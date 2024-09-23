مجمع الشفاء الطبي.. من أكبر مستشفيات غزة إلى صرح مدمّر



قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي نفذه عناصر من حركة حماس على جنوب إسرائيل، كان آلاف المرضى يحصلون على أفضل رعاية طبية يمكن تقديمها في قطاع غزة في مجمّع الشفاء. وقد أوقف كل نشاطاته لأشهر طويلة بعد تعرضه للحصار والقصف والهجوم. وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدمه لعملياتها، وهو ما نفته الحركة.



في وقت سابق من هذا العام، أعيد فتح قسم طوارئ فيه وسط الركام.

اعتقلت القوات الإسرائيلية مدير المجمع الطبي محمد أبو سلمية لأكثر من سبعة أشهر. وأكّد بعد الإفراج عنه أنه تعرّض“للتعذيب”.



خلال عمليتين عسكريتين إسرائيليتين، الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والثانية في آذار/مارس 2024، دُمّر المجمع الطبي بالكامل.



ويقول مدير التمريض في المستشفى جاد الله الشافعي الذي عايش حصار المجمع الطبي،“عدنا إلى العمل في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر في خدمة غسيل الكلى استجابة لاستغاثة مرضى الكلى”.



عندما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المجمع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان هناك ما لا يقل عن 2300 شخص في المجمع، وفقا للأمم المتحدة. وبينهم العديد من سكان غزة الذين حاولوا الاحتماء في مكان ظنوا أنه قد يكون أكثر أمنا.



وقال مراسل لوكالة فرانس برس كان بين النازحين في المستشفى، إن إطلاق النار والانفجارات أرعبت المرضى والموظفين.



في 19 آذار/مارس، شنّت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية ثانية ضد المجمع الطبي واستمر الجنود بتمشيط المباني على مدار 11 يوما.



عند انسحابه، قال الجيش إنه قتل“200 إرهابي” وعثر على العديد من الأسلحة.

ويقول الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه عثرت على ما لا يقل عن 300 جثة في المكان.



مركز قيادة لحماس؟



قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ عملياته في مستشفى الشفاء لأن حماس وغيرها من المسلحين الفلسطينيين يستخدمونه كمركز قيادة.



وعقد مؤتمرات صحافية وبثّ مقاطع فيديو قال إنها تثبت أن قواته عثرت على أنفاق تحت الموقع.



لكن بعض المتخصصين شكّكوا في صحة هذه التقارير.



وقالت السلطات الإسرائيلية أيضاً إن العديد من الرهائن البالغ عددهم 251 والذين تمّ أسرهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر كانوا محتجزين في المستشفيات.



وأكّد رهائن تمّ إطلاق سراحهم خلال هدنة قصيرة استمرت لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر، إنهم احتجزوا في مستشفيات.



وقال الجيش أيضا إنه عثر على جثتي رهينتين على الأقل هما نوعا مارتسيانو ويهوديت فايس، بالقرب من مستشفى الشفاء.



وتنفي حماس استخدام المستشفيات كمراكز قيادة.



وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.



وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمّر وهجوم برّي على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 41431 شهيدا على الأقل، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.



ولا يزال 97 شخصا محتجزين في قطاع غزة، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.



“ليس مجرد مستشفى”



وتأسّس مستشفى الشفاء في العام 1946 قبل عامين من قيام دولة إسرائيل.

تطوّر المستشفى من منشأة صحية في عهد الانتداب البريطاني إلى أكبر مركز للرعاية الصحية في غزة، كما تقول يارا عاصي، وهي أكاديمية فلسطينية أمريكية في جامعة سنترال فلوريدا متخصصة في الوصول إلى الرعاية الصحية في مناطق الحرب.



وبحسب عاصي،“لم يكن مجرد مستشفى، بل كان يمثّل سعي الفلسطينيين للحياة وللعيش على الأرض”.



وأصبح مجمع الشفاء لاحقا من أشهر المؤسسات في قطاع غزة، كما يقول غسان أبو ستة، وهو جراح فلسطيني بريطاني قضى أول 43 يوما من الحرب في علاج الجرحى داخل القطاع المحاصر.



ويقول أبو ستة، في إشارة إلى الحروب الأربع السابقة في قطاع (2008-2009 و2012 و2014 و2021)،“مع كل حرب، كان هذا المستشفى يكتسب أهمية أكثر”.



ويضيف“بعد سقوط الشفاء، شعر الناس أنه لم يتبق شيء في الشمال (قطاع غزة) يمكن أن يساعدهم”.



وانهار النظام الصحي في القطاع الساحلي الفلسطيني بشكل كبير بسبب الحرب، ولم يبق سوى عدد قليل من العيادات العاملة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



ويستقبل الجرحى الذين يصابون بالعشرات يوميا، في المستشفيات الميدانية التي تديرها منظمات الإغاثة الدولية.



وهناك نقص في الأدوية والعلاجات وأدوية التخدير وكل شيء.- (أ ف ب)