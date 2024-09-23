غزة..القسام تعلن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية برفح



وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها "تمكنوا من إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين محكم المتوغلة شرق مدينة رفح".



وأضاف البيان أن المقاتلين استهدفوا ثلاث جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابتين من نوع "ميركافاه" أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.



وحتى الساعة 9:00 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان "كتائب القسام".



وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الماضي، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.



وتسببت العملية العسكرية في رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)