القناة 13 العبرية: إسرائيل تفحص احتمال استشهاد السنوار بغارة في الشهور الأخيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفحص تل أبيب احتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، خلال إحدى غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الشهور الأخيرة، وفق إعلام عبري مساء الأحد.
وقالت القناة "13" (خاصة)، في خبر مقتضب: تل أبيب تفحص احتمال أن يكون السنوار، استشهد في إحدى الغارات الإسرائيلية، وهذا الاحتمال ضعيف حاليا.
وأضافت أن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي لم تسمهم قالوا إنه "لا توجد أي معلومات (استخباراتية) تفيد بتصفية السنوار".
وحتى الساعة 22:00 "ت.غ"، لم يتوفر تعقيب من حماس ولا الجيش الإسرائيلي بشأن ما ذكرته القناة.
وفي وقت سابق الأحد، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الضغط العسكري على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سيساعد على إجبار السنوار، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وأرسل السنوار، قبل 6 أيام رسالة إلى زعيم جماعة الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، بارك فيها وصول صواريخ الجماعة إلى "عمق الكيان (الإسرائيلي) متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض"، وفق قناة "الجزيرة" القطرية.
ويعد السنوار، المطلوب رقم واحد حاليا لدى إسرائيل، بعد إعلانها اغتيال قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، في 1 أغسطس/ آب الماضي، بينما أكدت الحركة أنه على قيد الحياة.
وفي 6 أغسطس، اختارت حماس السنوار، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية، الذي قالت الحركة وإيران إن إسرائيل اغتالته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، فيما التزمت تل أبيب الصمت.
وقبل اختياره خلفا لهنية، كان السنوار يترأس حماس في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي مطلق.
وأسفرت الحرب عن أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)
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