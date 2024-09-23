غزة..القسام تعلن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية برفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في "كمين محكم" مُعد مسبقا شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها "تمكنوا من إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين محكم المتوغلة شرق مدينة رفح".
وأضاف البيان أن المقاتلين استهدفوا ثلاث جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابتين من نوع "ميركافاه" أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.
وحتى الساعة 9:00 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان "كتائب القسام".
وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الماضي، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
وتسببت العملية العسكرية في رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)
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