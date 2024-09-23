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إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت

9/23/2024 3:06:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.


وجاء القرار مع تزايد التوترات الاقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحليا.

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