جلالته المستهدفة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على القطاع، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوضيح تبعاتها ومآلاتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وحيوا الدور الإنساني الطليعي الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الأردن كان من أوائل الدول التي بادرت، ومنذ بدء العدوان، في تسيير قوافل المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية.

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