أبو السمن يؤكد ضرورة تقييم أداء المقاولين والاستشاريين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد وزير
الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أهمية تقييم أداء المقاولين والاستشاريين العاملين على تنفيذ مشاريع
الوزارة.
واطلع أبو السمن خلال لقائه اليوم الاثنين، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ومدراء المديريات فيها، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، على سير العمل في الدائرة، وخطتها الاستراتيجية ومدى مواءمتها لرؤية التحديث الاقتصادي، انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء.
وطالب بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تبين مدى التزام المقاولين بالعقود، وتقييم أدائهم خلال العطاءات التي تحال إليهم، مؤكدا ضرورة الإسراع بإصدار التعليمات الجديدة لتصنيف المقاولين وأتمتتها.
وأشار أبو السمن إلى أهمية الاستمرار في برامج التدريب على نظام الشراء الحكومي الإلكتروني (JONEPS) لتوسيع قاعدة تطبيق هذا النظام على جميع عمليات الشراء من الأشغال واللوازم في الوزارة.
من جهته، قدم خليفات عرضا حول مستوى الأعمال في الدائرة الحائزة على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الدوائر والمؤسسات العامة، وقال إن الدائرة تسعى للفوز بهذه الجائزة مجددا كتعبير عن مستوى شفافية الإجراءات والأداء الذي وصلت له آليات العمل.
وأكد خليفات التزام الدائرة برؤية التحديث الاقتصادي والإداري، ومراعاة معايير التكنولوجيا الحديثة ومواكبة المستجدات، والسعي المستمر لتعزيز التواصل والشفافية وتسهيل الخدمات بشكل يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الدائرة.
وجرى خلال اللقاء، بحث أهم التعديلات على العقد الموجز والعقد الموحد، وآلية العمل بالوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية نصف مليون دينار لسنة 2024، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية هذا المبلغ، إضافة إلى وثائق طرح العطاء وفقاً للوثيقة القياسية الإطارية التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتعنى بتنفيذ مشاريع الصيانة المتكررة. -(بترا)
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