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القناة 13 العبرية: إسرائيل تفحص احتمال استشهاد السنوار بغارة في الشهور الأخيرة

9/23/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفحص تل أبيب احتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، خلال إحدى غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الشهور الأخيرة، وفق إعلام عبري مساء الأحد.


وقالت القناة "13" (خاصة)، في خبر مقتضب: تل أبيب تفحص احتمال أن يكون السنوار، استشهد في إحدى الغارات الإسرائيلية، وهذا الاحتمال ضعيف حاليا.
وأضافت أن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي لم تسمهم قالوا إنه "لا توجد أي معلومات (استخباراتية) تفيد بتصفية السنوار".


وحتى الساعة 22:00 "ت.غ"، لم يتوفر تعقيب من حماس ولا الجيش الإسرائيلي بشأن ما ذكرته القناة.


وفي وقت سابق الأحد، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الضغط العسكري على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سيساعد على إجبار السنوار، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.


وأرسل السنوار، قبل 6 أيام رسالة إلى زعيم جماعة الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، بارك فيها وصول صواريخ الجماعة إلى "عمق الكيان (الإسرائيلي) متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض"، وفق قناة "الجزيرة" القطرية.


ويعد السنوار، المطلوب رقم واحد حاليا لدى إسرائيل، بعد إعلانها اغتيال قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، في 1 أغسطس/ آب الماضي، بينما أكدت الحركة أنه على قيد الحياة.


وفي 6 أغسطس، اختارت حماس السنوار، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية، الذي قالت الحركة وإيران إن إسرائيل اغتالته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، فيما التزمت تل أبيب الصمت.


وقبل اختياره خلفا لهنية، كان السنوار يترأس حماس في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي مطلق.


وأسفرت الحرب عن أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)

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