الحنيطي يؤكد أهمية توظيف أنظمة الطائرات المسيرة القتالية لخدمة القوات المسلحة



جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الاثنين إلى كتيبة حرس الحدود/3 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى وكان في استقباله قائدها.

واستمع الحنيطي إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تنفذها ، ودورها في حماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية.

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بكافة أنواعها خاصة مسارات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الذاتي، فضلاً عن الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية لخدمة القوات المسلحة في مواجهة التهديدات الراهنة، مشيراً إلى أن عملية التحديث والتطوير التي شملت هذه المسارات النوعية في القوات المسلحة تشكل حافزاً للبناء عليها مستقبلاً من خلال إعداد كوادر عسكرية متخصصة ومؤهلة.

والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، وولي العهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقة الوسطى.

وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته وبشكل يسهم في تعزيز أمنه واستقراره. -(بترا)

MENAFN23092024000072011014ID1108705648