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الصفدي يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن للجم العدوانية الإسرائيلية

9/23/2024 3:06:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها.
وقال عبر منصة إكس، إن عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
وأضاف أنها تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي، ونتضامن مع لبنان الشقيق وندين العدوان الإسرائيلي عليه، ونؤكد ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.
وزاد أن التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا. -(بترا)

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