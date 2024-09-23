خريجي خضوري/طولكرم توزع جائزة خليل السالم للتأليف والبحث العلمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحت رعاية دولة الدكتور عدنان بدران وبحضور دولة أحمد عبيدات والدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة
البترا وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية المهتمة بهذا الموضوع والأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة التحكيم والمهندس إبراهيم السالم رئيس جمعية خليل السالم الخيرية (ممول الجائزة) والسيد/ عبدالله أبو غوش رئيس جمعية نادي خريجي خضوري / طولكرم وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة للجمعية والأصدقاء والمحبين، أقيم الحفل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2024/9/22 في قاعة الانباط في جامعة البترا وأعلن الدكتور عبدالله الموسى رئيس لجنة التحكيم نتائج المسابقة وكانت كالتالي :
أولا: فاز بجائزة أفضل برنامج ارشادي زراعي البرنامج بعنوان
(برنامج الإرشاد في الاستزراع السمكي / تطوير مهارات وإدارة مستدامة)
الذي تقدمت به المهندسة عبير محمد موسى صقر .
ثانيا: فاز بجائزة أفضل بحث علمي في الإنتاج النباتي والوقاية او الإنتاج الحيواني والوقاية او التغذية والتصنيع الغذائي
البحث بعنوان: التنوع الوراثي وتحديد البصمة الوراثية لأصناف الزيتون في منطقة البحر المتوسط للباحث الدكتور عايد شاكر عايد عمرو وآخرون.
ثالثا: فاز بجائزة أفضل كتاب في الإنتاج النباتي والوقاية او الإنتاج الحيواني والوقاية او التغذية والتصنيع الغذائي:
The coloured atlas of medicinal and aromatic plants of - Jordan and their uses
للمؤلف الدكتور جمال راغب سعيد قاسم
وكل جائزة عبارة عن درع خاص وشهادة خاصة بالفائز ومبلغ (1500 دينار) لكل جائزة وبعد الاجتماع اقامت الجامعة حفل شاي.
ومن الجدير بالذكر أن ممول الجائزة المهندس إبراهيم السالم صرح بأنه ينوي توسيع مجال الجائزة في الدورة القادمة لتشمل كافة انحاء الوطن العربي.
MENAFN23092024000072011014ID1108705651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.