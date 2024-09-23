إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت

إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت
التاريخ
9/23/2024 3:06:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.
وجاء
القرار مع تزايد التوترات الاقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحليا.
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