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خريجي خضوري/طولكرم توزع جائزة خليل السالم للتأليف والبحث العلمي

9/23/2024 3:06:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية دولة الدكتور عدنان بدران وبحضور دولة أحمد عبيدات والدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البترا وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية المهتمة بهذا الموضوع والأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة التحكيم والمهندس إبراهيم السالم رئيس جمعية خليل السالم الخيرية (ممول الجائزة) والسيد/ عبدالله أبو غوش رئيس جمعية نادي خريجي خضوري / طولكرم وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة للجمعية والأصدقاء والمحبين، أقيم الحفل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2024/9/22 في قاعة الانباط في جامعة البترا وأعلن الدكتور عبدالله الموسى رئيس لجنة التحكيم نتائج المسابقة وكانت كالتالي :
أولا: فاز بجائزة أفضل برنامج ارشادي زراعي البرنامج بعنوان
(برنامج الإرشاد في الاستزراع السمكي / تطوير مهارات وإدارة مستدامة)
الذي تقدمت به المهندسة عبير محمد موسى صقر .
ثانيا: فاز بجائزة أفضل بحث علمي في الإنتاج النباتي والوقاية او الإنتاج الحيواني والوقاية او التغذية والتصنيع الغذائي
البحث بعنوان: التنوع الوراثي وتحديد البصمة الوراثية لأصناف الزيتون في منطقة البحر المتوسط للباحث الدكتور عايد شاكر عايد عمرو وآخرون.
ثالثا: فاز بجائزة أفضل كتاب في الإنتاج النباتي والوقاية او الإنتاج الحيواني والوقاية او التغذية والتصنيع الغذائي:
The coloured atlas of medicinal and aromatic plants of - Jordan and their uses
للمؤلف الدكتور جمال راغب سعيد قاسم
وكل جائزة عبارة عن درع خاص وشهادة خاصة بالفائز ومبلغ (1500 دينار) لكل جائزة وبعد الاجتماع اقامت الجامعة حفل شاي.
ومن الجدير بالذكر أن ممول الجائزة المهندس إبراهيم السالم صرح بأنه ينوي توسيع مجال الجائزة في الدورة القادمة لتشمل كافة انحاء الوطن العربي.

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