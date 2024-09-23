الصفدي يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن للجم العدوانية الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها.
وقال عبر منصة إكس، إن عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
وأضاف أنها تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي، ونتضامن مع لبنان الشقيق وندين العدوان الإسرائيلي عليه، ونؤكد ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.
وزاد أن التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا. -(بترا)
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