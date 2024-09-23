Tuesday, 24 September 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو السمن يؤكد ضرورة تقييم أداء المقاولين والاستشاريين

9/23/2024 3:06:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أهمية تقييم أداء المقاولين والاستشاريين العاملين على تنفيذ مشاريع الوزارة.
واطلع أبو السمن خلال لقائه اليوم الاثنين، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ومدراء المديريات فيها، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، على سير العمل في الدائرة، وخطتها الاستراتيجية ومدى مواءمتها لرؤية التحديث الاقتصادي، انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء.
وطالب بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تبين مدى التزام المقاولين بالعقود، وتقييم أدائهم خلال العطاءات التي تحال إليهم، مؤكدا ضرورة الإسراع بإصدار التعليمات الجديدة لتصنيف المقاولين وأتمتتها.
وأشار أبو السمن إلى أهمية الاستمرار في برامج التدريب على نظام الشراء الحكومي الإلكتروني (JONEPS) لتوسيع قاعدة تطبيق هذا النظام على جميع عمليات الشراء من الأشغال واللوازم في الوزارة.
من جهته، قدم خليفات عرضا حول مستوى الأعمال في الدائرة الحائزة على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الدوائر والمؤسسات العامة، وقال إن الدائرة تسعى للفوز بهذه الجائزة مجددا كتعبير عن مستوى شفافية الإجراءات والأداء الذي وصلت له آليات العمل.
وأكد خليفات التزام الدائرة برؤية التحديث الاقتصادي والإداري، ومراعاة معايير التكنولوجيا الحديثة ومواكبة المستجدات، والسعي المستمر لتعزيز التواصل والشفافية وتسهيل الخدمات بشكل يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الدائرة.
وجرى خلال اللقاء، بحث أهم التعديلات على العقد الموجز والعقد الموحد، وآلية العمل بالوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية نصف مليون دينار لسنة 2024، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية هذا المبلغ، إضافة إلى وثائق طرح العطاء وفقاً للوثيقة القياسية الإطارية التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتعنى بتنفيذ مشاريع الصيانة المتكررة. -(بترا)

MENAFN23092024000072011014ID1108705650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث